民主党总统初选辩论 健保国安成焦点

（德国之声中文网）美国的2020总统大选前哨战于周三 (6月26日) 晚间点燃战火。民主黨總共有24人角逐候選人之位，爭取代表在野陣營挑戰特朗普。昨晚舉行的第一輪電視辯論，由當中10人率先上阵。

他们抨击现任政府是为了造福有钱人的政府，而他们认为，为了彻底解决不平等的问题，美国的经济与政府都必须进行根本改变。 身为候选人之一的麻州参议员华伦 (Elizabeth Warren) 在辩论中表示: 「我常问自己，美国的经济到底造福了多少人? 在我看来，现在的经济只造福了一小群在金字塔顶端的有钱人。 」

除了抨击现任政府与经济现状外，民主党候选人也把焦点放在健保改革。当主持人问10名候选人谁愿意废除私人健康保险时，只有华伦与纽约市长白思豪 (Bill de Blasio) 表态愿意执行该政策。 华伦表示，私人健康保险业长期占美国人便宜，而她主张美国应将健保改成由政府支付的全民健保。 她说: 「那些说政府无法支付全民健保的人，只是不愿意替美国人争取这样的福利。 我认为健保是基本权利，而我也愿意替人民争取这项权利。 」

自从美国总统特朗普透过行政命令来限缩奥巴马医改 (Obamacare) 的投保资格后，健保改革便成为美国2020总统大选的重点议题之一。

「保卫这个国家」

在伊朗核问题上，只有纽泽西州的参议员布克 (Corey Booker) 反對奥巴马在2015年签署的伊朗核协议，他称该协议是个错误。然而，当主持人继续追问时，布克又改口说他会「尽全力保卫这个国家」。

自从两周前美国指控伊朗攻击阿曼海湾两艘油轮后，美伊关系的紧张度又再上升，也导致伊朗议题成为2020总统大选的主要议题之一。 然而，对部分候选人来说，美国政府仍应优先处理其他国安相关的议题。

华盛顿州州长殷斯里 (Jay Inslee) 表示，他对于其他候选人没将对抗气候变迁视为重要议题感到震惊。 他在辩论中说: 「我们是第一个感受到气候变迁影响的世代，而我们也是最后一个能透过实际行动減低气候变迁影响的世代。气候变迁是一个紧急的灾难。」

除了殷斯里外，民主党前众议员欧露克与华伦也称气候变迁是对美国国安最大的威胁。美国时间周四 (6月27日) 晚间，民主党将继续进行第二波2020总统初选电视辩论，目前在民调中领先的前副总统拜登 (Joe Biden) 与今年卷土重来的参议员桑德斯 (Bernie Sanders) 都将亮相。

杨威廉 (路透社/美联社)