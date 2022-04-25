民怨之下 上海开始探索“软分隔”的可能

（德国之声中文网）目前，中国仍在坚持“动态清零“的防疫措施。不过，当局开始考虑采取更有针对性的新冠管制措施。据“第一财经”等中国媒体报导，上海杨浦区正在探索推进“三区划分”精细化工作，以便“进一步实施分区分级差异化防控”，其中同济新村居委会尝试在大型居民区中做“软分隔”。

报导称，在4月25日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，杨浦区副区长祁克萍介绍了“软分隔”措施，称这是“在确保安全的前提下做好防疫，通过原有小区道路、绿化带等自然分隔，将涉疫楼栋及附近居民楼根据实地情况‘打包’成小的封控区进行严格管理，其他区域则为管控区”。目前，上海按照封控区、管控区、防范区实施分区分类差异化防控。

专家：封控区“不能锁死焊死”

多位专家在接受“第一财经”采访时表示，在封控区管理中，尤其要重视防范火灾、抢险救援等紧急状态时的风险隐患，“特别是那些硬隔离设施一定不能锁死、焊死，务必留出快速撤离逃生通道”。此外，封控管理需要对居民服务进一步优化，“真正服务到户”。

路透社报导指出，一些上海居民希望，如果细化的防疫措施在杨浦区被证实是有效的，能将该政策扩展开来。

上海长宁区一位女士对路透社说，杨浦的消息让她重新燃起了希望，虽然她不确定是否能够真正实现。她通过微信说：“虽然我现在还被封着，但还是高兴得哭了起来.”

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“润了吗”、“偷着乐”和“全域静态管理”

在被网民戏称为“魔都“的中国商业中心上海，大部分人目前仍没有解封、无法自由出门、出小区。上周末，当局用绿色围栏封锁了一些街区，引发民众的不满和抗议。

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长达数周的隔离让很多居民面临收入损失、家庭分离以及吃饭难、看病难等问题。社媒上，民众表达失望、焦灼和沮丧的内容比比皆是。对于上海未来能否留住精英和投资者的讨论，也成为舆论关注的话题。

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在这样的背景下，“润”成为网络流行语，在微博等社媒上，经常可以看到 “润了”、“快点润”的说法。 “润”的拼音是“run”，相当于英语 “跑”的意思。 “先润了”就是“先跑了”的说法。

《联合早报》在4月22日“下午察”也关注了这个网络流行语，指出 “润了”也有“跑去更好的地方”这一深层含义。

此外，中国网民们常用的流行语还包括“偷着乐”以及“好日子还在后头呢”。这两句都是反语。其中“偷着乐”来自中国外交部发言人赵立坚在一场记者会所说的“疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧”这句话，而民众用这句话表达对官方的讽刺与批评。

中国官方近来也引入一些新词汇。继之前的“时空伴随者”后，开始对封城使用“全域静态管理”的说法。刚刚过去的这个周末在北京，民众开始大规模采购、囤积物资，为有可能的“全域静态管理”做准备。

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