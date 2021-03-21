 民兵船还是渔船？菲律宾派战机侦察中国船只 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2021

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时政风云

民兵船还是渔船？菲律宾派战机侦察中国船只

马尼拉表示，正派遣军机监视南海牛轭礁附近的数百艘中国船只。菲律宾怀疑，这些是中方的“民兵船”，北京则否认这一说法，称只是渔船在避风。中方专家更发文指出某些国家在“大肆炒作”，中国正就南海问题积极与东盟国家合作。

Satelliten-Bild Philippinen Chinesische Schiffe ankern bei Spratly Inseln

这是牛轭礁（Whitsun Reef）3月23日的卫星图片，上面可以看到多艘中方船只

（德国之声中文网）据路透社援引菲律宾国防部长洛伦扎纳（DelfinLorenzana）表示，菲律宾军方正派遣轻型战斗机飞越南中国海争议水域，在该水域有数百艘中国船只。菲方再次要求这些船只立刻撤离。

这里提到的争议海域是指牛轭礁（WhitsunReef）所在海域。牛轭礁在马尼拉200海里专属经济区内。

"没有所谓的中国海上民兵船"

针对南中国海牛轭礁附近聚集的200多艘中国船只，存在不同说法。菲律宾方面称之为"一大片有威胁的势力存在"，认为它们这是由海上民兵驾驶的。中国方面则强调，没有所谓的"中国海上民兵船"，这些都是普通的渔船在避风。

DW.COM

美国智库「外交关系协会」在近日一份调查中，列出全球2021年可能发生的武装冲突。朝鲜半岛丶台湾海峡、中印边境以及南中国海域都被列为武装冲突发生率极高的地区。

菲律宾总统杜特尔特取消在南中国海争议海域的石油勘探禁令，能源部长库西期待加快与北京就能源合作项目的谈判。

一名退役的中国军队高官透露，今年8月底试射的两枚被称为“航母杀手”的反舰弹道导弹全都击中了数千公里外西沙海域的移动靶船目标。这名高官强调，试射行动无疑是向美国发出的警告。

《金融时报》以及《商业内幕》引述消息人士称，美国及其盟国的情报显示，中国军机1月23日在台湾防空空域演习，模拟打击位于南中国海的罗斯福号航母编队。美军一名发言人表示，美军将继续坚持在南海国际水域航行。

中国驻菲律宾使馆3月22日发表声明表示，"牛轭礁是中国南沙群岛的一部分。长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常。没有所谓'中国海上民兵船'，任何无端揣测都是无益的，希望有关方面理性看待。"

菲律宾国防部长洛伦扎纳（DelfinLorenzana）则在一份声明中表示，菲律宾每天都在派军机去监察情况，菲律宾军方也会加强其在南中国海的军事力量，进行"主权巡逻"并保护菲律宾渔民。

对于中方船只集结，菲律宾总统杜特尔特表达了担忧。据路透社报道，杜特尔特的发言人称，这位总统近日向中国驻菲律宾大使黄溪连重申，菲律宾在2016年赢了南海仲裁案，海牙针对主权归属做出了明确的仲裁。

南海本无事？

中国官媒环球网近日刊登的一篇"南海战略态势感知计划"主任胡波的分析文章指出，最近南海气象条件不好，中国渔船在九章群礁"合乎情理"。文章称，"理性来看，没有任何迹象表明中国近期要'胁迫菲律宾'或在南海搞大动作。中国在……积极与东盟国家落实'南海各方行为宣言'并推动'南海行为准则'的磋商"。

这篇文章还指出，该事件受到关注是因为"部分域内和域外国家在大肆炒作"，并特别点名美国和日本。

南中国海具有重要的战略意义和丰富的海洋资源。针对其主权归属，多年来一直存在争议。除了中国和菲律宾外，越南、马来西亚、文莱和台湾也都宣告对这片海域拥有部分主权。

2016年7月，海牙仲裁庭做出中国在南海的主权主张"没有法律基础"、中国在南海海域不享有"历史性权利"的裁决。不过，中国拒绝参与仲裁法院的任何裁决，并且称，该判决"非法无效"。

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  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

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  • default

    挖掘机开道的中国外交

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  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

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  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

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  • Karte Südchinesisches Meer Besitzanspruch China

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    作者: Rodion Ebbighausen


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