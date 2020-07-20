 民主党忧外国干预大选 拜登：当总统就反制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2020

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时政风云

民主党忧外国干预大选 拜登：当总统就反制

2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。

USA Joe Biden in Dover (Reuters/J. Bourg)

(德国之声中文网) 民主党候选人拜登周一(20日)发出声明表示，他已经告知俄罗斯和其他外国政府，在他当选总统以后，将积极反制任何干预美国选举的行动。

他在声明中说，他将把所有属于该国的干预行动看作「影响美国与该国政府外交关系的敌对行动」，他又批评现任总统特朗普在情报机构对2016年境外势力干预大选做出评估以后，没有采取足够的行动反制。

他说: 「如果任何境外势力鲁莽的选择干预我们的民主，作为总统，我会毫不犹豫的反制，让他们付出实质且长远的代价。」

作为民主党总统候选人，拜登近期接到情报机构警告，称他遭到俄罗斯、中国等敌对势力试图干预大选。拜登没有提供相关证明，但是他认为俄罗斯势力从2016年后就持续存在至今，中国势力也在加深民众对选举的疑虑。

DW.COM

多名美国与联合国官员周二证实美国政府已正式递交退出世卫的通知书，预计将於2021年7月6日生效。此举引来各界批评，但也有部分共和党议员支持特朗普的决定。批评者表示，特朗普的决定将会威胁到美国人民的健康。 (08.07.2020)

民主党人致函FBI

上周，民主党几位重要政治人物联合写信给联邦调查局(FBI)，表达对外国势力干预大选的疑虑，惟没有提及详细案例，他们要求FBI在7月底以前向所有众议院议员进行简报。

联署者包括民主党众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)、参议院领袖舒默(Chuck Schumer)、以及参众两院情报委员会当中民主党籍的党员。共和党员并未在该信上署名，而该信件内容在周一公开，意味FBI并未接受信件的要求。

美国情报机构曾经做下结论，认定外国势力曾经在2016年大选期间，替特朗普宣传、抨击其政敌希拉里。他们也发现在2018年的美国选举中，有黑客想要攻击投票系统，看起来像是在为攻击2020年大选「暖身」。

今年，情报机构更明确指出威胁来自俄罗斯、中国、伊朗。联邦调查局局长雷伊7月初还警告，中国的干预除了选举年以外，也在日常生活中持续介入美国社会，宣传他们属意的候选人。

张慈/李澄欣(法新社、美联社)

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