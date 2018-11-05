民主党控制的众议院能否改变外交政策？

（德国之声中文网）国会众院外交委员会民主党首席代表安格尔表示，民主党也将致力于由国会授权对在伊拉克和叙利亚这样的地区动用武装力量。不过，他承认，在中国和伊朗这样的热点地区，民主党方面难有改变现状的所为。

现在，随着从2011年以来首次得以掌控总共435席的众议院，民主党人将对行政当局拥有更大监督手段。尽管仍必须与共和党掌控的参议院合作，以通过任何法案，但民主党人仍拥有施加最大影响的手段，即履行监督、安排听证、必要时邀请证人、或领导外交、军事和情报委员会。

民主党人如何看俄罗斯？

民主党人计划展开涉及俄罗斯的调查，其中包括对特朗普和俄罗斯之间可能存在的商务关系和利益冲突的调查。

从政治角度看，一个由民主党掌控的众议院将敦促惩罚俄罗斯干涉美国选举、侵略乌克兰、参与叙利亚内战。由民主党领导的众议院也将致力于实施更多制裁，其中包括采取以俄罗斯新主权债务为目标的措施；它也会致力于迫使特朗普总统实施所有制裁措施，这些制裁措施是一项内容广泛的法案的内容。2017年8月，特朗普总统很不情愿地签署了这一法案，从而得以生效。

观看视频 01:15 直播 01:15 分钟 分享 为你科普 美国中期大选 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/37Vky 为你科普 美国中期大选

民主党众议员们也已表示，必要时将不惜动用邀请证人权利，以获得有关去夏特朗普与俄罗斯总统普京最后一次峰会的信息。关于此次峰会，白宫方面迄今鲜少提供信息。

安格尔指出，美俄两国领导人举行如此高级别的会谈，国会却得不到一点内情，"实乃笑话"。他表示，俄罗斯对2016年美国大选的干预事件"尚未完全解决"。

卡舒吉被杀事件会否影响与沙特关系？

围绕记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害事件的风波加大了议员们对沙特的不满；有关也门战事和人道状况，议员们早已对沙特感到绝望。由民主党人领导的众院将要求行政当局中止军售利雅德、不同意与该国达成核能交易。

虽仍视沙特为制约伊朗在中东影响力的一种平衡力量，但安格尔表示，华盛顿应对利雅德提出更多要求："沙特人想要我们的支持，那么，他们就得在某些我们也关注的事情上有所收敛。"

民主党人不想与朝鲜媾和？

民主党人表示，决心要获得有关特朗普和国务卿蓬佩奥与朝鲜领导人金正恩会晤的更多信息。他们忧虑，特朗普急于达成"大交易"，因此，有可能会给予金太多的东西。

安格尔和其他民主党议员计划传唤行政当局官员在公开的和闭门会议上通报会谈情况。不过，他们也谨慎从事，以免被看成是干预外交、影响避免发生核战的努力。安格尔表示，"我认为，同他们有一些对话是好事。但是，我们不能错误地以为，他们已经有了任何大的改变。"

民主党人能改变对华政策吗？

一般认为，民主党掌控众院不会导致对华政策发生根本变化。民主党人将要求更多听证、举行更多吹风会，但对北京的批评立场超越两党界限，因此，不会有变。

众院情报委员会民主党代表希夫（Adam Schiff）这样的重量级人士参与了共和党支持的一些对华制约措施，其中包括以保护国家网络安全为由对中兴和华为实施行政手段。

不过，安格尔和其他议员们承认，需要中国这个伙伴，尤其是在与朝鲜的交易上。他说，"我想，我们要谨慎，不能操之过急"。

有关特朗普的对华贸易战，和共和党人一样，民主党人意见分歧。一些党员认为，自由贸易是就业的保障，另一些人则坚挺征收惩罚性关税，以保护钢铁业和其它制造业的就业岗位。

民主党人能救活伊朗核协议吗？

民主党人对特朗普退出国际伊朗核协议十分气愤。该协议由民主党籍总统奥巴马行政当局于2015年达成。但是，只要白宫继续被共和党人掌控，民主党人在这一领域难以导致政策改变。

议员们也担心，自己会被视为对伊朗过于友好，尤其是被以色列政府视为对德黑兰示好。以色列总理内塔尼亚胡与美国共和党人越来越密切合作，对两党来说，美以双边关系继续拥有最优先地位。

民主党人安格尔反对伊朗核协议，但他表示，在这件事情和其它事务上，特朗普应和欧盟成员国这样的重要盟国更密切合作。他说，"我想，我们应致力于修补我们和盟友之间已出现的那些损伤。"

凝炼 / 乐然（路透社）