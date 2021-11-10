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在中文语境下，一般指台湾的民进党。该党是台湾的主要政党之一，也是继日治时代的台湾民众党之后第一个实际参政的台湾本土政党。
成立于1986年，由党外运动各团体于戒严与党禁解除前整合而成；2000年首度执政，实现台湾及中华民国历史上首次政党轮替，2008年下野；2016年大选胜出后，由蔡英文执政。
美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？
台湾总统蔡英文对媒体证实美军在台湾的存在后，中国官方和舆论反应强烈，官媒警告民进党再踩"红线"。新上任的美在台协会主任孙晓雅则拒绝就此问题作进一步评说。
台湾最近有关转型正义的讨论不断，民进党立委黄国书坦承曾在威权时期担任政府线民而退党，其后又传出执政党内有其他人也曾是线民。转型正义该怎麽处理这些问题？
触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。
台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。
在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。
台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。
台湾方面表示，因为拒签“一中承诺书”而无法获得延签，已开始撤回其驻港办人员。民进党批中共的做法会加深台湾人对中国的不信任。台湾驻港办的业务据悉将作出相应调整。
在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。
天安门事件32周年到来之际，台湾陆委会表示，中共应该“省思六四事件的历史教训，早日还权于民”。中国国台办则回呛，民进党当局不把心思放在防疫上，还要“污蔑攻击大陆、制造两岸对立”。
德国在台协会处长表示，德国政府曾努力协调台湾和德国BioNTech药厂协调沟通疫苗购买协议，但“契约签订与否与条件，并非在政府的掌控下，而是取决于契约双方”。台湾外交部再度指责中国官方“干预台湾疫苗采购程序”。国台办回呛“民众的生命代价在民进党当局眼中只是一个数字而已”。
日前民进党前立委林浊水直呼：这是个民主国家吗？德国之声专访林浊水，请教他说此话的原意。林还谈及时政，以及他对台湾民主的评价。
台湾正副总统蔡英文和赖清德25日在「海内外国是会议」的发言引起国台办强烈回应并在中国媒体发酵，纷纷指蔡英文称要让「台湾成为正常化国家」，是这样吗?
台湾内政部移民署表示，相关单位以规定中的“有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞”驳回香港影视大亨向华强父子的依亲移民申请。
台湾前总统马英九呼吁蔡英文政府不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，并指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。此言遭到多名民进党的严厉批评。
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