 民主党召开全代会 米歇尔：特朗普不适任总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2020

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时政风云

民主党召开全代会 米歇尔：特朗普不适任总统

美国民主党周一召开全国代表大会，各界都聚焦11月将登场的总统大选。前第一夫人米歇尔与参议员桑德斯都发表演说抨击特朗普，并公开表态支持拜登。

USA I Parteitag der Demokraten (Getty Images/DNCC)

民主党周一召开全代会，包含前第一夫人奥巴马在内的多位知名政治人物都透过视频参与大会，并表态支持拜登。

(德国之声中文网) 美国民主党的全国代表大会周一 (8月17日) 透过线上直播的方式登场，首日在民主党全代会发表演说的包含了前第一夫人米歇尔·奥巴马 (Michelle Obama) 丶佛蒙特州参议员桑德斯 (Bernie Sanders) 与共和党籍的前俄亥俄州州长凯西克 (John Kasich)。

其中，前第一夫人米歇尔在预录的演说中，称拜登是「非常正派的人」，强调他说实话并相信科学。她説：「拜登知道该如何救经济，打败新冠疫情并领导我们的国家。」

米歇尔也直言，特朗普对美国来说，是个错误的总统。她也批评特朗普处理新冠疫情的方式，强调他的作法让美国经济一蹶不振。她説：「特朗普已有足够的时间向美国人民证明他可以胜任美国总统一职，但很显然他无法成为一个适合为美国人民效力的总统。事实就是如此。」

今年稍早曾参与民主党初选的佛蒙特州参议员桑德斯则表示，为了应对目前美国面对的多重危机，民主党需要组织一场前所未有的运动，并集结所有准备好为民主跟正派奋斗的人。他说：「几年前我们认为偏激的想法现在都成为主流思维。如果特朗普成功连任的话，他会危及到我们过去几年所达成的成就。我们必须透过这场选战来捍卫民主。」

桑德斯表示，虽然他与拜登在健保的议题上有分歧，他仍全力支持拜登。他说：「我们必须一同建立一个更平等丶更有同理心与更有包容力的美国，而我相信拜登将在当选後首日展开这项任务。」

凯西克: 拜登能让人民团结

USA I Präsident Donald Trump in Oshkosh (picture-alliance/AA/K. Mazza)

当被媒体问到前俄亥俄州州长凯西克对他的批评时，美国总统特朗普称凯西克为一个失败的共和党员，并称他将成为一个更失败的民主党员。

另一位在民主党全代会首日备受瞩目的讲者是2016年曾参与共和党总统党内初选的前俄亥俄州州长凯西克。他在全代会上表示：「我终身都是共和党党员，但是这个身份并不会阻碍我履行我对美国的义务。这也是为何我选择出席民主党全代会，虽然一般来说，我应该不会出席这场会议，但现在并非正常时期。」

凯西克强调，目前美国所走的路线将会导致这个国家迈向「分裂丶失能丶失职并让美国人民之间产生更多分歧」。他形容拜登为一个好人，而他也是一个「有信念且能让人民团结」的领导人。

特朗普周一回应凯西克对他的抨击，形容凯西克是个「输家」。他说：「凯西克是一个失败的共和党员，而在选择为民主党站台後，他将成为一个更大的『输家』。」

民主党全代会将持续4天，民主党也将在8月20日正式提名拜登 (Joe Biden) 与贺锦丽为总统与副总统候选人，美国媒体纷纷形容这是拜登政治生涯中最重要的一刻。

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