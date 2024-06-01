“民主派47人”案后 香港民主运动何去何从？

批评人士认为，这一对香港民主活动人士最大规模的审判，是一场政治审判。香港公民社会受到严重的破坏。

（德国之声中文网）香港高等法院周四（5月30日）对14名民主活动人士的有罪宣判，对许多人来说，在等待三年多之后，已是意料之中。

“这一判决显示，政府认为许多港人如今所做的事情是有更大的阴谋，或者是受到外国势力的影响”，一位前区议员说道。因安全忧虑，她不愿透露姓名。

在她看来，寒蝉效应已经渗透香港的公民社会，迫使多数人远离公民活动。“这种气氛迫使许多港人不再关心公共事务”，她向德国之声表示。

对民主活动人士最大规模的审判

2021年，约47名活动人士在有争议的国家安全法之下，受到“串谋颠覆国家政权”指控。这部国家安全法是北京2020年7月实施的，以消除不同政见。对47人的指控是因他们同年组织了一场非官方的立法会初选。

多数被告此后一直被拘禁，其中31人在周四的庭审前选择认罪。另外16人则始终坚持无罪。

自实施国安法以来对民主活动人士最大规模的审判，其结果反映出有关当局对香港反对派的打压之重。

2019年11月，警察以催泪弹回应民众对真正自治权的诉求 图像来源: Shannon Stapleton/REUTERS

“政治审判”

美国人权律师毕凯特（Samuel Bickett）表示，对民主活动人士的颠覆政权指控，只不过是政府“明目张胆地”想要将所有民主反对人士关进监牢。毕凯特在2019年香港反政府抗议中，因与一名不当班的警察发生冲突而在香港被关押了四个月。

“整个民主反对派被关押，只是因为参与民主活动，我认为，这显示未来所有国家安全案件也只会以有罪和重判为结果”，毕凯特向德国之声表示。

批评人士认为，这一拖延三年多的案件是一场政治审判。香港高等法院则称，被告企图确保获得立法会多数，从而能否决政府预算案，这可能会引发那届政府的解散。

法院宣判后发表的声明中，法官陈庆伟、李运腾和陈仲衡称，14名周四被判有罪的被告企图削弱政府和特首的权利和权威，“在我们看来…这将引发香港宪政危机”。

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设立判决先例？

一些专家表示，宣判结果是对香港政治环境的又一次重大打击。

“这一裁决进一步确定，在香港和平抗议是非法的，等同于’颠覆国家政权‘”，宾夕法尼亚州立大学政治学者Maggie Shum表示。

在她看来，这一案件是设立了一个判决先例，如何处理香港和平抗议、表达异议的案件。

“法官的诠释设立了一个初始的框架，如何在国家安全法之下理解国家权力，以及各种形式的不同政见被定为颠覆国家政权罪的范畴有多宽泛”，她向德国之声表示。

由于47名被告代表着香港公民社会广泛的领域，毕凯特表示，港府试图通过周四的宣判让所有人知道，必须遵循当局所设立的红线。

“他们所传达的信息是，在公民社会和政治领域，必须服从他们的红线，如果有所偏离，就会被惩治”，他向德国之声表示。

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公民社会遭破坏

毕凯特认为，这意味着，香港亲民主的公民社会“已被摧毁”。

“我们会开始看到，北京最终会对那些属于亲北京阵营、但要求温和路线或建议保护法院的独立性或保持民主某些表象的人进行惩治”，毕凯特补充说。

在他看来，香港逐渐出现的模式，已在世界其它专制国家见到过了。“公民社会已不允许在这里继续存在”，毕凯特说。

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