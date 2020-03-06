民主党「大周二」再战 拜登再赢桑德斯

(德国之声中文网)2020年民主党总统初选领先者拜登和桑德斯在「大周二」（Big Tuesday）争夺350多个代表票数。

大部份人的目光都集中在有125名代表的密歇根州。紧随其后的是有89名代表的华盛顿州、密苏里州则有68名、密西西比州36、爱达荷州20和北达科他州14名代表。

美国前副总统拜登上周在「超级星期二」表现出色，轻松击败桑德斯。桑德斯在得克萨斯州和北卡罗来纳州等重要票仓遭受挫折。他这次希望在密歇根州卷土重来。

目前看来，桑德斯的希望落空。拜登在密歇根州明显胜出，远压桑德斯。此外，这位美国前总统也赢下密苏里州、密西西比州和爱达荷州（华盛顿州和北达科州仍处于胶着状态）。

这一轮投票几乎占民主党竞选代表总数的10％。要成为民主党候选人，需取得至少1991张党代表票。

"我们的共同目标是战胜特朗普"

距离获得民主党初选胜利越来越近的拜登，向桑德斯伸出橄榄枝，称自己和桑德斯"有共同的目标，将会一起战胜特朗普"，并向桑德斯及其支持者表示感谢、呼吁团结。

此前民意调查显示，随着民主党温和派和中间派逐渐向拜登靠拢，拜登可能轻松领先。

被视为较为激进的桑德斯强调进步政策，誓言要面改革美国的卫生和保健系统，也承诺负担得起的高等教育和刑事司法改革。

民主党初选开始时有20多名候选人，在参议员华伦（Elizabeth Warren），布蒂吉格（Pete Buttigieg）和彭博（Mike Bloomberg）等知名人士推出后，现在剩下拜登、桑德斯（Sanders）和众议员加巴德（Tulsi Gabbard）。但目前加巴德只获得两张代表票。

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邹宗翰/王凡/叶宣 (德新社、美联社)