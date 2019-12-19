民主党初选辩论：中国政府精准封锁网上直播

（德国之声中文网）美国民主党内争夺总统候选人的初选程序还在继续。周四，该党在洛杉矶举行了最后一轮辩论。辩论会在进行到晚上9点左右时，网上直播在中国突然中断：黑屏了！之前没有任何警告。

事发时，美国公共电视网PBS主持人伍德罗夫（Judy Woodruff）正在询问印第安纳州南本德市长布蒂吉格（Pete Buttigieg），鉴于对中国政府在新疆大举关押维吾尔人的指责，美国是否应该抵制2022年的北京冬季奥运会。布蒂吉格批评说，特朗普在中国人权纪录问题上做的不够，"让中国知道他（特朗普）的沉默是可以被收买的 ，这是在贬低美国的价值观。"

据美国有线电视新闻网（CNN）的报道，网上直播转播中断了约9分钟，其中辩论主要围绕香港抗议活动、新疆维吾尔人遭到关押、中国军力增长以及南海等议题。

期间主持人还问拜登，中国正在进行史无前例的军事建设，新的航母服役，美中两国是否走在冲突的道路上。拜登回答说，"中美的确走在冲突的道路上，但不是战争。美国应该将60%的海上力量派遣到该地区，让中国知道，他们无法在那里再进一步推进。我们将去那里保护人民。此外我们还加强与同盟的关系，日本、韩国、澳大利亚、印度尼西亚，要他们知道，美国会阻止中国的侵略。"拜登还说，中国再花17年才能赶上美国的水平。"我们不寻求战争，但我们必须清楚地表明，我们是一个太平洋国家，我们不会退缩。"

这场辩论会由美国公共电视台与Politico联合承办。只有在民调中达到一定支持度的初选候选人才能参加这轮辩论，因此，今年11月底宣布参加总统竞选的前纽约市市长、媒体大亨布隆贝格（ Michael Bloomberg ）无法参加。

民主党总统候选人初选当中，民调表现靠前的三位分别是前副总统拜登（Joe Beiden）、参议员桑德斯（Bernie Sanders）以及参议员沃伦（Elizabeth Warren）。周四，印第安纳州南本德市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）、唯一非白人候选人华裔杨安泽（Andrew Yang）、参议员克罗布赫（Amy Klobuchar）以及亿万富翁斯特耶（Tom Steyer）也参加了在洛杉矶的辩论会。

弹劾特朗普：宪法授命

其实，这次辩论会的焦点是对现任总统特朗普的弹劾程序。在这一点上，以上7位均表示，特朗普屡屡越过总统这一崇高地位的道德底线，已不适合继续担任美国总统，弹劾他势在必行。沃伦参议员说，特朗普是"美国历史上最腐败的总统"。桑德斯参议员则称特朗普是一名"病态的骗子"，一个卡住白宫喉管的人。

观察家认为，这场辩论会的赢家应该是前总统拜登。拜登在谈到弹劾一事时说，总统宝座的道德力量必须重建。他希望选民能清楚地认识到，特朗普不应该再连任4年。他说，"众议院开启对特朗普总统的弹劾程序是宪法授命，别无选择。"这项弹劾程序已于周三在民主党的推动下正式开始，但该案的裁决将在共和党占多数的参议院做出，而通过弹劾裁决需要参议院三分之二多数支持。目前看来，几乎可以排除弹劾成功的可能。

李鱼/洪沙（CNN、法新社、美联社）