民主指数榜中国名列第148 EIU分析中国挑战

（德国之声中文网）根据英国分析公司 "经济学人智库"（EIU）的数据，2021年只有45.7%的世界人口生活在某种形式的民主国家中，比2020年的49.4%下降3.7%，是自2010年以来最大幅度的下降。这也是 "经济学人智库"自2006年开始进行年度调查以来的最差的结果。

数据还显示，2021年只有6.4%的人生活在 "完全民主 "中，比前一年的6.8%略有下降。

同时，超过三分之一的人（37.1%）生活在独裁统治下，比2020年有所增加。近年来，专制国家的比例一直不断上升。

所有国家中，挪威的民主指数仍然位居榜首，排名第二的是新西兰，从第四位上升到第二位。之后是瑞典、芬兰、冰岛、丹麦、爱尔兰和台湾。

德国在排行榜上名列第15位，美国名列第26位。

有两个欧洲大国在报告中受到批评，它们是西班牙和英国。由于对法官任命引发的政治争议，西班牙在司法独立方面的得分降低，因此也被降级为 "有缺陷的民主"，在排行榜上排名第24位。英国虽然仍是一个 "完全的民主国家"，但由于一些丑闻破坏了人们对政府的信心，比如英国首相约翰逊在国内遭到数周批评，英国排名有所下滑，降至第18位。

在民主指数排行榜上，倒数第一名是阿富汗，倒数第二、第三分别是缅甸和朝鲜。民主刚果、中非、叙利亚、土库曼斯坦、乍得、老挝也属于排名最后的国家之列。

中国变得更不自由

中国是2021年度民主指数报告的重点。报告将中国列为 "威权政权"，并以20页的篇幅分析了中国带来的挑战。报告写道，"过去40年的中国经济奇迹造就了美国的一个强大的竞争对手。美国作为全球霸主的地位正日益受到中国日益增长的经济实力和地缘政治影响力的质疑。因此，一个共识出现了，即西方的民主资本主义模式面临着来自中国的挑战。这种挑战至少可以与20世纪的苏联所带来的挑战相提并论。"

报告写道，和西方分析家和政府所愿相反，中国并没有因为更富有而变得更加民主。相反，它变得更不自由。在2021年民主指数中，中国被归类为 "威权政权"，总分从2006年的2.97分下降到2.21分（从0到10），排在第148位（共167位），接近全球排名的底部。报告从几个方面对此进行了评分。第一，在选举过程和多元化方面，中国的得分是0.00：没有自由选举或普选，也没有多党制。第二，在公民自由方面，中国的得分是0.88分：没有自由的印刷、广播或社会媒体，没有言论自由，互联网受到限制，也没有自由的工会，没有独立的司法机构，法律面前没有真正的平等，国家不实行宗教宽容，经常使用酷刑。第三，产权得不到保障：2021年，国家在 "共同繁荣 "运动中对企业家进行了打压。报告认为，中国公民唯一享有的公民自由是 "基本安全"，以及学习、工作和旅行的自由（尽管这些自由因情况而定可以被国家限制）。报告说，在民主指数的五个类别中，中国在 "政府运作 "方面的得分最高，为4.29（在0-10分制下）。相比之下，美国在同一类别中的得分是6.43，而G7(加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国）在这一类别的平均得分是7.55。报告解释说，中国在这一指标上落后于西方主要国家并不是因为它的官僚机构效率低下：相反，从任何衡量国家连续性和能力的标准来看，中国的官僚机构得分都很好。但是，正是因为缺乏问责、制衡或透明机制这些民主治理的关键特征，因此与美国和欧洲相比，中国的得分才会较低。

中国模式的挑战

报告认为，中国是一个凌驾于人民之上的国家，中国共产党领导的政权与中国人民之间的隐性社会契约取决于前者能否持续提高生活水平。报告还认为，习近平及其领导的政权的受欢迎程度难以判断，但大多数中国人似乎很欣赏习近平成功遏制了新冠大流行。官方媒体对该疾病在美欧造成的损失的描述，也加强了民众对政府的支持。习近平的反腐败运动、消除贫困政策和 "共同繁荣 "运动，在国内受众中有良好反响。"中国国内影响政治稳定的风险似乎很低，而领导中国共产党和军队的习近平的地位似乎也很稳固。"

习近平2021年11月16日和拜登举行视频会晤

不过，报告也指出，"习近平在位时间越长，中国政治体制面临的风险就越大"，因为他这样做可能会刺激敌手和派系主义，并且带来更多的政治清洗。权力的集中化也会抑制机构建设。

报告详细讨论了中国模式的未来以及对西方带来的挑战，并指出，本世纪全球民主状况稳步下降的趋势表明，如果民主要在非民主的替代方案面前占上风，必须需要进行彻底的变革。

来源："经济学人智库 "2021年度民主指数报告

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