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毛泽东

毛泽东（1893年12月26日－1976年9月9日），中华人民共和国开国领导人，不无争议的政治家，对当今中国政治、社会仍有深远影响。

毛泽东根据中国革命实践对马列主义理论的发展被称作毛泽东思想。毛泽东作为中国开国元勋，前人最高领导人，对中国的贡献不容置疑。其在任期间，中国经历的大跃进、文革等时期，导致中国经济政治濒临崩溃，毛也有不能推卸的责任。中国官方至今对毛的评价为“7分功，3分过”。在不少人心中，毛泽东仍拥有神一般的崇高地位。

Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
28.06.2021 A screen shows late Chinese leader Deng Xiaoping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

中共召开六中全会 官媒先炒气氛 08.11.2021

此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
September 22nd 1971 Chairman Mao Zedong (right), President of the People's Republic of China, with Vice President Lin Biao leaving a press Conference in Peking, September 22nd 1971. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/J. Vincent

林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧 13.09.2021

50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

客座评论：习近平为何要做第三份历史决议 06.09.2021

随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。
Titel: China, Social Credit System Quelle. Eigen

客座评论：一场更全面、精细的文化大革命 01.09.2021

在习近平领导下的中国，社会信任体系成了维护政权、塑造威权主义社会“公民”的一种工具。在这样的社会里，人的行为和思维方式更符合威权制度的设计，即平时唯唯诺诺、小心翼翼，当党召唤时，立刻响应。
(180412) -- LONDON, April 12, 2018 -- Photo taken on April 11, 2018 shows a set of books of the multilingual versions of the second volume of Xi Jinping: The Governance of China at the launch ceremony in London, Britain. The book was launched in London Wednesday. ) (psw) BRITAIN-LONDON-XI JINPING-BOOK ON GOVERNANCE-LAUNCH IsabelxInfantes PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体：习思想走进小学课堂 26.08.2021

在中国，围绕习近平的个人崇拜正在不断升温：以他命名的思想理论将成为各级学校的必修课程。这意味着习近平已经拥有了同开国元首毛泽东同等的地位。
28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

中国网民如何看塔利班重新上台？ 18.08.2021

美军撤离后，塔利班不战而胜占领喀布尔并将很快正式接管权力。中国网民对此议论纷纷。
TOPSHOT - An aerial view shows the P4 laboratory at the Wuhan Institute of Virology in Wuhan in China's central Hubei province on April 17, 2020. - The P4 epidemiological laboratory was built in co-operation with French bio-industrial firm Institut Merieux and the Chinese Academy of Sciences. The facility is among a handful of labs around the world cleared to handle Class 4 pathogens (P4) - dangerous viruses that pose a high risk of person-to-person transmission. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

德语媒体: 新时代的毛泽东不坑自己人 14.08.2021

奥地利《信使报》认为，国际社会本应该就疫情向中国索取天价赔偿，但是西方国家却忌惮利益受损而不敢这么做。德国《焦点》杂志则抨击了中国的“一带一路”，认为这和毛泽东“大跃进”的主要区别在于：“一带一路”坑害的是外国人。
Das Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Der Deutsche Olympische Sportbund hält ein Festhalten an einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative um die Sommerspiele 2032 für falsch. (Zu dpa: «DOSB zu IOC-Votum für Brisbane: Deutsche Bewerbung nun unmöglich») +++ dpa-Bildfunk +++

德国奥委会：北京冬奥更加严格 07.08.2021

德国奥委会相信，受新冠疫情影响，6个月后开幕的北京冬季奥运会将实施比东京夏季奥运更严格的限制。 同时，国际奥委会做出了对佩戴毛主席像章的两位中国运动员的处理决定。
Eine Militärkapelle spielt während einer Zeremonie auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian’anmen-Platz) anlässlich des 100. Jubiläums der Kommunistischen Partei Chinas. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：如何看待习近平的“钢铁长城”和“头破血流” 02.07.2021

中国共产党成立100周年庆典上，习近平有关让外来势力“必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流”的表述，引起了德语媒体的关注。
October 1965: Muslim students in Jakarta, Indonesia, demanding that the Communist Party be banned following an aborted communist coup. (Photo by Carol Goldstein/Keystone/Getty Images) Erstellt am: 01 Okt 1965

印尼：共产党与「930事件」为何仍是禁忌话题？ 30.06.2021

在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。
***Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages*** A screen shows Chinese President Xi Jinping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter TPX IMAGES OF THE DAY

专访：新版中共党史聚焦习近平 29.06.2021

中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。
Taiwanese who joined the Chinese Communist Party. time: 2020 place: China keyword: Taiwanese, China, Communist Party, Zhang Li Qi © Zhang Li Qi

为信仰？为认同？—想加入中国共产党的台湾人 28.06.2021

从1979年台湾「叛逃军官」林毅夫，到近年高调唱红的台青张立齐丶王裕庆丶李秉修等人，台湾社会一直存在一群向往中国，信仰中国共产党的人。他们成长在不同世代，在政治光谱上都持续倾左，在两岸关系上期待统一。
circa 1948: Chinese general and statesman Chiang Kai-Shek (1887 - 1975). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

中共在台湾：蔡孝乾与昙花一现的台共组织 24.06.2021

蔡孝乾是中共在台组织「台湾省工作委员会」书记，他在被捕后「自新」，从「共匪」摇身一变成为「匪情专家」，最后更官拜中华民国陆军少将，成为共党在台组织消亡的关键。
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翻开旧报纸：德媒评中共党庆 22.06.2021

中共建党百年，也会是今年德国媒体的一个话题。过去的半个世纪里，德国媒体在这样的标志性日子里，对中共与中国的形势曾有过哪些评述？它们见证了中国怎样的发展轨迹？
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