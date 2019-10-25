民意支持创新低 林郑强调仍获北京支持

（德国之声中文网）香港大学民意研究所公布的最新民调结果显示，香港特区政府的民意支持度10月下旬已经跌到了10%，比九月中旬下跌了2个百分点，与5月下旬的27%相比更是不足一半。对特首林郑月娥依然有信心的受访者比例，也从8月中旬的17%下跌到目前的11%。此外，香港居民对经济状况、居住环境、政治环境的不满意程度也在最近几个月大幅上升。

就在上周，一些媒体报道称，北京可能将撤换香港特首。对此，林郑月娥在周二(10月29日)的一次记者会上表示，她不评论揣测性报道，但中国外交部已澄清相关报道是别有用心的谣言。

她强调，中央政府一直支持她本人作为行政长官领导特区政府依法处理此次暴力事件，四个月前和今日的立场仍然一致。

据英国《金融时报》10月23日报道，北京正在打算撤换林郑月娥，並由"临时"特首完成林郑原本2022的任期。该报道还写道，林郑月娥于今年7月已向中央提出辞职的请求，但未获批准。

中国外交部发言人华春莹稍后在例行新闻发布会上称，《金融时报》的相关报道是"别有用心的政治谣言"。

林郑在周二的新闻会上还说道，媒体撤换她的猜测"非常恶意"，十分可能是一种"政治猜测"。根据德新社的报道，林郑月娥间接表示，港府将继续治暴止暴，在暴力活动结束前，抗议者提出的若干诉求不会付诸实现。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 梁振英副手 在2017年成为香港首位女特首之前，现年62岁的林郑月娥是前特首梁振英的政务司司长。梁振英任下，香港爆发雨伞革命，而北京支持的政改方案在立法会因建制派缺席多人而被否决。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 胜选 梁振英不寻求连任，林郑月娥参选。1194人的选举委员会选举她成为新任特首。前财政司司长曾俊华得票率不及而败选。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 庆祝 林郑月娥胜选后，与家人庆祝。据媒体报道，她的丈夫是一名退休数学家，在英国生活，两个儿子一个在英国生活，一个在中国大陆工作。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 就职 2017年7月1日，林郑月娥正式就任特首。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 弥合社会裂痕 在胜选感言中，林郑月娥曾承诺，要把弥合社会裂痕作为首要工作。她说，想让“大家给我机会、时间，以关怀、聆听及行动修补香港社会的撕裂，解开很多人心里面的郁结”。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 百万游行 然而，特别是今年以来，因“逃犯条例”争议引发“反送中”运动，成为自1997年香港主权移交中国以来，最严峻的一场危机。6月9日，主办方称百万人游行。6月10日，林郑月娥向传媒表示，将在四个方面努力，继续推进修例工作。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 “暴动” 6月12日，金钟发生占领行动和警民冲突。林郑月娥向市民发表讲话，称“這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為”。当日早晨示威者占领期间，林郑月娥接受媒体采访，否认“卖港”并一度哽咽。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 暂缓 6月15日，林郑月娥宣布暂缓修例、重新沟通、不设时限。她说，近日许多建制派议员和社会各界领袖向她表示，应该停一停。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 道歉 6月16日，主办方称有200万人参加了大游行。6月18日，林郑月娥表示道歉。她说：“過去幾個月的爭議是由於特區政府處理修例工作的不足，我個人需要為此負上很大責任。這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。”她在答记者问时还表示：“我們從來都沒有認為、亦沒有說過參與六月十二日在金鐘一帶的公眾集會的大量人士──特別是學生──是暴徒。”

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 占领立法会 7月1日游行，部分示威者砸开立法会玻璃幕墙，进入并占领立法会直到警方设定的清场时限到来。7月2日，林郑月娥表示，在和平理性游行同时，也看到违法暴力。

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥 “寿终正寝” 7月9日，林郑月娥表示，《逃犯條例》的修訂工作或這條條例草案已經壽終正寢，the bill is dead。



李鱼/乐然（德新社等）