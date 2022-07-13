 “毫无希望”: 中国购房者对开发商失去了耐心 | 经济纵横 | DW | 14.08.2022

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经济纵横

“毫无希望”: 中国购房者对开发商失去了耐心

中国房地产开发商面临购房者抵制偿还贷款和来自政府的压力；而已经支付高额首付、身上背着贷款重担的购房者却迟迟等不到搬进新家的那天。

China Evergrande Group

（德国之声中文网）新婚并即将迎接第一个孩子的汽车工人小王想搬进他三年前在武汉购买的公寓，但这些希望却因中国不断膨胀的房地产危机而破灭。至今公寓尚未完工，他背负着200万元人民币的债务，小王觉得他已经受够了，并且停止支付抵押贷款。他是中国几十个城市中众多抵制付款的购房者之一，他们担心资金短缺、负债累累的开发商不会依照契约将房子盖好。

「他们说很快就会恢复施工，但却没有工人出现」，他告诉法新社。目前居住在北京的小王在买房后计划组建家庭：「我们买这个房子并不容易，这些钱都是我的积蓄。」他接着说：「现在房子没有了，我们还欠200万元人民币的抵押贷款。」

政府压缩债务

经过多年因贷款容易取得而推动的爆炸性房市增长，中国当局在2020年启动了对超额债务的打击。这压缩了恒大等房地产行业巨头的融资选择，因为他们在努力还款和重组堆积如山的债务。现在，他们又面临着购房者抵制偿还贷款和要求交付预售房屋的压力。

在湖北省省会武汉，一些买家表示，在承诺的2021年底交付期过去数月后，他们收到了开发商美好置业的多份延工通知。该开发商在本周的一份通知中提到，它已经设法释放了一些冻结的资金，并预计在2022年底完成武汉项目。小王本月停止了还款，向市政府投诉也没有起到作用： 「像这样继续付款，不会给生活带来希望。」

China Baustelle der Shanghai Jangtse-Flussbrücke

许多房产项目无法按期完工

购房者陷入困境

DW.COM

中國房市危機未解，房地產龍頭碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍，其資產也因此暴跌52%。隨著危機持續惡化，有分析指中國今年房市銷量恐暴跌三分之一。與此同時，傳中國央行將調動1萬億元人民幣貸款「救火」。

据彭博社报道，中国22个城市至少35个住宅项目的房产购买者拒绝继续偿还抵押贷款，原因是建楼工期拖延和房产价格下跌。经济分析人士指出，严格“清零”防疫政策和房地产市场的疲软可能会使得中国第二季度经济增速骤降。

中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。年轻人的购房决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。

经济研究公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）的巴特森（Andrew Batson）在最近的一份报告中说，中国住房市场的「信任危机」指向了结构性缺陷。他补充说，由于严重依赖提前销售公寓，开发商追求的商业模式使购房者面临拿不到房子的风险。随着财务紧张的公司停止项目的建设，「这些风险已经快速浮现」，这场危机使购房者陷入困境。武汉一位25岁的胡姓购房者谈到他未完工的房子时说：「我以为这不会发生」，他的家人在2018年用贷款帮他支付了一套三室公寓的首付款。

武汉当时鼓励像他这样的大学毕业生在该市取得户口。小胡说：「那时每个人都在抢着买房。」另一位年轻的薛姓购房者说，他现在几乎所有的工资都用于支付房租和贷款：「我不想再付了，现在我们已经心灰意冷了。」他强调：「不是我们无视法律或合同，而是这种情况让我们承受了太多压力。」家人为他这套房子支付了80万元的首付，而他则承担了60万元的贷款，两年来他一直在还款。

根据一份名为全国各省市烂尾楼停贷通知汇总的众包文件，大约有100个城市的购房者 ── 涉及300多个住房项目 ── 抵制继续付房贷。其中许多人在河南省会郑州，当局在那里设立了一个基金，帮助开发商完成项目，一些城市也呼吁银行加强对托管账户的监督。

China | Health Code

“购房者支付贷款的能力不是主要问题”——郑州一家村镇银行

房地产行业处于崩溃边缘

金融服务机构野村证券的分析师估计，2013年至2020年之间，中国开发商只交付了预售房屋的60%左右。分析师补充说，在这些年里，中国的未偿还抵押贷款增加了26.3万亿元。去年，房地产行业被推到了风口浪尖，当时出现了恒大难以偿还债权人的情况，引发了恐慌，这个占中国GDP约四分之一的行业被认为正处于崩溃的边缘。

牛津经济研究院首席经济学家胡东安（Tommy Wu）在一份报告中说，购房者支付贷款的能力不是主要问题。他指出，对开发商失去信心将加剧房地产的衰退，「住房销量和价格下降，开发商的困境加剧，以及地方政府财政恶化---这一 恶性循环的可能性令人担忧。」

 

（法新社）

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