 民主党总统初选辩论 健保国安成焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

民主党总统初选辩论 健保国安成焦点

美国民主党周三晚间展开第一场的2020总统大选党内初选的电视辩论，总共有10名候选人参与了这场辩论。 他们除了针对健保问题展开激烈的争论外，也将辩论焦点放在美国的国安。

TV-Debatte von zehn Präsidentschaftsbewerbern der US-Demokraten (picture-alliance/newscom/K. Dietsch)

虽然距离美国2020总统大选还有一年多的时间，但民主党周三晚上已率先展开党内初选的第一次电视辩论，总共有10名候选人参与了第一轮的辩论。

（德国之声中文网）美国的2020总统大选前哨战于周三 (6月26日) 晚间点燃战火。民主黨總共有24人角逐候選人之位，爭取代表在野陣營挑戰特朗普。昨晚舉行的第一輪電視辯論，由當中10人率先上阵。

他们抨击现任政府是为了造福有钱人的政府，而他们认为，为了彻底解决不平等的问题，美国的经济与政府都必须进行根本改变。 身为候选人之一的麻州参议员华伦 (Elizabeth Warren) 在辩论中表示: 「我常问自己，美国的经济到底造福了多少人? 在我看来，现在的经济只造福了一小群在金字塔顶端的有钱人。 」

除了抨击现任政府与经济现状外，民主党候选人也把焦点放在健保改革。当主持人问10名候选人谁愿意废除私人健康保险时，只有华伦与纽约市长白思豪 (Bill de Blasio) 表态愿意执行该政策。 华伦表示，私人健康保险业长期占美国人便宜，而她主张美国应将健保改成由政府支付的全民健保。 她说: 「那些说政府无法支付全民健保的人，只是不愿意替美国人争取这样的福利。 我认为健保是基本权利，而我也愿意替人民争取这项权利。 」

自从美国总统特朗普透过行政命令来限缩奥巴马医改 (Obamacare) 的投保资格后，健保改革便成为美国2020总统大选的重点议题之一。

「保卫这个国家」

在伊朗核问题上，只有纽泽西州的参议员布克 (Corey Booker) 反對奥巴马在2015年签署的伊朗核协议，他称该协议是个错误。然而，当主持人继续追问时，布克又改口说他会「尽全力保卫这个国家」。

TV-Debatte von zehn Präsidentschaftsbewerbern der US-Demokraten (picture-alliance/newscom/K. Dietsch)

麻州参议员华伦算是周三晚上较受瞩目的候选人之一。 她在辩论中表示，她认为全民健保是基本权利，而她也愿意为美国人民争取这个权利。

自从两周前美国指控伊朗攻击阿曼海湾两艘油轮后，美伊关系的紧张度又再上升，也导致伊朗议题成为2020总统大选的主要议题之一。 然而，对部分候选人来说，美国政府仍应优先处理其他国安相关的议题。

华盛顿州州长殷斯里 (Jay Inslee) 表示，他对于其他候选人没将对抗气候变迁视为重要议题感到震惊。 他在辩论中说: 「我们是第一个感受到气候变迁影响的世代，而我们也是最后一个能透过实际行动減低气候变迁影响的世代。气候变迁是一个紧急的灾难。」

除了殷斯里外，民主党前众议员欧露克与华伦也称气候变迁是对美国国安最大的威胁。美国时间周四 (6月27日) 晚间，民主党将继续进行第二波2020总统初选电视辩论，目前在民调中领先的前副总统拜登 (Joe Biden) 与今年卷土重来的参议员桑德斯 (Bernie Sanders) 都将亮相。

杨威廉 (路透社/美联社) 

 

DW.COM

再度参选 桑德斯胜算几何？

2016年，左派参议员伯尼·桑德斯在美国总统大选民主党初选中激发了年轻选民的大股热情，但他最后败给了希拉里·克林顿。如今，这位已经77岁的老将再次表示将参加2020年的总统大选。这一次桑德斯的前景又将如何呢？ (23.02.2019)  

谁将挑战特朗普？

越来越多的美国反对党政治家角逐2020年美国总统大选候选人。他们组成了一个五彩光谱，其中也从未有过这么多女性。 (10.02.2019)  

相关内容

Hong Kong Proteste

林郑支持度暴跌 「反送中」示威者寄望G20 26.06.2019

周三，继上午的递送请愿书活动之后，香港人又以集会方式，期望引起国际社会关注。与此同时，香港大学公布的民调显示，特首林郑月娥的支持度跌破历史低点，打破所有前任特首的记录。

Kombobild Taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen und ihrem Herausforder Terry Gou

台湾2020总统大选: 菁英当道还是民粹崛起? 11.06.2019

随着民进党与国民党相继展开2020总统大选的党内初选，外界对各候选人的政治立场与策略分析也逐渐加温。 除了从传统的统独议题来区分各党候选人外，民粹政治与菁英政治似乎也成为另一个专家用来分析台湾2020总统大选的角度。

USA | Donlad Trump und Nancy Pelosi | Rede zur Lage der Nation

特朗普：希望我进监狱？佩罗西太神经！ 07.06.2019

美国国会有关弹劾总统程序的争议继续，特朗普再次对民主党众议院领袖南希·佩罗西（Nancy Pelosi）发起攻击。此前有说法称，佩罗西曾表示希望特朗普进监狱。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

德语媒体：面对中国，欧洲并非无能为力

坚持自由市场原则的欧洲，究竟能否战胜中国的国家资本主义？德国造船业，又遭遇了中国同行的哪些不公平竞争手段？周三的德语报刊关注了这些话题。  