 民主党拿下佐治亚两席 拜登政府将全面执政 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2021

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时政风云

民主党拿下佐治亚两席 拜登政府将全面执政

美国佐治亚州是参议员选举结果最后揭晓的一州。据美国媒体报道，如今，该州两个竞选的参议员议席中，两席皆为民主党人所得，让民主党取得参众两院控制权。

Kombobild Jon Ossoff und Raphael Warnock

佐治亚州由民主党参议员竞选人沃诺克(Raphael Warnock)(左)和奥瑟夫(Jon Ossof)(右)拿下胜利。

（德国之声中文网）据美联社报道，佐治亚州民主党参议员竞选人沃诺克（Raphael Warnock）是一名牧师，在马丁路德金曾经讲道的亚特兰大教会牧会15年。如今，他在与共和党现任参议员洛夫勒（Kelly Loeffler）的角逐中获胜。

另一方面，共和党人普度（David Perdue）和民主党人奥瑟夫（Jon Ossof）原先极小的差距拉近。据美联社和法新社报导，奥瑟夫最后胜出，成为最年轻的美国参议员，也是该州首位犹太裔参议员。

民主党赢得佐治亚州这两个参议员议席后，在参院的议席数与共和党相当，50-50。但如果算上民主党副总统人选哈里斯（Kamala Harris），就将超过共和党从而控制参议院。

佐治亚州曾经是一个稳固的共和党州，这次是佐治亚州自1992年克林顿 (Bill Clinton)以来首次选择了民主党总统候选人。拜登以不到1.2万票的些微优势赢得了该州。

然而，11月选举日参议院的4名候选人中没有一人获得超过50%的选票，无法获得佐治亚州的两个席位，这就自动导致了第二轮选举。此后，共和党和民主党都投入了数百万美元的竞选活动，因为佐治亚州的席位将决定民主党还是共和党控制参议院。

由于近年来民主党和共和党的立法合作时常陷入僵局，民主党对参议院的控制被认为对新任总统拜登的执政命运至关重要。

德国之声记者沙勒特 (Oliver Sallet)指出，乔治亚州的投票结果「可能决定他的总统命运」。他说 :「他希望撤销特朗普时代的几项政策......为了能够做到这一点，他需要控制美国国会两院。」

Georgia Senats-Stichwahlen | Raphael Warnock Demokraten

沃诺克是佐治亚州首位非裔参议员。

当选人背景介绍

51岁的沃诺克周三（1月6日）早些时候向支持者表示，他的胜选在过去看来是不可能的，他讲述了家庭出身的贫困背景。他说，他的母亲曾以为别人捡棉花为生。“因为这是美国，所以这位82岁曾经为别人捡棉花的双手，如今将自己最小的儿子培养成了美国的参议员。”

美联社报道称，宣布沃诺克胜选是基于对尚未完成计票的剩余选票结果的预测性分析。相关预测认为，尚未计票的选票来自于倾向支持民主党的郡县。

不过，洛夫勒在午夜后向支持者发表的简短信息中，拒绝承认已经失败。这位50岁的前商界女性表示：“我们还有要做的事情。这是一场寸土必争的角逐。”洛夫勒在不到一年以前由佐治亚州长任命为参议员。

同时，洛夫勒还表示，周三早晨她将返回华盛顿，加入一些计划在国会挑战拜登胜选结果的参议员。洛夫勒对支持者说：“我们将坚持为你们而奋斗。这事关捍卫美国梦。”

Georgia Senats-Stichwahlen | Kombobild Kandidaten

佐治亚州四名参议员竞选人（左上起顺时针方向）：共和党人普度、民主党人奥瑟夫、民主党人沃诺克、共和党人洛夫勒

周三（1月6日），包括克鲁兹（Ted Cruz）在内的十余名共和党参议员将在国会两院旨在确认总统大选结果的会议上，对其提出挑战，届时按照程序将自动触发两院各自进行两小时辩论。克鲁兹向福克斯新闻网表示，尽管预计难以推翻现有结果，但他经过反复斟酌，认为此举旨在表达，承认39%的选民对选举结果有怀疑这一事实，而不是因为倾向于某一个总统竞选人。

佐治亚州共和党参议员竞选人普度现年71岁，是一名前商业经理人，他的现任参议员任期将至周日到期。他的民主党竞争对手奥瑟夫则是一名33岁的前国会助理和记者。

观看视频 03:14

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邹宗翰/苗子/达扬（美联社、法新社、路透社）

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