民主党全国代表大会：哈里斯的重要舞台

民主党今年的竞选有很不传统的部分，已经通过在线投票确认哈里斯（贺锦丽）为其总统候选人，而不是在全国代表大会（DNC）上正式确认。那么今年的民主党全国代表大会还有什么值得期待的地方？

（德国之声中文网）周一（8月19日）隆重登场的民主党全国代表大会（DNC），将把2024年美国总统大选推入更加炙热的阶段。这场盛大的政治集会将持续4天，定于周四（ 8月22日）结束。

谁将出席DNC？

组织者预计将接待超过5000名来自美国各地的民主党代表、嘉宾和其他党内官员。大会的参与者还包括1.2万名志愿者、大约5万名观众以及成数千名记者。

会议将在两个主要地点举行：联合中心将举行正式的议程、演讲和电视活动；麦考密克广场将是白天举行党内会议、协商和发布简报的场所。

DNC的目的是什么？

无论是共和党还是民主党，全国代表大会都象征着围绕着特定的一组总统、副总统候选人的全党团结，为大选的最后冲刺做好准备。传统上，每个州的代表都将出席会议，并轮番上场表达他们的支持。会议最后的高潮部分是候选人接受提名并发表演讲。

共和党候选人特朗普上个月在密尔沃基举行的共和党全国代表大会（RNC）已经经历了同样的过程。

对于民主党来说，今年的竞选也有很不传统的部分。由于拜登上个月退出竞选，以及俄亥俄州法律要求在8月7日前确定总统候选人，民主党已经通过在线投票确认哈里斯为其总统候选人。

DNC对哈里斯仍然很重要？

在8月初的在线投票中，共有4615名代表投票，哈里斯获得了99%的代表支持。哈里斯和她的竞选搭档沃尔兹已经接受了民主党提名。因此，在本周的民主党全国代表大会上，与会者的进一步支持，包括现场投票计数，将纯粹是象征性的形式。

哈里斯预计仍将在周四发表正式的接受提名演讲。更重要的是，会议将为她和沃尔兹打造机会提升其公众形象并确定他们的政策，同时民主党也将最终确定其2024年纲领。

党纲代表着党内优先事项，通过党内、公众和利益集团之间的互动形成。该纲领的总共80页的草案在拜登上个月退出竞选前已经发布，最终版本将在大会上通过。

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草案包括增加亿万富翁的所得税，减少贫困家庭的儿童保育费用，投资清洁能源和禁止攻击性武器等。它还承诺支持“商谈两国方案确保以色列未来”和加沙地区“立即且持久的停火”，同时避免党内一些派别提出的削减对以色列军事援助的建议。

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全国党代会也是展示名人对本党支持的机会。在7月的共和党全国代表大会上，歌手“摇滚小子”（Kid Rock）、喜剧演员布兰德（Russell Brand）和摔跤明星霍肯（Hulk Hogan）都登台亮相。民主党搭建的舞台将会出现哪些明星？

DNC代表是如何选出来的？

每四年举行一次的DNC是民主党内选出总统候选人的复杂过程的高潮部分。

民主党和共和党的总统竞选者都从党内竞争对手之间的辩论和竞选开始。然后，在美国各地组织的活动中，候选人的支持程度得以呈现。

大多数州举行初选，注册选民必须以传统的秘密投票方式从名单中选择他们最中意的候选人。一些州采用党团会议，支持特定候选人的人们聚集在同一场所，分成小组，然后互动并发表简短演讲，以争取未决定的选民以达成共识。少数几个州则采用这两种制度的结合形式。

这一过程完成后，每个州和领地根据前三个选举周期的结果、选举人票数和初选日期分配一定数量的代表。代表来自党内活动家、地方领导人和候选人的知名支持者。

承诺代表与超级代表的区别

“承诺”代表有义务投票支持他们所在社区的选民所青睐的候选人。根据非营利组织Ballotopedia的数据，本选举周期中，民主党有大约3950名承诺代表。

此外，还有大约750名所谓的超级代表，他们来自党内，通常是民主党全国委员会的成员或现任和前任的民选官员。这些代表可以投票支持他们喜欢的任何候选人。该制度的设立是为了让党内领导人在提名过程中发挥更大作用。

许多人批评民主党使用超级代表，认为该系统削弱了选民意志。然而，从历史上看，超级代表总是支持赢得大多数承诺代表的候选人，哈里斯的提名也不例外。

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DNC于8月22日结束之后，哈里斯和沃尔兹将有两个月半的时间专注于对阵特朗普和万斯的竞选活动，直到11月5日的最终对决。

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