在中文语境下，一般指台湾的民进党。该党是台湾的主要政党之一，也是继日治时代的台湾民众党之后第一个实际参政的台湾本土政党。

成立于1986年，由党外运动各团体于戒严与党禁解除前整合而成；2000年首度执政，实现台湾及中华民国历史上首次政党轮替，2008年下野；2016年大选胜出后，由蔡英文执政。