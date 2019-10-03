毛粉怒骂央视造假：低级红 高级黑？

（德国之声中文网）从网友"24K纯帅"（真实姓名戚某龙）指出阅兵"有啥看的"、被中国警方行政拘留，到鞍山网民"俊小哥"在聊天群中发表侮辱国庆阅兵的恶意言论被拘。再到，"一个最不懂排队的民族在为整齐叫好，我内心乱的一比"，这个在微信中被某网友称为"最有水平的"对国庆70周系列活动的评价。从后国庆时期中国社交媒体中的部分反应中，可以看到并不是所有中国人都抱着欢欣鼓舞、无限自豪的态度看待中国建国70周年大庆。

近日，一个"女子怒骂央视！央视观众热线电话录音！"的音频流传于网络。从中可以听到一位女士给据称是中国中央电视台观众热线电话致电的全程录音。这位女士针对的是中国70周年国庆前夕，中央电视台在晚间新闻节目中推出一档名为"数说中国"的系列节目。节目的第一季回顾"1949年，中华民族开启了实现伟大复兴的历史征程"，用图表展示了中国1952年以来的经济增速。从央视的新闻配图来看，中国1952至1979年的国内生产总值（GDP）处于近乎零的状态，从1979年开始攀升，于90年代初期进入大幅度增长时期。

情绪激动对央视领导层大爆粗口

对于这位女子来说，央视的统计图标等于表明中国在毛泽东领导时期没有任何经济建设成果，在中国共产党领导下的中国人民"天天都在喝西北风"。网络上流传的全长约为18分钟的电话录音记录中，这位女士围绕上述观点，情绪激动，多次爆粗口直接辱骂央视这条新闻的署名编辑"王胜留"和央视新闻部以及总台领导层。她指责央视历来抹黑毛泽东的功绩，不报道"人民群众"历年在毛泽东诞辰和逝世日举办的纪念活动。

相关音频和视频一经传出，立即引来网友围观和评论。有网友在YouTube上传的相关视频下评论称："这是一个脑残骂骗子的时代"，也有人调侃："求客服接电话小姐心里阴影尴尬面积是多少。被洗脑的来教训洗脑的，哈哈哈"，有人认为这位打电话的女士是"低级红 高级黑的升华版。一下子就站在了爱国最高点。"

名为"呜呼"的YouTube用户评论道："央视报道就这么一次比较接近真实，结果还被红卫兵骂个狗血喷头，哈哈哈。"

确实，如果查询中国官方公开数据统计而制成的图表，可以看出如果将横轴的时间范围定义为1960年到2015年上半年，竖轴显示这段时期以人民币计算的国内生产总值。由于1952年之后二十几年中国的GDP从总量和增速来讲与2018年相比都处于非常低的水平，所以呈现在图表上就是近乎处于零的水平。如果将竖轴的显示比例放大，可以看出中国的GDP在1952年到1979年时期虽然处于较低水平，但并非为零。

截止到发稿，央视也没有撤回网络上相关报道的视频和文字配图版。从官方的"央视新闻客户端"中，仍可以看到相关报道的全文分解报道。网络上，有关"毛粉骂央视"，极度讽刺的讨论还在继续。