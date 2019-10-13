「民主女神」被推倒泼漆 示威者盼美法案助攻

（德国之声中文网）周一 (10月14日) 接近中午时刻，推特上传出「香港民主女神」塑像遭不明人士泼红漆并推倒损毁的消息。

数十名抗议者在周六夜间，冒雨将名为「香港民主女神」(Lady Liberty HK) 的塑像摸黑搬运到位于九龙半岛、海拔近500米的狮子山上，让其在破晓时分现身。



塑像展现的是一位女性示威者，一手执「光复香港、时代革命」的黑旗，一手拿伞，带着头盔。该像自8月在香港中文大学首次现身后，多次以快闪方式现身在不同的集会上。

林郑与美议员过招

在克鲁兹向媒体透露香港特首林郑月娥取消两人的会面后，林郑月娥周日 (10月13日) 晚间透过发言人发布声明，表示克鲁兹称香港示威者过去5个月来进行非暴力示威的说法简直「 莫名其妙」，她也重申，媒体报导已清楚显示反政府示威者过去几个月在香港多次进行暴力且蓄意破坏的行为。 声明写道：「虽然我们尊重外国政治人物的言论自由，但我们相信言论应该建立在事实上。 」

而克鲁兹周六会晤了香港示威代表，除了表示支持他们持续以非暴力的方式表达诉求外，也呼吁示威者必须自己评估暴力手段所带来的后果。 他说：「中国政府希望香港示威渐趋暴力，因为这样他们便能将示威者的行为定义成恐怖行动，而非支持民主的示威者试图捍卫人权。 」

美国会望大比数通过《香港人权与民主法案》

美国国会预计本周开始审议两个与香港示威相关的法案，包含了《香港人权与民主法案》和《保护香港法案》。 相关日程显示美国国会最快周三 (10月16日) 能针对法案进行表决。 《香港人权与民主法案》主要让美国政府有权制裁打压香港人权的官员，而《保护香港法案》则是禁止美国出口非致命人群控制武器到香港。

克鲁兹周六 (10月12日) 表示，他预计美国国会会以大打数通过《香港人权与民主法案》，而美国总统特朗普也可能签署该法案。 该法案不但获得众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 的公开支持，共和党与民主党不少议员也陆续公开表示美国应该针对香港的议题采取行动。

周一 (10月14日) 晚上，香港中环将举行一场大型集会，呼吁美国国会通过《香港人权与民主法案》。 该活动已取得警方的不反对通知书，也成为香港实施《禁蒙面法》后第一个获批准的公众集会。 据了解，美国参议员克鲁兹与霍利 (Josh Hawley）可能在该集会发言。

周日抗争遍地开花



香港抗议人士周日（10月13日）在网上发起「18区开花」行动，表达对一周前开始实施的《禁蒙面法》的不满。下午，各区大型商场集结了不少蒙面示威者，包括沙田、大埔、荃湾、屯门、太古等地。示威者一开始在室内唱示威歌曲《愿荣光归香港》和呼喊「香港人反抗」等口号。但是不久后，开始有人移师马路上堵路，以及破坏被指与北京关系密切的商店。



下午在观塘港铁站，一名黑衣人行近一名防暴警员，用利器刺向他的脖子。事发时现场有大量记者，综合片段所见，该名黑衣人没有戴口罩，并随即被警员制服拘捕。受伤警员的脖子流血但仍然清醒，地上有少量血迹。警方表示在现场拘捕两人，该警员本来是奉命到观塘站处理刑事毁坏案。有报导指事发之前，数名黑衣示威者尝试拉起已关闭的观塘站铁闸。



而在沙田，有警员举起真枪指着正在堵路的示威者，他没有开枪，随后上警车离开。有人向沙田港铁站轨道投掷杂物。港铁关闭多个车站。部分示威者在大埔向警员放蟑螂和蜘蛛。入夜后，一群示威者向旺角警署连续投掷多枚汽油弹，警署外的水马和路面起火，警方称汽油弹总数有二十多枚。



另外警方的声明表示，一辆警车行经弥敦道（旺角）时，警车附近突然传出爆炸声。明报报导，怀疑爆炸的位置是在一个花槽，现场遗下疑似手机和电池残骸，不过警方暂未提供更多详情。

36人受伤 医生被捕



警方13日采取快速抓捕策略，较少出现与示威者对峙的场面。警方至少在包括荃湾、沙田和屯门在内的三个区使用了催泪弹，也曾经在未展示警告旗帜的情况下发射弹药。



由下午到晚上，全港各区有多人被拘捕，其中一人是将军澳医院的医生。网上片段显示，他在事发前戴着口罩拍摄现场情况，暂未确定被捕原因，将军澳医院有医护人员发起在周一（10月14日）静坐以示声援。



「私了」的情况也继续在街头上演。在将军澳，有怀疑持不同政见的男子与示威者争执，后来被袭击头破血流。截至晚上十一时，医院管理局公布总共有36人受伤送院，当中3人情况严重。



港府在深夜发表声明，称「对蒙面暴徒再次在全港多区施暴施袭表示极度愤慨」。声明指出，暴徒的行为严重破坏社会安宁，必须予以强烈谴责。政府发言人指出，暴徒明显针对袭击警员，对警员安全构成严重威胁，行为令人发指，警方定必全力追究。当局呼吁参与和平示威的市民与暴徒划清界线，维护香港法治的核心价值。

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周六开始的香港「银发族」在警察总署前48小时静坐行动周日继续。这些较为年长的市民此次行动旨在表明对年轻示威者，特别是对被警方拘捕者的声援支持。静坐将持续到周一下午。



李芊/叶宣 (综合报导)