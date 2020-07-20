民主党忧外国干预大选 拜登：当总统就反制

(德国之声中文网) 民主党候选人拜登周一(20日)发出声明表示，他已经告知俄罗斯和其他外国政府，在他当选总统以后，将积极反制任何干预美国选举的行动。

他在声明中说，他将把所有属于该国的干预行动看作「影响美国与该国政府外交关系的敌对行动」，他又批评现任总统特朗普在情报机构对2016年境外势力干预大选做出评估以后，没有采取足够的行动反制。

他说: 「如果任何境外势力鲁莽的选择干预我们的民主，作为总统，我会毫不犹豫的反制，让他们付出实质且长远的代价。」

作为民主党总统候选人，拜登近期接到情报机构警告，称他遭到俄罗斯、中国等敌对势力试图干预大选。拜登没有提供相关证明，但是他认为俄罗斯势力从2016年后就持续存在至今，中国势力也在加深民众对选举的疑虑。

民主党人致函FBI

上周，民主党几位重要政治人物联合写信给联邦调查局(FBI)，表达对外国势力干预大选的疑虑，惟没有提及详细案例，他们要求FBI在7月底以前向所有众议院议员进行简报。

联署者包括民主党众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)、参议院领袖舒默(Chuck Schumer)、以及参众两院情报委员会当中民主党籍的党员。共和党员并未在该信上署名，而该信件内容在周一公开，意味FBI并未接受信件的要求。

美国情报机构曾经做下结论，认定外国势力曾经在2016年大选期间，替特朗普宣传、抨击其政敌希拉里。他们也发现在2018年的美国选举中，有黑客想要攻击投票系统，看起来像是在为攻击2020年大选「暖身」。

今年，情报机构更明确指出威胁来自俄罗斯、中国、伊朗。联邦调查局局长雷伊7月初还警告，中国的干预除了选举年以外，也在日常生活中持续介入美国社会，宣传他们属意的候选人。

张慈/李澄欣(法新社、美联社)