 “民族主义正在削弱欧洲” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

“民族主义正在削弱欧洲”

欧洲安全与合作组织秘书长格雷明格对欧洲民族主义的蔓延感到担忧。他认为，这种民族主义倾向正在从内部削弱欧洲。

Thomas Greminger Generalsekretär OSZE (picture-alliance/dpa/V. Belousov)

欧洲安全与合作组织秘书长格雷明格

（德国之声中文网）欧洲安全与合作组织（欧安族主）秘书长格雷明格（Thomas Greminger）近日向《新奥斯纳布吕克报》表示："欧洲民族主义加剧的趋势与合作解决问题的理念背道而驰, 这在从内部削弱欧洲"。

格雷明格认为，现在越来越多的国家正在忍受着"日益严重的民族主义政策带来的后果"。他表示各国政府应对此更加小心。他说："如果人们不再对问题的多边解决真正感兴趣, 那么一个组织及其促进合作安全机制的吸引力就会减少。"这有一天会以牺牲安全为代价"。

格雷明格认为，欧洲现在的整个安全局势就令人担忧。他表示，多方的意图令人难以揣测，俄罗斯和美国以及其他西方国家之间缺乏信任。

这位欧安组织秘书长说："我们一定要重新着手减少军事风险"。他认为乌克兰与俄罗斯之间的冲突有升级的风险。双方"目前根本没有实现和平的政治意愿"。此外, 德国、法国、乌克兰和俄罗斯也缺乏政治积极性。

格雷明格担心出现"星星之火可以燎原"的连锁反应。他说，被占领的克里米亚、反叛共和国的"非法选举"和顿巴斯的局势可能是起火点。他呼吁，莫斯科为缓和局势释放被拘留的24名乌克兰水兵和3艘被扣押的乌克兰船只。

乌克兰军舰在试图穿越克里米亚附近的刻赤海峡时被俄罗斯扣留。俄罗斯声称对该海域拥有主权。俄罗斯海岸警卫队因此拒绝乌克兰军舰穿越该海峡并扣押了舰只。格雷明格说："俄罗斯和乌克兰现在必须放弃'以牙还牙'的逻辑。"

  • Moskau Russian Military Fashion show

    时尚与民族主义

    俄罗斯国防部系列

    从军装中找灵感是老传统，历史学家麦克斯韦这样评价说。在莫斯科时装周上，俄罗斯军队也推出了一款时装，灵感来自对克里米米亚的吞并。“对许多人来说，军装代表着国家。可以理解人们会在爱国主义高涨的时期做出这样的反应。”

  • mailand Dolce and Gabbana Fashion Show

    时尚与民族主义

    意大利是爱

    杜嘉班纳的2016年春夏系列是一曲意大利颂歌。有的款式上还写上了“意大利是爱”的字样。服装上的民族主义情节可以追溯到几百年前。在中世纪，法律明文规定一些昂贵的服装只有上流社会的人才能穿。随着纺织品越来越便宜，服装不再是重要的身份标志。

  • Brasilianische Fußballfans

    时尚与民族主义

    为国家欢呼呐喊

    球迷们在2014年世界杯上大秀民族自豪感。在体育赛事上表现出的民族主义通常能被社会所接受，但大多数时候，我们的着装并不表现出民族主义情节。球赛的第二天，人们又会穿上适合自己商人、学生或者科学工作者身份的服装。

  • Mumbai Sabyasachi Mukherjee Fashion Show

    时尚与民族主义

    培养民族情感

    印度服装设计师萨比阿萨奇·慕克吉（Sabyasachi Mukherjee）说，“没有什么能比民族服装更能培养民族情感了。”在2015年莱肯（Lakme）的时装秀上，他推出了“拯救纱丽”系列，以宣传传统的印度服装。

  • Nur für Life Links - Adire Muster Lagos Fashion Week

    时尚与民族主义

    尼日利亚的阿迪乐（adire)：现代与传统结合

    上个世纪70年代，尼日利亚政府为了向国民灌输民族自豪感、支持本土工业，禁止公民购买或者穿着西方服装。不知道这是否是当地阿迪乐靛蓝染色服装成功的秘密。它们既可以在传统活动中出彩，也上得了拉各斯时装周的T台，可谓将传统与时尚融为一体。

