民众不满加剧 缅甸祭出断网大招

（德国之声中文网）周六（2月6日），数千缅甸民众走上仰光街头，谴责本周的军事政变并要求释放民选政府领导人昂山素季。面对夺权以来的首次大规模示威，缅甸军政府切断了网络通信。

现场抗议者高呼：“军事独裁没戏；民主终将胜利”，并高举写有“反对军事独裁”字样的横幅。旁观的民众给他们送上食物和水，以表支持。不少示威者身穿红色衣服，代表昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）的颜色。 该党在去年11月8日的大选中获得了压倒性胜利。缅甸军方则拒绝承认大选结果，指控选举出现舞弊。

“近乎全面断网”

路透社报道称，随着抗议活动扩大、示威者在网上不断呼吁人们参加游行，缅甸的网络已被切断。总部在英国的互联网监察机构Netblocks周六在推特上表示：“缅甸正处于近乎全面断网的状态。网络数据显示，当地时间下午两点起，该国的联网率已降至普通水平的16%。” 有目击者反映，该国的移动数据和无线网服务也已被关闭。

缅甸军政府尚未回应路透社的置评请求。此前，缅甸军方试图通过暂时封锁Facebook压制批评的声音，并于周六将对社交媒体的打击范围扩大到Twitter和Instagram。

挪威电信公司（Telenor Asa）表示，缅甸当局下令要求互联网供应商拒绝用户访问Twitter和Instagram， “直到另行通知”。 不少网民通过使用虚拟专用网络（VPN）来隐藏自己的位置，从而规避这一禁令。但是，移动数据服务的中断将使民众很难再获取独立新闻和信息。

斗争不止

缅甸Twitter用户使用“缅甸发生了什么”（#WhatsHappeningInMyanmar）、“#RespectOurVotes”（尊重我们的选票）、“#HearTheVoiceofMyanmar”（聆听缅甸人民的声音）、“#SaveMyanmar”（拯救缅甸）等标签吸引外界关注。

Twitter用户Maw Htun Aung写道：“互联网虽然中断，但我们不会停止发声。让我们和平地争取民主和自由。让我们为未来而斗争，直到最后一刻。”

缅甸民间组织呼吁互联网供应商和移动运营商挑战军政府的封网命令。一个民间组织联合会发表声明表示：“遵守他们的指令意味着你们的公司不顾国际社会对军政府的谴责，支持其执政合法性。”

挪威电信公司此前表示遵守了相关指令，因为“指令以缅甸法律为基础”，但也强调该指令有悖国际人权法。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。