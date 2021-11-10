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民主进步党

在中文语境下，一般指台湾的民进党。该党是台湾的主要政党之一，也是继日治时代的台湾民众党之后第一个实际参政的台湾本土政党。

成立于1986年，由党外运动各团体于戒严与党禁解除前整合而成；2000年首度执政，实现台湾及中华民国历史上首次政党轮替，2008年下野；2016年大选胜出后，由蔡英文执政。

Auf diesem Foto, das von der Taiwan Central News Agency zur Verfügung gestellt wurde, werden die US-Senatoren Chris Coons, Dan Sullivan und Tammy Duckworth von Joseph Wu, taiwanesischer Außenminister, und Brent Christensen, Direktor des American Institute in Taiwan, begrüßt. Die drei US-Senatoren wollen sich mit Taiwans Spitzenpolitikern inmitten der Spannungen mit China treffen. +++ dpa-Bildfunk +++

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？ 10.11.2021

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
11.01.2019 In this image made from video, newly appointed Taiwan's Premier Su Tseng-chang speaks during a press conference at the presidential office in Taipei, Taiwan, Friday, Jan. 11, 2019. Taiwanese President Tsai Ing-wen appointed a close political ally as premier during a Cabinet reshuffle Friday following the ruling party's heavy election losses and growing pressure from rival China. (AP Photo)

国台办公布「台独」惩戒 国民两党齐反对 08.11.2021

中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？
October 5, 2021, New Taipei, Taipei, Taiwan: A military helicopter carrying a tremendous Taiwan flag conducts a flyby rehearsal with other helicopters ahead of the Double-tenth national day celebration, near Taipei 101, amid ChinaÃ¢â¬â¢s growing military threats. China has been sending record number of warplanes to the ADIZ of the self ruled island, whilst Taiwan has been building better relations with the US, Australia, Japan, and other European countries including Lithuania, Poland, Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

美军驻台受关注 《环时》:莫被带节奏 29.10.2021

台湾总统蔡英文对媒体证实美军在台湾的存在后，中国官方和舆论反应强烈，官媒警告民进党再踩"红线"。新上任的美在台协会主任孙晓雅则拒绝就此问题作进一步评说。
Taiwan government pardon 1270 white terror victims for the first time Date: 2018/10/5 Place: Taipei Sheraton Hotel (previous military court detention center in 1950s) Photographer & Copyrights: Kong Wing Yi@DW (IMAG6831~2.jpg), Taiwan Transitional Justice Commission (the other 2 photos) Keywords: Taiwan, Transitional Justice, White Terror, Taiwan 228 incident

台湾立委曾任情报线民 转型正义再成焦点 22.10.2021

台湾最近有关转型正义的讨论不断，民进党立委黄国书坦承曾在威权时期担任政府线民而退党，其后又传出执政党内有其他人也曾是线民。转型正义该怎麽处理这些问题？
FILE - In this Oct. 23, 2019, file photo, Chan Tong-kai, walks out as he is released from prison in Hong Kong. At Hong Kong leader Carrie Lam weekly media appearance on Tuesday, Lam faced repeated questions about the case of Chan Tong-kei, who admitted murdering his girlfriend in Taiwan in 2018. Chan fled Taipei and Hong Kong authorities said they couldn't try him for the murder committed outside of Hong Kong, only for using his dead girlfriend's bank account in Hong Kong. (AP Photo/Mark Schiefelbein, file) |

陈同佳送台案：台港政府互批政治操弄 20.10.2021

触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。
October 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwanese President Tsai Ing-wen delivers a speech during the Double-Tenth National Day Celebration Ceremony, following Chinese President Xi JinpingÃ¢â¬â¢s vow to unify Taiwan by peaceful means. The self ruled island has been facing intensifying military threats from China including record number of fighter jets cruising around Taiwan, whilst building better relations with the US, Australia, Japan and European countries including Lithuania, Poland and the Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

蔡英文国庆演说：“台湾不会在压力下屈服” 10.10.2021

台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。
4. Mai. 2015 epa04732223 A handout photo released by Taiwan's ruling party the Chinese Nationalist Party (Kuomintang or KMT), shows Chinese President Xi Jinping (R), in his capacity as secretary-general of the Chinese Communist Party, meet with KMT Chairman Eric Chu (L) in the Great Hall of the People in Beijing, China, 04 May 2015. During the meeting, Xi said the mainland and Taiwan should expand exchanges under the 1992 consensus that there is one China and both the mainland and Taiwan belong to this 'one China', while Chu urged Beijing to allow Taiwan to join regional economic integration, like the Asian Infrstructure Development Bank, and grant Taiwan more space on the international stage. EPA/KMT QUALITY REPEAT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」 26.09.2021

在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。
Taiwan: Innenansicht der Chiang-Kai-shek Gedächtnishalle, Taipeh. Foto vom 03. Mai 2016.

