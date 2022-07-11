 民众冲击总统府 斯里兰卡政府下台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2022

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时政风云

民众冲击总统府 斯里兰卡政府下台

民众抗议已持续数月的斯里兰卡局势发生激化：愤怒的民众冲入总统府，总统、总理双双宣布辞职。

Sri Lanka | Proteste gegen die Regierung

（德国之声中文网）斯里兰卡已持续多时的抗议活动迫使最高领导层权力更迭。周六（7月9日），议会发言人宣布，该国总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）将于下周三辞职，"以保障和平交接"。

当时，总统已在军队保护下被转移到一处秘密地点。不久，大批愤怒的民众冲入总统府。斯里兰卡私营电视台Sirasa TV播出的镜头显示，人群冲进建于殖民时期的总统府，穿行在房间和走廊上。在庭院内也有数百人，还有人跳进游泳池。

据警方称，在当天上午，就有数十万示威者聚集在总统府前，要求总统辞职。警方对抗议人群使用了催泪瓦斯。总理维克拉马辛格（Ranil Wickremesinghe）的官邸也被示威者纵火焚烧，尽管他也已宣布将辞职。

Sri Lanka | Proteste gegen die Regierung

示威者冲进总统府后，跳进游泳池

DW.COM

斯里蘭卡正遭逢史上最嚴重的經濟危機，燃料短缺使國家處於停滯狀態，許多人相信「離開是唯一選擇」。斯國總理說，斯里蘭卡負債超過500億美元，已經「破產」。為何斯里蘭卡會走到這個地步？

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

维克拉马辛格通过发言人表示，一旦所有党派就新政府的组成达成一致，他就将辞去总理职务。据反对党政治家哈克姆（Rauff Hakeem）称，议会各党派已同意，由议会发言人阿比瓦达纳（Mahinda Yapa Abeywardena）出任临时总统，组建过渡政府。

斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。

该国已向国际货币基金组织和包括俄罗斯在内的多个国家寻求援助。斯里兰卡总统拉贾帕克萨今年1月对来访的中国外长王毅表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。

5月份，斯里兰卡的民众抗议活动升级，与警方的暴力冲突造成伤亡。时任总理曼达·拉贾帕克萨（Mahnda Rajapaksa）宣布辞职。但他的兄弟，现任总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨则拒绝下台。

新冠疫情爆发后，因外国游客骤减，作为斯里兰卡一大经济支柱的旅游业陷入危机。此外批评者指责政府施政不力，加剧了经济崩溃。

观看视频 01:13

总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

（路透社、法新社、德新社）

 

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