民主党在线大会 拜登正式成为特朗普挑战者

（德国之声中文网）美国时间本周二（8月18日），前美国副总统拜登在该党在线全代会上获正式提名，在11月的下届总统选举中挑战现总统特朗普。

来自全美50州的代表们在主要以在线方式举行的全代会第二晚作出这一决定。

通常情况下，各州会在大会现场宣布本州候选人所赢得的代表人票数。然而，鉴于发生新冠大流行，此次唱名程序在线举行。

在来自全国各地的视频上，民主党代表们分别以各州的标志性场所为背景，解释了他们何以支持拜登。

提名大会特意选在拜登的家乡特拉华州（Delaware）州举行。是晚，在所有代表唱名后，拜登首次出现在当地的一所学校，通过视频向各位代表深深致谢。他夫人吉尔（Jill Biden）也发表了讲话。

"领导力很重要"

民主党全代会的第二晚会议主题是"领导力很重要"（Leadership Matters），蕴意拜登将成为国家重返正常状态的标志性人物。

前总统比尔·克林顿、国务卿克里以及共和党籍的前国防部长鲍威尔都在提名大会上发了言。现年95岁的前总统卡特也短暂露面。

前总统克林顿在一段事先录制的发言视频上强调，"此时此刻，椭圆形办公室本应是一个指挥中心，现在却是一个风暴中心、混乱中心。但有一点从未改变--他（特朗普）坚决拒绝承担任何责任、推诿责任。"

拜登曾在前总统奥巴马2009至2017的任期内两度担任副总统。今年6月，他宣布已获得党内足够代表人票，被提名为下届总统总统候选人。此时，包括自称社会主义者的桑德斯（Bernie Sanders）在内，拜登在初选时最强有力竞争者中的大多数人均已退出竞争。此次提名是拜登在1988和2008年两度竞争提名受挫后的第三次。

观看视频 02:35 分享 拜登搭檔賀錦麗是誰？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3gqVW 拜登搭檔賀錦麗是誰？

凝炼/叶宣（德新社、美联社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。