中正纪念堂蒋介石铜像将被移除 江启臣批做法如同“塔利班” 08.09.2021

台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。
10.10.2019 A man wearing a mask holds a Taiwanese flag as he joins others at a rally to mark Taiwan's National Day, in the Tsim Sha Tsui district in Hong Kong on October 10, 2019. - Taiwan's National Day, also called called Double-Ten in a reference to the nationalist Republic of China set up by Sun Yat Sen on October 10, 1911, ending centuries of Chinese dynastic rule. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

台港关系恶化？ 驻港办台籍人员全数撤回 20.06.2021

台湾方面表示，因为拒签“一中承诺书”而无法获得延签，已开始撤回其驻港办人员。民进党批中共的做法会加深台湾人对中国的不信任。台湾驻港办的业务据悉将作出相应调整。
On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

疫情打击蔡英文信任度 专家：恐影响地方选举 08.06.2021

在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。
23.08.2016 dpatopbilder epa05507205 Taiwanese national flag is seen though a torn Chinese national flag during a protest outside the venue hosting the Taipei-Shanghai Forum in Taipei, Taiwan, 23 August 2016. The annual Taipei-Shanghai Forum, nicknamed Twin-City Dialogue, promotes city-to-city exchanges. Sha is the highest-ranking Chinese official to visit Taiwan since cross-Straits ties froze after President Tsai Ing-wen took office on 20 May. EPA/RITCHIE B. TONGO |

“六四”前夕 陆委会呼吁北京“还权于民” 03.06.2021

天安门事件32周年到来之际，台湾陆委会表示，中共应该“省思六四事件的历史教训，早日还权于民”。中国国台办则回呛，民进党当局不把心思放在防疫上，还要“污蔑攻击大陆、制造两岸对立”。
25.03.2021 Thomas Prinz, Director general of the German Institute Taipei seen during the Holocaust Remembrance Day in the Taipei Guesthouse in Taipei, Taiwan March 25, 2021. Thomas Prinz, directeur general de l institut allemand de Taipei vu lors de la journee de memoire pour les victimes de l Holocauste dans la Taipei Guesthouse à Taipei, Taiwan, le 25 mars 2021.

台湾买不到德国疫苗 德驻台代表：非政府能掌控 02.06.2021

德国在台协会处长表示，德国政府曾努力协调台湾和德国BioNTech药厂协调沟通疫苗购买协议，但“契约签订与否与条件，并非在政府的掌控下，而是取决于契约双方”。台湾外交部再度指责中国官方“干预台湾疫苗采购程序”。国台办回呛“民众的生命代价在民进党当局眼中只是一个数字而已”。
January 10, 2020, Taipei, Taiwan: A supporter reacts during an campaign event for Taiwan s current president and Democratic Progressive Party DPP presidential candidate, Tsai Ing-wen, ahead of Saturday s presidential election..Tens of thousands of supporters for the current Taiwanese president and presidential candidate Tsai Ing-wen gathered in central Tapei for the final election rally the night before election date. Taipei Taiwan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20200110zaas197126 Copyright: xChanxLongxHeix

专访林浊水：台湾的民主并不成熟 16.05.2021

日前民进党前立委林浊水直呼：这是个民主国家吗？德国之声专访林浊水，请教他说此话的原意。林还谈及时政，以及他对台湾民主的评价。
Taiwan President Tsai Ing-wen (C) waves during the National Day in front of the Presidential Office in Taipei on October 10, 2020. (Photo by Sam Yeh / AFP) (Photo by SAM YEH/AFP via Getty Images)

国台办批民进党发言挑衅 蔡英文到底说了什么? 27.04.2021

台湾正副总统蔡英文和赖清德25日在「海内外国是会议」的发言引起国台办强烈回应并在中国媒体发酵，纷纷指蔡英文称要让「台湾成为正常化国家」，是这样吗?
16.12.2018, China: ©/MAXPPP - HONG KONG, CHINA - DECEMBER 16: (L-R) Film producer Charles Heung Wah-Keung attend his 70th birthday party with his wife Tiffany Chen Ming-Yin and son Jacky Heung Cho at a hotel on December 16, 2018 in Hong Kong, China. (Photo by VCG) Foto: MAXPPP

向华强父子移民台湾遭拒 民进党立委赞决定正确 25.02.2021

台湾内政部移民署表示，相关单位以规定中的“有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞”驳回香港影视大亨向华强父子的依亲移民申请。
Former Taiwan President Ma Ying-jeou speaks to guests as he attends an event at Asia Society in New York, U.S. March 1, 2017. REUTERS/Eduardo Munoz

马英九吁勿拒中国疫苗  遭民进党狠批 13.02.2021

台湾前总统马英九呼吁蔡英文政府不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，并指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。此言遭到多名民进党的严厉批评。
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