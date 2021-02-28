民意汹涌扛不住？德副总理要求改变抗疫战略

（德国之声中文网）社民党籍的肖尔茨副总理（Olaf Scholz）在新闻会上称，他坚持要求于本周三（3月3日）拟定开放前景。他指的是政府总理默克尔（基民盟）将在这一天同各州州长举行的联席会议。已被确定为下届大选社民党首席竞选人的肖尔茨强调，走出停摆措施的一部分就是"新冠快速测试" 。他于《图片报在线》上表示，未来，"35"和"50"一类每10万人7天感染率界值不能再是实施停摆措施的唯一尺度。

谈及夏季可能的假期旅游，肖尔茨副总理强调，届时将已有数千万人接种疫苗，它不会不产生效果，因此，有理由希望"我们夏天又能坐在啤酒园里"。

多数人希望放宽限制

尽管新近以来七日感染率界值上升，德国国内大多数人仍要求放宽抗疫措施。周一，罗伯特-科赫研究所(RKI)公告，该界值目前为65.8。

据舆论研究机构YouGov受德新社委托进行的一项调查结果，只有三分之一以上的人赞同维持或收紧目前的限制措施，与之相对照，有43%的人认为，周三的联邦和州两级协商会议应作出放宽停摆措施的决定；17%的人甚至表示应完全恢复常态；5%的人未明确表态。

疫情爆发之初，有近四分之三的人支持联邦和各州的停摆措施，其中包括关闭商店、学校、餐馆和酒店，禁止有观众的文化和体育活动。今年1月初，仍有近三分之二的人赞成保留或收紧措施。而在2月10日举行的上一次联邦与各州的两级会商之前，只有一半的受访者持此态度了。现在，这一比例更降至35%。

此间，学校和日托中心已部分复课。本周一起，全国范围内发廊也将陆续重新开张。在若干州，现在还开放了花园市场、花店、护足店和驾校。

"大规模疫苗接种失败"

德国城镇协会呼吁更快、更有效地接种新冠疫苗。首席执行官朗茨贝格（Gerd Landsberg）指出，就在数百万人等待接种时，却有"数十万支疫苗 "被储存在冰箱里，这不可接受。德国城市大会也向联邦各州呼吁，让人们更易获得接种阿斯利康疫苗机会，并应能在短期内为属于优先排名第二组群的人接种疫苗。首席执行官德蒂（Helmut Dedy）指出，在一些联邦州，严格的要求已变得灵活，其它州必须迅速跟进。

在野阵营更指责联邦政府 "大规模疫苗接种失败"。联邦议院绿党党团主席戈林-埃卡尔特（Katrin Göring-Eckardt）称，大流行瘟疫爆发一年有余，除了零敲碎打或紧张无功的来回奔波外，联邦政府"无甚表现"。她强调，接种中心必须满负荷工作，全科家庭医生应能给病人施打疫苗，有资格接种者应能很容易找到可以预约的地点、时间及方式。左翼党新任双主席之一的苏珊娜-亨尼希-韦尔索夫（Susanne Hennig-Wellsow）也呼吁扩大疫苗接种能力。她问道："为什么我们不能也在宜家（Ikea）接种？"

观看视频 00:57 德国开始施打新冠疫苗

凝炼/任琛 （德新社、路透社）

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