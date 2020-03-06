民主党会男女搭配：拜登承诺将挑选一位女搭档

（德国之声中文网）美国前副总统拜登是民主党初选竞争的领先者，他在周日（3月15日）承诺，如果赢得民主党提名，他将挑选一名女性作为副总统候选人。
拜登在与竞争对手桑德斯一对一电视辩论中说："如果我当选总统，我的内阁、我的政府都将符合这个国家的形态。我承诺，我将挑选一名女性担任副总统。"
他还重申了在上个月的辩论中所作的承诺：如果有机会当上总统，他将任命一名黑人女性进入美国最高法院。
民主党初选已经变成拜登和桑德斯两个男人的战场，他们都是年龄为七十多岁的白人。
桑德斯的回应
拜登曾经表示要挑选一名女性或者有色人种作为竞选伙伴，在周日的辩论中则第一次做出了明确的承诺。他是在回答如何处理妇女健康问题时做出这一承诺的。
桑德斯被问到是否会做同样的选择，他没有做出确定的承诺。 "极有可能，我会。对我而言，这不仅仅是要提名一名女性，还要确保是一名进步的女性。这里有很多主张进步主义的女性。因此，我有非常强烈的倾向朝这个方向前进。"
可能的选择
民主党候选人提名的竞争最初非常多元化，其中包括六名女性，这个数字打破了历史记录。这些女性都有可能被拜登邀请成为竞选伙伴。
在去年11月的一次竞选期间，当被问及所考虑的竞选伙伴时，拜登提到了几个名字，但补充说这还为时过早。他说："我可以点名，但是媒体会认为那就是我选定的人。"不管怎样，他确实说出了乔治亚州议员艾布拉姆斯（Stacey Abrams）。2018年，艾布拉姆斯参加州长竞选落败。
历史上只有两名女性成为为美国两个主要政党的总统候选人的竞选伙伴。 1984年，民主党候选人蒙代尔（Walter Mondale）选择了费拉罗（Geraldine Ferraro）作为副总统候选人。2008年，共和党人麦凯恩（Sales Pain）选择了佩林（Sarah Palin）作为副总统候选人。两人都在大选中落败。
2016年，克林顿（Hillary Clinton）成为美国主要政党的第一位总统候选人。最后，她输给了特朗普。
张平/叶宣（美联社、法新社、路透社）
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