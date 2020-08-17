民主党召开全代会 米歇尔：特朗普不适任总统

(德国之声中文网) 美国民主党的全国代表大会周一 (8月17日) 透过线上直播的方式登场，首日在民主党全代会发表演说的包含了前第一夫人米歇尔·奥巴马 (Michelle Obama) 丶佛蒙特州参议员桑德斯 (Bernie Sanders) 与共和党籍的前俄亥俄州州长凯西克 (John Kasich)。

其中，前第一夫人米歇尔在预录的演说中，称拜登是「非常正派的人」，强调他说实话并相信科学。她説：「拜登知道该如何救经济，打败新冠疫情并领导我们的国家。」

米歇尔也直言，特朗普对美国来说，是个错误的总统。她也批评特朗普处理新冠疫情的方式，强调他的作法让美国经济一蹶不振。她説：「特朗普已有足够的时间向美国人民证明他可以胜任美国总统一职，但很显然他无法成为一个适合为美国人民效力的总统。事实就是如此。」

今年稍早曾参与民主党初选的佛蒙特州参议员桑德斯则表示，为了应对目前美国面对的多重危机，民主党需要组织一场前所未有的运动，并集结所有准备好为民主跟正派奋斗的人。他说：「几年前我们认为偏激的想法现在都成为主流思维。如果特朗普成功连任的话，他会危及到我们过去几年所达成的成就。我们必须透过这场选战来捍卫民主。」

桑德斯表示，虽然他与拜登在健保的议题上有分歧，他仍全力支持拜登。他说：「我们必须一同建立一个更平等丶更有同理心与更有包容力的美国，而我相信拜登将在当选後首日展开这项任务。」

凯西克: 拜登能让人民团结

另一位在民主党全代会首日备受瞩目的讲者是2016年曾参与共和党总统党内初选的前俄亥俄州州长凯西克。他在全代会上表示：「我终身都是共和党党员，但是这个身份并不会阻碍我履行我对美国的义务。这也是为何我选择出席民主党全代会，虽然一般来说，我应该不会出席这场会议，但现在并非正常时期。」

凯西克强调，目前美国所走的路线将会导致这个国家迈向「分裂丶失能丶失职并让美国人民之间产生更多分歧」。他形容拜登为一个好人，而他也是一个「有信念且能让人民团结」的领导人。

特朗普周一回应凯西克对他的抨击，形容凯西克是个「输家」。他说：「凯西克是一个失败的共和党员，而在选择为民主党站台後，他将成为一个更大的『输家』。」

民主党全代会将持续4天，民主党也将在8月20日正式提名拜登 (Joe Biden) 与贺锦丽为总统与副总统候选人，美国媒体纷纷形容这是拜登政治生涯中最重要的一刻。