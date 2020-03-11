毛里求斯要求日本为漏油事件买单

（德国之声中文网）日本共同社拿到了毛里求斯政府的一份文件，其中显示，毛里求斯已要求日本支付近36亿日元(合285亿欧元，3400万美元)，支援因为日本船只漏油而受到影响的当地渔民。

7月末，日本船东长铺汽船（Nagashiki Shipping）的一艘散货船撞上了毛里求斯东南部的一个暗礁。超过1000吨石油泄漏，沿岸红树林以及濒危物种的栖息地遭到污染，毛里求斯于8月7日宣布进入"环境紧急状态"。

该国正在努力试图控制污染，同时，海洋生物以及那些以渔业为生的人所蒙受的损失应该由谁来负责，一直存在相当大的争议。

共同社拿到的文件显示，毛里求斯计划建造100艘渔船的成本超过3000万美元，而培训475名渔民和60名船长的费用将超过24万美元。上个世纪80年代日本支援建成的渔业研究中心已经老化，毛里求斯要求日本提供逾300万美元用于翻修。

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日本驻毛里求斯大使馆已经进行了证实。共同社援引该大使馆表示："接到各种要求属实。为了能迅速实现作为日本力所能及的事情，现在正在行动。"

上周末，毛里求斯首都路易港发生了近40年以来最大规模的示威活动。近7.5万人参加了游行，抗议总理总理贾格纳特（Pravind Jugnauth）处理危机的手法不力，要求他和一众高官下台。

一些抗议者举着标语"你们的无能正在摧毁我们的岛屿"、"你们不害臊吗"等等，人们也对最近几天发现的数十只死亡海豚的消息感到愤怒。

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