民主典範還是亂象 台灣十項公投大挑戰

(德國之聲中文網) 台灣在11月24日除了舉行「九合一選舉」，還綁上了10個公投案。這讓本來已經充滿話題性的地方大選更加沸騰。從傳統到社群媒體，相關資訊大爆炸。有人認為這是「直接民主」的實踐，也有人批評是「民粹主義」。外界除了關注公投結果，更好奇台灣民主制度會如何受到影響？

台灣中央研究院法律學研究所副研究員蘇彥圖接受德國之聲專訪。他擔憂公投變成民粹的工具，造成社會對立，也擔心台灣人民對公投失去信心。

他說：「很多政策其實很複雜 但社會無法在短時間內做很深刻的討論是很大的問號......公投應該促進社會討論，這部分時間上要調整，讓選民獲得充分資訊。」他認為台灣改革「鳥籠公投」，讓大部分人民可以使用這個制度表達意見是好事，但他也期待經過這次，大家會再啟動進一步的改革。

蘇彥圖認為，「民主制度都是在做實驗，永遠都有進步的空間」。但他也提到，這次政府對於許多議題回應過慢，像是行政院對某些提案雖然持反對意見，但受制於時間，大家很晚才知道行政院立場。

他說：「行政部門等政治精英都有做政治領導的責任，愈把責任推出去 ，愈有機會導致民粹......讓有爭議的人帶領，對民主不是好事。」他認為政府應該更勇於承擔， 更有肩膀表達意見，不要讓大家覺得政府好像可有可無。

多個史上第一

過去14年，台灣僅舉辦過6個公投案。公投法修法後，創下多個第一，包括史上第一次10項公投案一起投票、公投加上選舉票每人最多領15張選票、18歲青年首度參與公投、以及預期開票完成所需時間等多項紀錄。根據中選會，10案公投案花費約15億台幣，選務人力規模加上公投工作人員，需要超過29萬人。

德國之聲訪問選民，許多人表示會投選舉票，但公投「太多太亂」，要怎麼投都不太確定，讓大家不想投。

本次公投舉辦了50場意見發表會，但是議題多且複雜，許多團體乾脆直接推出口號，要大家記住哪幾案投同意，哪幾案投不同意。中選會也表示選民可以帶小抄進入投票所。

已經退休的台北林先生表示，網路上有各種宣傳，為了怕誤導，他乾脆不要投。他說：「比較有能力的宣傳會多一點人投，沒有就宣傳少一點。這樣投出來不會很公平。我也不知道公投跟以前是否一樣，有最低門檻人數?或要多少人才能成立?我都不了解。」

台灣本次公投倉促成案，也曾引發「死人連署爭議」。選民有人一知半解、有人依賴「懶人包」去投票。「人權能否公投？」「民主價值為何？」在種種爭議尚未得到解答之前，這堂花費大量金錢與人力的「直接民主課程」會將台灣帶向何方？沒有人有肯定答案。

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李芊/夏立民/杨威廉 (綜合報導)