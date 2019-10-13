“民主女神”上狮子山 香港多区示威冲突

（德国之声中文网）香港抗议人士周日在网上发起"18区开花"行动，表达对不久前开始实施的《禁蒙面法》的不满。下午，各区大型商场集结了不少蒙面示威者，包括沙田、九龙湾、荃湾、屯门、太古等地。

据德新社报道，由于无视警方提醒勿参与"未经批准的集结"，至少在四个城区都有示威者被捕。警方至少在包括旺角在内的两个区使用了催泪瓦斯。

香港警方称，暴力示威者在港铁沙田站向轨道投掷物品，导致多个车站被暂时关闭。

警方打出催泪烟警告

在集会商场，人们合唱《愿荣光归香港》，呼喊"香港人反抗"等口号。在太古城中心（购物商场），数百人进行和平示威的同时，有少数抗议者损毁据称与北京关系密切的商家店铺。一些地方被示威者设置路障、喷漆。

周六开始的香港"银发族"在警察总署前48小时静坐行动周日继续。这些较为年长的市民此次行动旨在表明对年轻示威者，特别是对被警方拘捕者的声援支持。静坐将持续到周一下午。

周日清晨，"民主女神"像登顶狮子山或许是这一天最为独树一帜的示威活动。周六夜间，数十名抗议者将名为"香港民主女神"(Lady Liberty HK) 的塑像摸黑搬运到位于九龙半岛、海拔近500米的狮子山上，使其在破晓时分现身。塑像展现的是一位女性示威者，一手执"光复香港、时代革命"的黑旗，一手拿伞，带着头盔。该像自8月在香港中文大学首次现身后，多次以快闪方式现身在不同的集会上。