毛泽东（1893年12月26日－1976年9月9日），中华人民共和国开国领导人，不无争议的政治家，对当今中国政治、社会仍有深远影响。

毛泽东根据中国革命实践对马列主义理论的发展被称作毛泽东思想。毛泽东作为中国开国元勋，前人最高领导人，对中国的贡献不容置疑。其在任期间，中国经历的大跃进、文革等时期，导致中国经济政治濒临崩溃，毛也有不能推卸的责任。中国官方至今对毛的评价为“7分功，3分过”。在不少人心中，毛泽东仍拥有神一般的崇高地位。