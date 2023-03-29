民主峰會登場 中俄批評美國

（德國之聲中文網）美國總統拜登週三（3月29日）在線上舉行的第二屆民主峰會（Summit for Democracy）上宣布，為了加強全球民主，將提供6.9億美元，並成立對抗監控科技的聯盟。

路透社29日報導指出，此6.9億美元將用於推動世界各地的民主計劃，包括打擊腐敗、支援自由及公正選舉、全球獨立媒體等。不過，此前美國曾遭批在外交上推進人權、民主進展方面甚微。

為了阻止國際民主情況倒退，拜登說：「我們正力挽狂瀾。就如我們常說的，我們正處於歷史的轉折點，我們今天所做出的決定，肯定會影響未來幾十年世界的進程。」

拜登表示他想利用這次峰會，促進關於用科技「推進民主治理」的討論，同時確保此類技術「不會被用來破壞」該治理。

美國還與其他9國簽署了一份聯合聲明，要深化國際合作，打擊商業間諜軟體的濫用與擴散，協議參與者包括澳大利亞、加拿大、哥斯達黎加、丹麥、法國、新西蘭、挪威、瑞典、瑞士與英國。美國戒備中國科技實力增強，擔憂科技軟體淪為北京的間諜工具。

烏克蘭總統澤連斯基也在峰會上發言。他談到烏俄戰爭及談判問題，稱「應該擺脫對惡勢力妥協就能為自由帶來些什麼的幻想，民主的敵人不應獲勝」。

日本首相岸田文雄則強調，法治是「國際社會應堅持的最低限度基本原則」。此說法也是他與澤連斯基見面時強調的重點；日經新聞指出，岸田此言顯然是在抨擊俄羅斯和中國。

此次民主峰會除了美國，韓國、荷蘭、哥斯達黎加和贊比亞也同為主辦國，一共邀請了120個國家，與其他公民社會團體和科技公司與會。台灣駐美國代表蕭美琴、監察院長陳菊、數位發展部部長唐鳳也受邀出席。唐鳳30日將就打擊「數位威權主義」發言。

中俄批評

針對本屆民主峰會，中國外交部發言人毛寧28日批評美國「干涉別國内政」。她表示：「美國無視自身諸多弊端，打著所謂『民主』旗號再次舉辦所謂『民主峰會』，公然以意識形態划線，在世界上製造分裂，褻瀆和踐踏民主精神，進一步暴露了美國『假民主、真霸權』的本質。」

另一位中國外交部發言人華春瑩29日在推特上發布短片，片中由一名外國學者發言，稱美國的民主峰會本該用於團結人們，「卻被用來分裂」。

中國環球電視網（CGTN）批評美國「炮製民主對抗威權的敘事，將自身打造為全球民主燈塔」。CGTN公布與中國人民大學的民調結果，稱「大部分受訪者對於西方民主制度的運作和現狀表示失望和不滿」。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）則批評美國虛偽，直言美國自身存在「種族歧視、槍枝暴力、腐敗和社會不平等」等問題。他說：「美國試圖強行向伊拉克、利比亞和阿富汗輸出美國民主，我們已經看到災難性後果。」

據路透社報導，有維權人士表示，幾乎沒有證據表明與會國家在改善民主方面取得了進展，並且該峰會缺乏正式機制讓與會者做出相關承諾。

（綜合報導）

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