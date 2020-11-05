民主党欢呼险胜众议院　参议院争夺１月见分晓

（德国之声中文网）共和党人在北卡罗来纳州和阿拉斯加的参议员选举中胜出。现任共和党参议员汤姆·蒂里斯（Thom Tillis）在北卡罗来纳州再次当选连任。共和党参议员丹·沙利文（Dan Sullivan）也在阿拉斯加再下一池。这样，共和党在参议院已获50个议席，领先于民主党的４８席。目前尚有两个参议院席位未决出胜负。因此，所有目光现在都转向佐治亚州。那里将于明年１月５日进行第二次投票。由共和党参议员大卫·珀杜（David Perdue）和 凯利·莱弗勒（Kelly Loeffler）对决民主党挑战者乔恩·奥索夫（Jon Ossoff）及拉斐尔·沃诺克（Raphael Warnock）。

参议院对美国总统极其重要。总统的政府成员和法官提名需经参议院通过，法律草案也需参议院首肯。民主党在本次大选前对重夺参议院控制权信心满满。如果成功，拜登的大规模改革计划将畅通无阻。

如果民主党在佐治亚州拿下两个参议员席位，那么两党将各获５０席。此时，就将由美国副总统投下自己关键的一票，以决定哪个政党取得多数。在拜登宣誓就职后，民主党人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）将出任副总统。

在众议院的争夺战中，民主党有望保持控制权，但优势可能极其微弱。本周二晚，美联社宣布民主党人士吉米·戈麦斯（Jimmy Gomez），金·施里尔（Kim Schrier）和汤姆·奥哈勒朗（Tom O'Halleran）分别在加州、华盛顿州和亚利桑那州胜选。这样，民主党在众议院４３５席中至少获２１８席。之前，民主党在众议院共有２３２席。

尽管微弱领先，民主党人已在欢呼胜利。众议院议长佩罗西表示，“我们输掉了一些战役，但赢得了战争。”

这是民主党自１９９５年以来第二度成功保住对众议院的控制权。而共和党也对结果感到倍受鼓舞，并志在２０２２年的选举中夺取控制权。值得一提的是，共和党女性众议员人数此次从原来的１３增加到２６名。

拜登如何组阁？ 观看视频 01:56 分享 誰說拜登已經贏了？我就不接受！ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3l95B 誰說拜登已經贏了？我就不接受！

目前，媒体已在猜测拜登将如何组阁。德国明镜在线写道，对于白宫幕僚长这个最重要的职位，拜登可能任命他任副总统时担任其幕僚长的克莱因（Ron Klain）。克莱因曾在埃博拉爆发期间组织协调工作。由于总统的各部长提名需经参议院通过，一旦共和党掌握参议院控制权，不排除其采取杯葛态度的可能性。１１月１０日，国务卿蓬佩奥在一场发布会上称，“将会有一个向特朗普政府第二任期的平稳过渡”，此言立即招致一些官员不满。不过，据路透社报道，在当天稍后的表态中，蓬佩奥称，有信心认为会有一个很好的过渡，他没有再重复所谓“第二任特朗普政府”的论调。

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