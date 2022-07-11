民众冲击总统府 斯里兰卡政府下台

（德国之声中文网）斯里兰卡已持续多时的抗议活动迫使最高领导层权力更迭。周六（7月9日），议会发言人宣布，该国总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）将于下周三辞职，"以保障和平交接"。

当时，总统已在军队保护下被转移到一处秘密地点。不久，大批愤怒的民众冲入总统府。斯里兰卡私营电视台Sirasa TV播出的镜头显示，人群冲进建于殖民时期的总统府，穿行在房间和走廊上。在庭院内也有数百人，还有人跳进游泳池。

据警方称，在当天上午，就有数十万示威者聚集在总统府前，要求总统辞职。警方对抗议人群使用了催泪瓦斯。总理维克拉马辛格（Ranil Wickremesinghe）的官邸也被示威者纵火焚烧，尽管他也已宣布将辞职。

维克拉马辛格通过发言人表示，一旦所有党派就新政府的组成达成一致，他就将辞去总理职务。据反对党政治家哈克姆（Rauff Hakeem）称，议会各党派已同意，由议会发言人阿比瓦达纳（Mahinda Yapa Abeywardena）出任临时总统，组建过渡政府。

斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。

该国已向国际货币基金组织和包括俄罗斯在内的多个国家寻求援助。斯里兰卡总统拉贾帕克萨今年1月对来访的中国外长王毅表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。

5月份，斯里兰卡的民众抗议活动升级，与警方的暴力冲突造成伤亡。时任总理曼达·拉贾帕克萨（Mahnda Rajapaksa）宣布辞职。但他的兄弟，现任总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨则拒绝下台。

新冠疫情爆发后，因外国游客骤减，作为斯里兰卡一大经济支柱的旅游业陷入危机。此外批评者指责政府施政不力，加剧了经济崩溃。

观看视频 01:13 总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

（路透社、法新社、德新社）