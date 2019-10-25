民意支持创新低 林郑强调仍获北京支持

香港特区行政长官林郑月娥正式驳斥了中央即将撤换她的报道，称北京支持她的立场没有发生变化。与此同时，林郑月娥的民意支持度则创下了1997年以来历届特首的新低。
（德国之声中文网）香港大学民意研究所公布的最新民调结果显示，香港特区政府的民意支持度10月下旬已经跌到了10%，比九月中旬下跌了2个百分点，与5月下旬的27%相比更是不足一半。对特首林郑月娥依然有信心的受访者比例，也从8月中旬的17%下跌到目前的11%。此外，香港居民对经济状况、居住环境、政治环境的不满意程度也在最近几个月大幅上升。
就在上周，一些媒体报道称，北京可能将撤换香港特首。对此，林郑月娥在周二(10月29日)的一次记者会上表示，她不评论揣测性报道，但中国外交部已澄清相关报道是别有用心的谣言。
她强调，中央政府一直支持她本人作为行政长官领导特区政府依法处理此次暴力事件，四个月前和今日的立场仍然一致。
据英国《金融时报》10月23日报道，北京正在打算撤换林郑月娥，並由"临时"特首完成林郑原本2022的任期。该报道还写道，林郑月娥于今年7月已向中央提出辞职的请求，但未获批准。
中国外交部发言人华春莹稍后在例行新闻发布会上称，《金融时报》的相关报道是"别有用心的政治谣言"。
林郑在周二的新闻会上还说道，媒体撤换她的猜测"非常恶意"，十分可能是一种"政治猜测"。根据德新社的报道，林郑月娥间接表示，港府将继续治暴止暴，在暴力活动结束前，抗议者提出的若干诉求不会付诸实现。
李鱼/乐然（德新社等）
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