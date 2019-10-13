「民主女神」登獅子山 香港衝突遍地開花

（德國之聲中文網）香港抗議人士週日（10月13日）在網上發起「18區開花」行動，表達對一週前開始實施的《禁蒙面法》的不滿。下午，各區大型商場集結了不少蒙面示威者，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、太古等地。示威者一開始在室內唱示威歌曲《願榮光歸香港》和呼喊「香港人反抗」等口號。但是不久後，開始有人移師馬路上堵路，以及破壞被指與北京關係密切的商店。

下午在觀塘港鐵站，一名黑衣人行近一名防暴警員，用利器刺向他的脖子。事發時現場有大量記者，綜合片段所見，該名黑衣人沒有戴口罩，並隨即被警員制服拘捕。受傷警員的脖子流血但仍然清醒，地上有少量血跡。警方表示在現場拘捕兩人，該警員本來是奉命到觀塘站處理刑事毁壞案。有報導指事發之前，數名黑衣示威者嘗試拉起已關閉的觀塘站鐵閘。

而在沙田，有警員舉起真槍指著正在堵路的示威者，他沒有開槍，隨後上警車離開。有人向沙田港鐵站軌道投擲雜物。港鐵關閉多個車站。部分示威者在大埔向警員放蟑螂和蜘蛛。入夜後，一群示威者向旺角警署連續投擲多枚汽油彈，警署外的水馬和路面起火，警方稱汽油彈總數有二十多枚。

另外警方的聲明表示，一輛警車行經彌敦道（旺角）時，警車附近突然傳出爆炸聲。明報報導，懷疑爆炸的位置是在一個花槽，現場遺下疑似手機和電池殘骸，不過警方暫未提供更多詳情。

36人受傷 醫生被捕

警方今天採取快速抓捕策略，較少出現與示威者對峙的場面。警方至少在包括荃灣、沙田和屯門在內的三個區使用了催淚彈，也曾經在未展示警告旗幟的情況下發射彈藥。

由下午到晚上，全港各區有多人被拘捕，其中一人是將軍澳醫院的醫生。網上片段顯示，他在事發前戴著口罩拍攝現場情況，暫未確定被捕原因，將軍澳醫院有醫護人員發起在週一（10月14日）靜坐以示聲援。

「私了」的情況也繼續在街頭上演。在將軍澳，有懷疑持不同政見的男子與示威者爭執，後來被襲擊頭破血流。截至晚上十一時，醫院管理局公佈總共有36人受傷送院，當中3人情況嚴重。

港府在深夜發表聲明，稱「對蒙面暴徒再次在全港多區施暴施襲表示極度憤慨」。聲明指出，暴徒的行為嚴重破壞社會安寧，必須予以強烈譴責。政府發言人指出，暴徒明顯針對襲擊警員，對警員安全構成嚴重威脅，行為令人髮指，警方定必全力追究。當局呼籲參與和平示威的市民與暴徒劃清界線，維護香港法治的核心價值。

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美議員視察

在美國眾議院審議《香港人權與民主法案》前夕，兩名共和黨參議員訪問香港。霍利（Josh Hawley）在推特發文表示，他週日（10日13日）到香港多區街頭觀察及了解示威情況，與示威者、市民與記者交談。他寫道：「示威者的策略似乎是要分散警力。他們開始示威後，當警察一到，就會迅速分散到其他區域。」他引述示威者高喊「Be Water」，形容他們行動快速和難以預計。

另一名訪港的共和黨藉參議員克魯茲（Ted Cruz）披露，林鄭女娥臨時取消跟他會面。他說林鄭娥要求他將見面內容「完全保密」，同時認為她取消會面反映其懦弱且害怕香港示威者。

週一（10月14日）晚上，有示威者舉辦大型集會呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》。活動已經取得警方的不反對通知書，是近期罕見的例子，也是《禁蒙面法》實施後第一個獲批准的公眾集會。據了解，兩名訪港的美國參議員很可能現身集會和發言。

民主女神登頂

而在週日清晨，「民主女神」登頂獅子山或許是這一天最為獨樹一幟的示威活動。週六夜間，數十名抗議者冒雨將名為「香港民主女神」(Lady Liberty HK) 的塑像摸黑搬運到位於九龍半島、海拔近500米的獅子山上，讓其在破曉時分現身。

塑像展現的是一位女性示威者，一手執「光復香港、時代革命」的黑旗，一手拿傘，帶著頭盔。該像自8月在香港中文大學首次現身後，多次以快閃方式現身在不同的集會上。

週六開始的香港「銀發族」在警察總署前48小時靜坐行動週日繼續。這些較為年長的市民此次行動旨在表明對年輕示威者，特別是對被警方拘捕者的聲援支持。靜坐將持續到週一下午。

李芊/葉宣 (綜合報導)