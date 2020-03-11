毛里求斯要求日本为漏油事件买单

（德国之声中文网）日本共同社拿到了毛里求斯政府的一份文件，其中显示，毛里求斯已要求日本支付近36亿日元(合285亿欧元，3400万美元)，支援因为日本船只漏油而受到影响的当地渔民。
7月末，日本船东长铺汽船（Nagashiki Shipping）的一艘散货船撞上了毛里求斯东南部的一个暗礁。超过1000吨石油泄漏，沿岸红树林以及濒危物种的栖息地遭到污染，毛里求斯于8月7日宣布进入"环境紧急状态"。
该国正在努力试图控制污染，同时，海洋生物以及那些以渔业为生的人所蒙受的损失应该由谁来负责，一直存在相当大的争议。
共同社拿到的文件显示，毛里求斯计划建造100艘渔船的成本超过3000万美元，而培训475名渔民和60名船长的费用将超过24万美元。上个世纪80年代日本支援建成的渔业研究中心已经老化，毛里求斯要求日本提供逾300万美元用于翻修。
日本驻毛里求斯大使馆已经进行了证实。共同社援引该大使馆表示："接到各种要求属实。为了能迅速实现作为日本力所能及的事情，现在正在行动。"
上周末，毛里求斯首都路易港发生了近40年以来最大规模的示威活动。近7.5万人参加了游行，抗议总理总理贾格纳特（Pravind Jugnauth）处理危机的手法不力，要求他和一众高官下台。
一些抗议者举着标语"你们的无能正在摧毁我们的岛屿"、"你们不害臊吗"等等，人们也对最近几天发现的数十只死亡海豚的消息感到愤怒。
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细数40年来全球重大海上漏油事故
又一场生态灾难？
伊朗油轮“桑吉”号在东海爆炸沉没一周后，海上油污面积已经扩大332平方公里，是最初的3倍。油轮载有11万吨凝析油，沉没时并未燃尽。凝析油本身剧毒，如沉入海底流入海洋，会对海洋环境造成严重危害。
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墨西哥湾：深水地平线
2010年4月，英国石油公司在墨西哥湾租用的一个名为“深水地平线“的深海钻油平台发生井喷并爆炸，导致漏油事故。事故导致了11名工作人员死亡及17人受伤。共泄漏原油58万吨。
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海湾战争
1991年海湾战争中，败退的伊拉克军队破坏了数百口油井，并将油井阀门打开，造成大量原油泄漏，有超过百万吨原油流入波斯湾。从数量上看这是规模最大的一次漏油灾难，其对生态的破坏不言而喻。
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加勒比海
1979年7月20日，“大西洋女皇”和“爱琴海船长”两艘油轮在特里尼达和多巴哥附近海域相撞，导致28万吨原油流入加勒比海。这是迄今历史上最严重的油轮漏油事故。
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细数40年来全球重大海上漏油事故
阿拉斯加
1989年3月23日，美国埃克森公司“瓦尔德斯”号油轮在阿拉斯加州威廉王子湾搁浅，泄漏5万吨原油。对于生态平衡敏感的阿拉斯加地区，这是一次史无前例的环境灾难。沿海1300公里区域受到污染，当地鲑鱼和鲱鱼近于灭绝，海象、鲸鱼等动物也受到波及。
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细数40年来全球重大海上漏油事故
挪威北海
1977年4月，在挪威Ekofisk油田，飞利浦石油公司的一口油井因操作失误导致井喷，8天时间内共有26.3万吨的原油泄漏到大海。但挪威科学家表示，此次事故并为造成严重的生态破坏。
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细数40年来全球重大海上漏油事故
法国布列塔尼
1978年3月，"Amoco Cadiz" 号油轮遇风暴后在法国西北部外海触礁，导致24万吨原油泄漏，部分漂到法国布列塔尼半岛海岸，导致2万只海鸟、9000吨重的牡蛎以及数百万海星和海胆这样栖息于海底的动物死亡。
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细数40年来全球重大海上漏油事故
沉重的翅膀
石油制品泄漏到海中，不仅对鱼类和贝类造成毒害，海面浮油还会使海鸟的羽毛粘连，使它们插翅难飞。
作者: 叶宣