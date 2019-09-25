民主党批总统谋私 特朗普斥调查「浪费时间」

(德国之声中文网) 本周三(10月2日)，美国国会就弹劾程序进行质询听证。随着民主党弹劾特朗普的戏码越演越烈，特朗普在与芬兰总统共同召开的记者会上，毫不掩饰的发泄怒气，用「胡說」(bullshit)形容民主党人提出的弹劾案，也说民主党「浪费美国人的时间」。

他说，希望民主党「专心建设我们的国家，而不是把大家的时间精力浪费在『胡說』上。他们在我2016年完美胜选之后就一直如此。」

他指控民主党众议员希弗(Adam Schiff)错误地呈现他和乌克兰总统的电话内容。特朗普说: 「他应该要辞职负责，应该要调查他是否触犯叛国罪。」但是特朗普没有具体指出希弗哪些行为可能触犯叛国罪。

情报机关的匿名人士投诉特朗普在7月25日与乌克兰总统泽连斯基通电话时，向后者施压，要求乌克兰方面调查民主党人、前副总统拜登(Joe Biden)及其儿子。

众院将传召多人作证，包括乌克兰问题前特使和国务院官员。 乌克兰问题前特使福尔克尔周四会到国会作证，前驻乌克兰大使约万诺维奇则由从表定本周三改在下周五（11日）到众院作证。

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国务卿承认旁听总统电话

周三，美国国务卿蓬佩奥在意大利外交部长共同召开记者会时，承认在特朗普与泽连斯基通电话时，他也在电话上。

在此前一天，媒体报导便指出蓬佩奥可能参与其中。既然蓬佩奥已经承认，几位关键的民主党众议员便称蓬佩奥「现在是众议院弹劾案的证人。」

民主党人试图对特朗普提起弹劾

国务院文件流传

周二，国务院督察总长立尼克（Steve A. Linick）紧急发出开会通知，要求与几位关键的国务院委员会会员开会，并告诉他们将会在会议上讨论一些从国务院署理法律顾问那里取得的，与乌克兰丑闻有关的文件。

唯一参与该会议的民主党人杰米·拉斯金(Jamie Raskin)在获得文件之后，代表民主党，加重了对特朗普的指控。

民主党指控特朗普利用「宣传战与假讯息」攻击前任美国驻乌克兰大使，并且要求美国国务卿蓬佩奥解释，为何相关资料会在国务院高层流传。

杰米·拉斯金(Jamie Raskin)说:「我们手上现在有一包关于宣传战与假讯息的文件...问题是，这些文件最初是从哪里来，又是怎么到我们手里的?」

路透社检阅后得知，这些文件主要是关于今年五月被去职的前美国驻乌克兰大使约万诺维奇(Marie Yovanovitch)，都是一些未经证实的阴谋论。他被去职时距离任期届满只剩下几个月，却被特朗普阵营指控「不忠诚」而提早去职。

多位与会人士匿名告诉路透社，这些资料是在今年春天被送到国务院，立尼克再转交给联邦调查局(FBI)。

众议院的特别情报委员会民主党主席在声明中说，这些资料被放在一个写着「白宫」的信封里，其中有一个资料夹贴着「特朗普饭店」的标签。

他们认为，这些文件「加深了我们对于总统与其团队试图利用美国国务院来谋取总统个人利益的怀疑。」

美国议长佩洛西也曾公开表示，美国的权力制衡机制在特朗普执政下遭到威胁。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)