民主派初选案保释听证进入尾声 专家：程序正义成闹剧

(德国之声中文网) 香港47名民主派人士因去年参与初选而被港警以「串谋颠覆国家政权罪」起诉的案件，4日进入保释聆讯的第四天。前一天，总裁判官到了下午终於聆听8名剩馀被告的保释陈词，但因更多被吿提出补充陈词的要求，裁判官决定於晚间9点休庭，将案件延後至4日上午10点再审。

4日上午10点43分左右，聆讯开始，但庭外有市民因无法入庭旁听，在庭外鼓噪，最後被多名警员上前制止。接着，包含李予信丶何桂蓝丶林卓廷及杨雪盈等被告陆续补充陈词，林卓廷与杨雪盈在过程中还一度哽咽。

下午一点，总裁判官在多名被告补充陈词後，宣布下午再继续处理保释事宜及媒体请求报导保释内容的申请。前立法会议员李卓人在庭外向在场媒体表示，现阶段难以估计保释结果，并呼吁香港人千万别放弃。

其中一名被告，前立法会议员朱凯迪的太太也告诉媒体，她已做好心理准备，会乐观面对保释结果。她说，已为朱凯迪备好衣物，及添多两件外套。她补充道，近日天气时冷时热，担心其他46名被告衣物不够会着凉。

总裁判官以被告补充陈词为由 延後做出判决

香港01周三报导，有被告透露，他们自2月28日便被关押於看守所，已3天无法洗澡与更衣。当部分被关在荔枝角拘留所的被告3日上午出现在香港西九龙法院时，他们还身穿28日至警署报导时所穿的衣服，部分被告面容憔悴。

在3日的聆讯过程中，有被告的律师向总裁判官苏惠德表示，有收到媒体询问刑事诉讼程序条例关於报道保释聆讯内容限制的问题。他们认为，可以基於「社会公正」考虑，移除有关限制。被告律师指出，此案备受公众关注，如果容许传媒适当报道，对於公众认识律政司丶检控部门及执法部门对香港国安法的应用将有很大的帮助。

然而，控方却反对报道保释聆讯内容，强调担心对控辩双方可能造成不公。此外，由於执法部门仍在进行相关调查，过程可能涉及其他未被起诉的嫌疑人，所以媒体报道保释聆讯会妨碍调查工作。总裁判官苏惠德则说，他关注的重点是聆讯期间被告曾提及不同时间的言行，他认为如果被报导，可能会影响日後的审讯。

总裁判官苏惠德在下午进行了4个小时的聆讯後，於3日晚间6点30分准备听取最後一位被告的保释陈词前，表示他将在听完所有被告的陈词後，让想补充的被告陈词，并在用餐期间决定是否批准保释。没多久後，香港公民党的四名成员，谭文豪丶杨岳桥丶郭家骐及李予信突然宣布要自行补充陈词，并强调大律师梁家杰已不代表他们。

杨岳桥与谭文豪两人在陈词中都情绪激动，谭文豪甚至在陈词时一边痛哭。总裁判官苏惠德晚间7点30分左右表示，3日只能完成所有保释陈词，且因法庭需要时间考虑决定，所以要到4日才能针对是否核准保释做出判决。

3日晚间，两名身为被告的民主派区议员邹家成与岑敖晖因身体不适，被送往医院治疗。媒体拍到，邹家成被送往医院时，双手被锁上铁炼。前一天，有多名被告也因长时间在法庭内等候聆讯，最後因身体不适而被送医治疗。

孔杰荣：这场听证会让香港的程序正义成为闹剧

美国着名的中国与东亚法学专家孔杰荣 (Jerome Cohen) 在3日的保释听证会吿休庭後，在部落格上批判了过去几天香港法院处理47个民主派人士申请保释的过程。他写道，香港法院对47名民主派人士进行维持数天的保释听证会，已经是一种「令人匪夷所思的司法公正」，而且过程显示，香港的司法系统还将进一步恶化。

他写道：「这场史无前例的马拉松式丶几乎全天候丶为期4天的听证会，让程序正义成为一场闹剧。没有任何一位裁判官能够在这麽短的时间内公正地处理47起不同的保 释申请案件 。」

孔杰荣认为，香港的法院根本不应该安排如此混乱的司法审查，这使香港以往受人尊敬的司法系统，看起来像是警方和检方可随心所欲滥用的工具。

他写道：「难道香港只有一名裁判官符合新的国安法政权的信任吗？正常情况下，至少应该有5名裁判官来分担这个工作，并在一个有序的环境下处理这些案件，而不是给裁判官和受虐的被告带来如此大的压力。」

杨威廉/ 李玟仪(综合报导)

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