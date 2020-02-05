民主党初选 桑德斯再领先拜登

（德国之声中文网）谁将在秋季成为总统特朗普的竞选对手？对于美国民主党人来说，总统候选人的遴选又过了一关--在新罕布什尔州。在美国东海岸这个拥有130万人口的较小的联邦州，仅有24张党代表票。在夏季提名总统候选人的具有关键意义的党代会上，这些党代表票将发挥作用。为了赢得民主党的总统候选人资格，竞选者必须赢得将近2000张选票。

因此此次投票的意义主要在于，它在持续数月的初选活动之始发出一个信号：在新罕布什尔州的初选胜利将为候选人之后的竞选铺平道路。但是初选失败，便可能导致政党捐款减少以及竞选者被迫退出角逐。

桑德斯位居前三名之首

现年78岁的桑德斯（Bernie Sanders）来自佛蒙特州。这位自称"民主社会主义者"的民主党参议员在新罕布什尔州的初选中以26％的得票率名列第一。紧随其后的是现年40岁的年轻竞选对手、公开表示自己既是基督徒又是同性恋者的前南本德（South Bend）市市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）。他赢得了大约24％的选票。排名第三的是来自明尼苏达州、被认为属于温和派的59岁参议员克洛布彻（Amy Klobuchar），其得票率将近20％。77岁的前副总统拜登和70岁的马萨诸塞州左派参议员沃伦（Elizabeth Warren）则以明显落差排名第四和第五。

温和派竞选人克洛布彻

民主党的另外两名竞选人，美籍台裔企业家杨安泽（Andrew Yang）和参议员本内特（Michael Bennet）已经宣布退出初选。两人在上周爱荷华州的首场初选以及在新罕布什尔州的初选都表现不佳。毫无政治背景的杨安泽因获得参加电视辩论的资格而引起政治观察人士的注意。他在初选阶段坚持的时间甚至超过一些有经验的政治家。

爱荷华州民主党的首场初选因发生技术故障使计票结果的公布被延迟。根据最近一次计票结果，布蒂吉格（Pete Buttigieg）以微弱多数领先桑德斯（Bernie Sanders）。但是因某些选区的选票尚未统计完毕，因此还要等待最终结果。估计在新罕布什尔州不会发生类似的故障，因为该州使用的是传统的投票方法。

三周后的超级星期二

民主党初选的第一个重要选择将在3月3日做出。届时将决出数百张党代表票的归属。在这个所谓的"超级星期二"，美国十几个州将进行初选投票。初选将持续到六月，最终正式选出民主党总统候选人。总统选举定于11月3日举行。

对于共和党人来说，初选只是形式问题。在共和党内，目前特朗普没有遇到强大的竞争对手。

李京慧/叶宣 (路透社、美联社、德新社)温和派竞选人克洛布彻