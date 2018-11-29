“民族主义正在削弱欧洲”

（德国之声中文网）欧洲安全与合作组织（欧安族主）秘书长格雷明格（Thomas Greminger）近日向《新奥斯纳布吕克报》表示："欧洲民族主义加剧的趋势与合作解决问题的理念背道而驰, 这在从内部削弱欧洲"。

格雷明格认为，现在越来越多的国家正在忍受着"日益严重的民族主义政策带来的后果"。他表示各国政府应对此更加小心。他说："如果人们不再对问题的多边解决真正感兴趣, 那么一个组织及其促进合作安全机制的吸引力就会减少。"这有一天会以牺牲安全为代价"。

格雷明格认为，欧洲现在的整个安全局势就令人担忧。他表示，多方的意图令人难以揣测，俄罗斯和美国以及其他西方国家之间缺乏信任。

这位欧安组织秘书长说："我们一定要重新着手减少军事风险"。他认为乌克兰与俄罗斯之间的冲突有升级的风险。双方"目前根本没有实现和平的政治意愿"。此外, 德国、法国、乌克兰和俄罗斯也缺乏政治积极性。

格雷明格担心出现"星星之火可以燎原"的连锁反应。他说，被占领的克里米亚、反叛共和国的"非法选举"和顿巴斯的局势可能是起火点。他呼吁，莫斯科为缓和局势释放被拘留的24名乌克兰水兵和3艘被扣押的乌克兰船只。

乌克兰军舰在试图穿越克里米亚附近的刻赤海峡时被俄罗斯扣留。俄罗斯声称对该海域拥有主权。俄罗斯海岸警卫队因此拒绝乌克兰军舰穿越该海峡并扣押了舰只。格雷明格说："俄罗斯和乌克兰现在必须放弃'以牙还牙'的逻辑。"

时尚与民族主义 俄罗斯国防部系列 从军装中找灵感是老传统，历史学家麦克斯韦这样评价说。在莫斯科时装周上，俄罗斯军队也推出了一款时装，灵感来自对克里米米亚的吞并。“对许多人来说，军装代表着国家。可以理解人们会在爱国主义高涨的时期做出这样的反应。”

时尚与民族主义 意大利是爱 杜嘉班纳的2016年春夏系列是一曲意大利颂歌。有的款式上还写上了“意大利是爱”的字样。服装上的民族主义情节可以追溯到几百年前。在中世纪，法律明文规定一些昂贵的服装只有上流社会的人才能穿。随着纺织品越来越便宜，服装不再是重要的身份标志。

时尚与民族主义 为国家欢呼呐喊 球迷们在2014年世界杯上大秀民族自豪感。在体育赛事上表现出的民族主义通常能被社会所接受，但大多数时候，我们的着装并不表现出民族主义情节。球赛的第二天，人们又会穿上适合自己商人、学生或者科学工作者身份的服装。

时尚与民族主义 培养民族情感 印度服装设计师萨比阿萨奇·慕克吉（Sabyasachi Mukherjee）说，“没有什么能比民族服装更能培养民族情感了。”在2015年莱肯（Lakme）的时装秀上，他推出了“拯救纱丽”系列，以宣传传统的印度服装。

时尚与民族主义 尼日利亚的阿迪乐（adire)：现代与传统结合 上个世纪70年代，尼日利亚政府为了向国民灌输民族自豪感、支持本土工业，禁止公民购买或者穿着西方服装。不知道这是否是当地阿迪乐靛蓝染色服装成功的秘密。它们既可以在传统活动中出彩，也上得了拉各斯时装周的T台，可谓将传统与时尚融为一体。

时尚与民族主义 酷不列颠 90年代，爱国主义的复兴也冲击了英国，被称为“酷不列颠”。1997年，前辣妹组合成员洁芮·哈利维尔（Geri Halliwell）身着米字旗迷你短裙亮相，将该运动推向一个高潮。2012年，洁芮·哈利维尔推出了一个“酷不列颠”系列。

时尚与民族主义 最极端的民族主义 新纳粹是扭曲的民族主义最极端的一种形式。德国禁止纳粹标志，因此，新纳粹用其它标志来代替，比如印有“托尔·斯特纳尔”(Thor Steinar）的服装。

时尚与民族主义 黑色是美丽的 随着民族主义对时装的影响减弱，其它的因素扮演了更重要的角色，比如牙买加的拉斯特法里运动以及种族认同感。上个世纪60年代，黑人超模瑙米·希姆斯（Naomi Sims )发表宣言：“黑色是美丽”。她说：“深黑色无疑是美丽的，洋溢着激情与挑战，充满着吸引力。”

时尚与民族主义 世界公民 在一个全球化的世界里，时装中的民族主义色彩并非在增强，而是在减弱。正如脚蹬牛仔靴的人更多将其视为时尚，而不是抒发对旷野西部的向往一样，那些把民族标志印在T恤衫或者棒球帽上的人追求的其实也是一种时尚。

时尚与民族主义 索马里服装：最后的民族意识 90年代，许多索马里人因内战被迫离开家园。历史学家赫舍尔·阿扣（Heather Marie Akou）说，这些索马里人不能回到祖国，但他们用民族服装来纪念过去的日子和梦想。“用服装来表达强烈的集体意识，几乎是这个国家留给他们的最后的一切。” 作者: Joel Stonington



李京慧/王凡(德新社、法新社)