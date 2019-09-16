民主转型未带来言论自由 缅记者:国家仍由"罪犯"掌权

（德国之声中文网）突珊在缅甸原是美联社的特派记者，2016年因揭露东南亚海鲜产业人口贩卖的问题，成为缅甸首位普利策奖得主。 在那之后，她持续关注其他敏感的人权议题，包含缅甸军队对罗兴亚人展开的屠杀。 但自2017年11月起，她因被政府支持者认为在报导中扭曲了翁山素姬的演讲内容，开始陆续收到来自政府支持者的威胁。 最终她在2017年12月因担忧自己的人身安全，决定离开缅甸。

在她逃离缅甸两周后，缅甸政府以违反国家保密法的相关罪责逮捕了路透社的另外两名缅甸记者瓦隆（Wa Lone）和觉梭（Kyaw Soe Oo），并在2018年9月将两人判刑7年。 在瓦隆与觉梭遭政府关押两周后，突珊的邻居告诉她大批警察到她的住处展开搜索。 这让突珊惊觉缅甸政府是有计划地打压所有关注罗兴亚人议题的缅甸记者。

突珊说：「在罗兴亚人开始被缅甸军方迫害初期，媒体仍能试图产出相关报导。 但当政府开始打压媒体时，撰写这些报导的记者也开始收到来自政府的威胁。 」

虽然缅甸政府在国际社会持续施压下于2019年5月释放了瓦隆与觉梭，但突珊认为缅甸政府并未因此停止打压言论自由。 她告诉德国之声：「缅甸军方仍掌控许多重要的机构，并利用各种军政府时期制定的法律来打压记者。 比如说，缅甸政府会以诽谤罪来起诉任何试图报导军方侵犯人权事件的记者。 此外，任何在主流媒体或社群媒体上批评缅甸军方或政府的人，都可能被政府以电信通讯法起诉。 」

突珊认为缅甸政府对瓦隆、觉梭及她本人的打压，对该国记者来说是一个极大的威胁，因为在瓦隆与觉梭被关押前，替外国媒体工作的缅甸记者通常都不会成为政府打压的对象。 她说：「当政府开始打压替外媒工作的缅甸记者时，这代表他们开始对缅甸的言论自由展开全面性打压。 」

现在，任何想讨论敏感议题的公民团体或倡议人士都必须离开缅甸，因为根据突珊的叙述，缅甸国内的情势对这些人来说已太不安全。 她告诉德国之声：「当我们谈论到缅甸的民主转型时，我们都觉得缅甸的政治情势彷佛回到了军政府时期。 虽然不少民选政府的成员在军政府统治时期都是政治犯，但他们现在却不愿透过政治改革来推翻军政府时期的法律。 在这样的情况下，我们怎么能继续以民主国家来形容缅甸呢？ 」

虽然缅甸国内仍有一些公民团体试图透过不同管道向政府施压，但突珊对缅甸未来的发展并不乐观。 她认为，目前缅甸国内并没有一个检视军队或政府决策的机制，因此国际社会有必要建立一套机制来制约缅甸政府的行为，她担忧缅甸政府将继续作出各种迫害人权的事情。 她说：「目前缅甸国内大部分的权力仍掌握在『罪犯』手上，但如果国际社会无法建立机制来制约缅甸政府，缅甸无法推动正向发展。 」