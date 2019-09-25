民主党启动弹劾调查 特朗普再斥猎巫

(德国之声中文网) 美国众议院议长佩洛西周二(9月24日)宣布，对美国总统特朗普展开正式弹劾调查。

佩洛西说：「特朗普总统的举动是可耻的事实。 他背叛了他的就职誓言、我们的国家安全和选举诚信。 」她强调:「总统必须承担责任，没有人能凌驾在法律之上。 」

这项弹劾调查受到一项匿名举报影响。 根据媒体报道，有吹哨者投诉，特朗普在7月25日打电话给乌克兰总统泽伦斯基，向他施压要求调查前副总统，也是民主党可能推出的总统候选人拜登和他的儿子。

特朗普反击

正在纽约参加联合国大会的特朗普在推特上发文喊冤。他说:「我目前代表我们的国家出席联合国大會，但已授权於明天发布我与乌克兰总统泽伦斯基电话交谈的完整内容。 這都是完全解密和未经编辑的记录。 你会看到的是一段非常友好且完全适当的通话内容。 没有压力，而且与乔·拜登和他的儿子不同，没有讨价还价！ 这只不过是持续有史以来最大、最具毁灭性的猎巫！ 」

周二稍早，由共和党控制的参议院批准了一项不具约束力的决议，呼吁特朗普政府向众议院和参议院情报委员会提供举报人投诉的副本。

特朗普承认，在电话会议召开一周前，他曾暂时冻结了将近4亿美元（3.63亿欧元）对乌克兰的美援。 但他否认这样做是为了向泽伦斯基施压，要求他进行调查，以损害拜登的利益。 他表示，这些资金被扣留，是为了迫使欧洲向乌克兰政府提供更多援助。 而美国援助资金最后是在上周发放。

佩洛西的压力

民主党核心小组不断要求佩洛西在众议院展开特朗普的弹劾调查。 政治分析师称，众议院235名民主党人中，至少有170名支持弹劾。 这样的可能性已经讨论了好几个月。 但在特检官穆勒通俄门调查结束后，没有给立法者的明确指示下，进行弹劾调查的机会也变小。

目前民主党众议院委员会对特朗普的商业交易和其他丑闻还在继续进行调查中，但随着白宫隐瞒讯息和出手阻碍，这些调查都可能还要持续数月之久。

弹劾流程

根据美国宪法，众议院是拥有弹劾总统权力的唯一机关，而参议院则有权审判弹劾案。 即使民主党控制的众议院投票决定弹劾总统，共和党控制的参议院也必须同时将其定罪才能成功弹劾。 在共和党人理应支持其总统的情况下，要参议院定罪似乎不太可能。 在美国历史上，只有两位总统被弹劾，包括约翰逊和克林顿。 但是，他们都没有被要求下台。 美国前总统尼克松则是主动辞职以避免众议院做出弹劾表决。

夏立民/楊威廉（美联社、法新社、路透社）