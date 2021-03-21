民兵船还是渔船？菲律宾派战机侦察中国船只

（德国之声中文网）据路透社援引菲律宾国防部长洛伦扎纳（DelfinLorenzana）表示，菲律宾军方正派遣轻型战斗机飞越南中国海争议水域，在该水域有数百艘中国船只。菲方再次要求这些船只立刻撤离。

这里提到的争议海域是指牛轭礁（WhitsunReef）所在海域。牛轭礁在马尼拉200海里专属经济区内。

"没有所谓的中国海上民兵船"

针对南中国海牛轭礁附近聚集的200多艘中国船只，存在不同说法。菲律宾方面称之为"一大片有威胁的势力存在"，认为它们这是由海上民兵驾驶的。中国方面则强调，没有所谓的"中国海上民兵船"，这些都是普通的渔船在避风。

中国驻菲律宾使馆3月22日发表声明表示，"牛轭礁是中国南沙群岛的一部分。长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常。没有所谓'中国海上民兵船'，任何无端揣测都是无益的，希望有关方面理性看待。"

菲律宾国防部长洛伦扎纳（DelfinLorenzana）则在一份声明中表示，菲律宾每天都在派军机去监察情况，菲律宾军方也会加强其在南中国海的军事力量，进行"主权巡逻"并保护菲律宾渔民。

对于中方船只集结，菲律宾总统杜特尔特表达了担忧。据路透社报道，杜特尔特的发言人称，这位总统近日向中国驻菲律宾大使黄溪连重申，菲律宾在2016年赢了南海仲裁案，海牙针对主权归属做出了明确的仲裁。

南海本无事？

中国官媒环球网近日刊登的一篇"南海战略态势感知计划"主任胡波的分析文章指出，最近南海气象条件不好，中国渔船在九章群礁"合乎情理"。文章称，"理性来看，没有任何迹象表明中国近期要'胁迫菲律宾'或在南海搞大动作。中国在……积极与东盟国家落实'南海各方行为宣言'并推动'南海行为准则'的磋商"。

这篇文章还指出，该事件受到关注是因为"部分域内和域外国家在大肆炒作"，并特别点名美国和日本。

南中国海具有重要的战略意义和丰富的海洋资源。针对其主权归属，多年来一直存在争议。除了中国和菲律宾外，越南、马来西亚、文莱和台湾也都宣告对这片海域拥有部分主权。

2016年7月，海牙仲裁庭做出中国在南海的主权主张"没有法律基础"、中国在南海海域不享有"历史性权利"的裁决。不过，中国拒绝参与仲裁法院的任何裁决，并且称，该判决"非法无效"。

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