  • Cool Britannia Spice Girls performing

    时尚与民族主义

    酷不列颠

    90年代，爱国主义的复兴也冲击了英国，被称为“酷不列颠”。1997年，前辣妹组合成员洁芮·哈利维尔（Geri Halliwell）身着米字旗迷你短裙亮相，将该运动推向一个高潮。2012年，洁芮·哈利维尔推出了一个“酷不列颠”系列。

  • Neonazi-Aufmarsch in Dresden

    时尚与民族主义

    最极端的民族主义

    新纳粹是扭曲的民族主义最极端的一种形式。德国禁止纳粹标志，因此，新纳粹用其它标志来代替，比如印有“托尔·斯特纳尔”(Thor Steinar）的服装。

  • Frau vor schwarzem Hintergrund

    时尚与民族主义

    黑色是美丽的

    随着民族主义对时装的影响减弱，其它的因素扮演了更重要的角色，比如牙买加的拉斯特法里运动以及种族认同感。上个世纪60年代，黑人超模瑙米·希姆斯（Naomi Sims )发表宣言：“黑色是美丽”。她说：“深黑色无疑是美丽的，洋溢着激情与挑战，充满着吸引力。”

  • Cowboystiefel

    时尚与民族主义

    世界公民

    在一个全球化的世界里，时装中的民族主义色彩并非在增强，而是在减弱。正如脚蹬牛仔靴的人更多将其视为时尚，而不是抒发对旷野西部的向往一样，那些把民族标志印在T恤衫或者棒球帽上的人追求的其实也是一种时尚。

  • Malta Flüchtlingszentrum Balzan in Valletta

    时尚与民族主义

    索马里服装：最后的民族意识

    90年代，许多索马里人因内战被迫离开家园。历史学家赫舍尔·阿扣（Heather Marie Akou）说，这些索马里人不能回到祖国，但他们用民族服装来纪念过去的日子和梦想。“用服装来表达强烈的集体意识，几乎是这个国家留给他们的最后的一切。”

    作者: Joel Stonington


李京慧/王凡(德新社、法新社)

 

DW.COM

德法吁警惕民族主义 美缺席和平论坛

一战百年另一场重头戏是「巴黎和平论坛」，德法领导人及联合国秘书长都在这个标誌性时刻谈到多边主义--这个正受勐烈冲击的国际规则。分析认为三人虽然没有直接提及特朗普，但都在言谈间回应他的国际观。 (12.11.2018)  

“欧安组织”部长会议 德外长向俄罗斯喊话

“欧洲安全与合作组织”外长今天起在德国汉堡举行为期两天会议。本届轮值主席、德国外长施泰因迈尔日前与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。 (08.12.2016)  

欧安组织会议：反恐必须从源头着手

全方位反恐是柏林召开的欧安组织会议的主题。德国方面认为，单靠打击恐怖组织还不够，必须从各个层面，从其源头开始与恐怖主义作斗争。 (04.06.2016)  

时尚与民族主义

服装可以反映出人们的阶级、地位、民族和宗教等特征。不管愿不愿意，我们的穿着打扮其实都有含义。 (16.12.2015)  

相关内容

Ukraine Besuch Angela Merkel bei Petro Poroschenko

乌克兰敦请德国提供军事支持 29.11.2018

围绕与俄罗斯的冲突，乌克兰总统波罗申科强调对抗而非缓和。他特意寻求德国和北约的支持。欧盟极为忧虑。

Niederlande PK zu Russische Cyber-Spione des Landes verwiesen

荷兰：俄黑客试图袭击联合国禁化武组织 04.10.2018

继英国和澳大利亚谴责俄罗斯在全球发动黑客袭击后，荷兰也披露，俄罗斯特工试图对联合国禁止化学武器组织进行黑客袭击。俄罗斯则称这些指责是天方夜谭。

Litauen - Bundeswehrsoldaten bei Nato-Manöver Trident Juncture

北约将举行冷战后最大规模军演 27.09.2018

44000名士兵参与，其中1万名来自德国联邦国防军——将于4周后开始的“三叉戟2018”军演（Trident Juncture 2018）将是冷战结束后北约举行的规模最大的军事演习。

广告

媒体看中国

Filmszene Black Mirror (picture-alliance/AP Photo/Netflix/D. Dettmann)

德语媒体：《黑镜》成真？

《法兰克福汇报》指出，对于中国投资者而言，德国市场正在失去吸引力。这虽让德国政府内部的一些人感到欣慰，但过犹不及。西德广播电台则发文称，英剧《黑镜》中的评分社会正在中国成为现实。 