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毛泽东（1893年12月26日－1976年9月9日），中华人民共和国开国领导人，不无争议的政治家，对当今中国政治、社会仍有深远影响。
毛泽东根据中国革命实践对马列主义理论的发展被称作毛泽东思想。毛泽东作为中国开国元勋，前人最高领导人，对中国的贡献不容置疑。其在任期间，中国经历的大跃进、文革等时期，导致中国经济政治濒临崩溃，毛也有不能推卸的责任。中国官方至今对毛的评价为“7分功，3分过”。在不少人心中，毛泽东仍拥有神一般的崇高地位。
中宣部长李书磊重提“百花齐放、百家争鸣”，究竟是要“引蛇出洞”打击异议，还是释放调整信号，放松针对舆论的严控？
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
习近平近期在延安窑洞关于中共七大意义的讲话，引发外界猜测：他是否会像毛泽东一样发起一场整风运动？ 政治学者邓聿文指出，习在权力班子里已无对手，他目前没有动机和动力发起一场大规模的整风运动。
习近平执政十年，其最重要的调整是将“保江山“置于最高的政治位阶。他所要保的是带有原教旨色彩的“红色江山”，打造一个汲取了邓式改革中某些元素的毛式的2.0 升级版的管制型体制。
巴西30日舉行的總統大選面臨史上最膠著的選情。最後左派前總統盧拉以些微差距擊敗了素有「熱帶特朗普」之稱的現任總統博索納羅。自軍事獨裁統治結束以來最右翼的政府即將下台，老總統帶領的新政府能解決巴西困境嗎？
从个人权力到国际政治，习近平带领新任常委访问延安，都有着重要的意义。
二十大戲劇性的結局，令部分輿論深感錯愕，擔憂中國將走向一人獨裁的「新時代」。有歷史學者認為，習近平的強人統治，從毛澤東以來的中國歷史都有可鑑之處，甚至改革開放時期後的有序權力轉移，可能才是一段「反常」年代。
中共二十大于日前落下帷幕，习近平顺利迎来第三个五年总书记任期，政治局常委名单中，习近平亲信占绝大多数。有人因为团派的“出局”而惊讶，也有人担心中国在接下来的五年里会持续严格的清零政策，在外交和经济上都更加封闭。中国问题观察家、明镜新闻出版集团创办人何频对此做出一番分析。
有评论指出，在自由世界和非自由世界之间的长期竞争中，习近平在不知不觉中帮助自由这一边辩护。为因应美国晶片锁喉战，习家军正在重蹈毛时代的覆彻。中共领馆官员在曼彻斯特对香港人实施“家法”，更是丢脸丢到国际的行为。
继毛泽东之后，现年69岁的习近平极有可能成为首位开启第三个任期的中国党和国家领导人。同毛泽东时代不同的是，今天的中国已经发展成为试图重塑世界格局的经济和军事大国。
中共二十大周日在北京开幕，习近平对两千多名代表宣读了二十大报告。他高度赞赏了自己过去十年的执政经历，并呼吁民众"准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验"。
两篇德语媒体的文章不约而同把习近平与「神」相提并论。 《南德意志报》认为二十大是见证习近平被神格化的历史性时刻，《明镜周刊》则以圣经中的「全能者」称呼习近平。
中共二十大即將登場，作為毛澤東以來權力最巔峰的中國領導人，習近平目前面臨哪些挑戰？將帶領中國走往何方？澳大利亞前總理陸克文近日在活動上分享了他認為二十大值得觀察的看點。
十月十六日，中共二十大将在北京召开。一般认为，习近平将打破常规，开启他的第三届中共总书记任期。中国政局今后的发展走向，也受到德语媒体的广泛关注。
在即将召开的中共二十届党代会上，习近平想要打破以往的任期限制，谋求毛泽东时代以来最高程度的集权。即便是现在，中国的政治自由空间也已经远远小于十年前。
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