民主党下最后通牒 美国务卿“压力山大”

（德国之声中文网）美国国会众议院民主党议员要求国务卿彭佩奥交出有关乌克兰丑闻的文件，否则将予以惩罚。众议院外交委员会、情报委员会和监督委员会主席在一封联署信中强调，这些文件是对特朗普总统可能进行弹劾程序调查工作的组成部分。

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在信中，这3个委员会的主席指责彭佩奥迄今已两次对交出文件的要求置之不理。现在，他们对彭佩奥发出传票，规定了为期7天的期限，必须交出文件。除了彭佩奥这位美国首席外交官外，众院也对另外5名国务院工作人员发出传票，规定他们在未来两周内出席听证会。

如今是否真的能像Ilhan Omar议员要求的一样弹劾美国总统特朗普 还尚未明了

特别代表走人

此间，美国有线电视新闻网CNN报道，美国政府乌克兰问题特别代表沃尔科（Kurt Volker）已经辞职。他是除彭佩奥之外必须在众院作证的那5人中的一个。根据媒体报道，沃尔科与乌克兰丑闻有染。

本周二（9月24日），众院委员会中的民主党人宣布启动弹劾程序准备工作。民主党人怀疑特朗普总统在一次电话交谈中滥用职权，对乌克兰总统泽连斯基施压。

父与子

在今年7月底的一次通电中，特朗普敦促泽连斯基指示乌克兰有关当局对民主党下届总统候选人竞争者拜登（Joe Biden）的儿子亨特（Hunter Biden）展开调查。前副总统拜登有可能被民主党提名为下届总统候选人，从而在2020年11月的大选中成为特朗普的竞争者。若得到不利于拜登的材料，则有可能使特朗普在选战中获益。

特朗普和泽连斯基之间的通话因一匿名情报人员的内部检举而爆光。这名情报人员还指控白宫试图掩盖真相。他指出，白宫工作人员曾试图封存此次通电的"所有记录稿"。

对于特朗普来说 一切都是“猎巫”

"直如间谍"

就像对在先的俄罗斯丑闻指控一样，特朗普本人将所有指控都称为“猎巫”和媒体的兴风作浪。在同美国外交官的一次会面中，特朗普称使乌克兰丑闻为公众所知的那个情报人员与间谍无异，并有意问道："你们知道，以前， 在我们还聪明的时候，我们是怎么处理的，是吧？"听众大笑。从前，间谍在美国也会被判处死刑。

凝炼/任琛（德新社、路透社）