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毛泽东（1893年12月26日－1976年9月9日），中华人民共和国开国领导人，不无争议的政治家，对当今中国政治、社会仍有深远影响。
毛泽东根据中国革命实践对马列主义理论的发展被称作毛泽东思想。毛泽东作为中国开国元勋，前人最高领导人，对中国的贡献不容置疑。其在任期间，中国经历的大跃进、文革等时期，导致中国经济政治濒临崩溃，毛也有不能推卸的责任。中国官方至今对毛的评价为“7分功，3分过”。在不少人心中，毛泽东仍拥有神一般的崇高地位。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。
在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
在中国，围绕习近平的个人崇拜正在不断升温：以他命名的思想理论将成为各级学校的必修课程。这意味着习近平已经拥有了同开国元首毛泽东同等的地位。
美军撤离后，塔利班不战而胜占领喀布尔并将很快正式接管权力。中国网民对此议论纷纷。
奥地利《信使报》认为，国际社会本应该就疫情向中国索取天价赔偿，但是西方国家却忌惮利益受损而不敢这么做。德国《焦点》杂志则抨击了中国的“一带一路”，认为这和毛泽东“大跃进”的主要区别在于：“一带一路”坑害的是外国人。
德国奥委会相信，受新冠疫情影响，6个月后开幕的北京冬季奥运会将实施比东京夏季奥运更严格的限制。 同时，国际奥委会做出了对佩戴毛主席像章的两位中国运动员的处理决定。
中国共产党成立100周年庆典上，习近平有关让外来势力“必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流”的表述，引起了德语媒体的关注。
在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。
中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。
从1979年台湾「叛逃军官」林毅夫，到近年高调唱红的台青张立齐丶王裕庆丶李秉修等人，台湾社会一直存在一群向往中国，信仰中国共产党的人。他们成长在不同世代，在政治光谱上都持续倾左，在两岸关系上期待统一。
蔡孝乾是中共在台组织「台湾省工作委员会」书记，他在被捕后「自新」，从「共匪」摇身一变成为「匪情专家」，最后更官拜中华民国陆军少将，成为共党在台组织消亡的关键。
中共建党百年，也会是今年德国媒体的一个话题。过去的半个世纪里，德国媒体在这样的标志性日子里，对中共与中国的形势曾有过哪些评述？它们见证了中国怎样的发展轨迹？
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