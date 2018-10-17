民主党人紧盯特朗普在沙特的生意

（德国之声中文网）沙特阿拉伯是否是记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失踪案的主谋？美国总统特朗普下令查明真相并强调，他在沙特阿拉伯没有经济利益。现在民主党想知道这是否属实。民主党的11名参议员要求总统以及由其儿子掌管的公司集团澄清特朗普家族公司与沙特王室之间的所有"金融关系"，因为担心发生"经济利益冲突"。

参议员们指出，上周已经有22名跨党派议员要求特朗普总统调查卡舒吉失踪一案以及审核对沙特阿拉伯的制裁措施。11名民主党参议员在致特朗普的信函中写道："当务之急是，这个处罚决定以及美国的沙特阿拉伯政策不要受到利益冲突的影响，而产生这种利益冲突的原因可能就是因为您的家族与沙特阿拉伯之间有着密切的金融关系。"

参议员们也致函特朗普集团要求澄清此事。特朗普在2017年初上任后，便将其公司业务的管理权交给了他的儿子唐纳德和埃里克，但他保留了他的股份。在竞选活动中，特朗普对他与沙特阿拉伯的良好生意关系大肆吹嘘，说沙特阿拉伯人会以"4000万、5000万美元"的价格买下他的公寓。

对于他在卡舒吉一案上偏袒沙特阿拉伯的指责，特朗普坚决否认。他说，他想知道卡舒吉究竟发生了什么。他表示："可能到了周末我们就能知道。"政府批评人士卡舒吉失踪之后，特朗普发出的信息相互矛盾。例如，他虽然威胁将"严厉惩罚"利雅得，但是又要求人们提供沙特阿拉伯卷入该案件的证明。与此同时，他一再强调与沙特阿拉伯的伙伴关系以及向沙特王国销售数十亿美元军火的重要性。对于利雅得，他要求无罪推定。

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo ）在访问利雅得和安卡拉后表示，美国政府正在等待调查结果，然后才能对沙特的情况做出判断。对于调查细节以及沙特可信度的询问，蓬佩奥则一再避而不答。

卡舒吉在10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领馆去取他准备结婚的证件。这位目前流亡生活在美国的记者兼政府批评人士便从此消失。据媒体报道，土耳其当局认为卡舒吉在领事馆被沙特阿拉伯的特种部队杀害。但是沙特王室对此断然否定，拒绝承担任何责任。

卡舒吉曾抨击萨尔曼王储

失踪的沙特记者卡舒吉

据《纽约时报》报道，一名土耳其政府官员周三描述了令人毛骨悚然的一段录音。由此可以得知，卡舒吉在进入领事馆几分钟内就受到酷刑。他的手指被砍掉。之后被斩首并被肢解。而凶手则在两小时内消失。土耳其当局几天来一直向媒体提供对沙特阿拉伯不利的匿名信息。对于传说中的录音和录像，特朗普是否真的存在。

《纽约时报》报道说，美国情报机构越来越相信，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与卡舒吉的失踪有关联。据《纽约时报》援引美国和欧洲情报机构的消息说，越来越多的线索表明，王储卷入了此案。 因为王储的保镖在卡舒吉失踪之际也在伊斯坦布尔的沙特领事馆，而且土耳其警方还掌握了他们讨论逮捕卡舒吉的一段录音。此外，在王储不知情的情况下，沙特情报部门的运作极不可能。

德国外长马斯前往沙特阿拉伯访问的计划也因卡舒吉事件而推迟。马斯外长在柏林表示，他暂先等待调查结果。

李京慧/达扬 (德新社、法新社)