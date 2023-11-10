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毛泽东（1893年12月26日－1976年9月9日），中华人民共和国开国领导人，不无争议的政治家，对当今中国政治、社会仍有深远影响。
毛泽东根据中国革命实践对马列主义理论的发展被称作毛泽东思想。毛泽东作为中国开国元勋，前人最高领导人，对中国的贡献不容置疑。其在任期间，中国经历的大跃进、文革等时期，导致中国经济政治濒临崩溃，毛也有不能推卸的责任。中国官方至今对毛的评价为“7分功，3分过”。在不少人心中，毛泽东仍拥有神一般的崇高地位。
习近平一再强调“枫桥经验”。时评作家长平指出，“枫桥经验”不仅来自毛泽东时代，而且一直在中共统治者扮演着重要角色，其源头是“境外势力”法西斯群众心理学。
中国人大常委会通过了《爱国主义教育法》。时评作家长平分析该法出台的原因认为：战争可能近在眼前，而且那个从来不属于你的“祖国”需要你去当炮灰。
中国媒体报道了主打智能语音的安徽科大讯飞公司，其一款学习机据称有用户举报内容涉"辱毛"，而在当天出现股价跌停。该公司列在美国政府"实体清单"上。人权组织曾对该公司为中国安全部门提供声纹识别技术表示忧虑。
德国外长贝尔博克直呼中国党和国家领导人为"独裁者"的事件仍在发酵，中国外交部为此召见了德国驻华大使，但令人不解的是，这一令中国"强烈不满"的事件，中国官方媒体却鲜有报道。与此相反，德语媒体中相关的讨论则仍在继续。
美国总统拜登在周一造访日前发生百年来最严重野火的夏威夷毛伊岛，承诺政府不会对火灾幸存者置之不顾。
美国夏威夷毛伊岛大火夷平度假胜地拉海纳镇，死亡人数上升至93人，成为美国近百年最致命的野火。
受颶風「多拉」的影響，夏威夷渡假勝地毛伊島的野火不斷加劇，死傷人數不斷上升，美國總統拜登也宣布此事為「重大災難」。當局緊急疏散了數千民眾，而滅火工作則困難重重，停電更是對滅火構成了進一步的阻礙。
朝鲜半岛迎来停战70周年，中国派出高级代表团出席纪念活动。此前金正恩亲自前往志愿军烈士陵园献花。
周三（7月26日）的中国外交部例行记者会上，多位记者聚焦秦刚、密集提问：“秦刚为何被免职？” “秦刚是否在接受反腐调查？”“秦刚目前人在哪里？”……发言人毛宁是如何回应的？
西班牙23日大選結果出爐，右翼人民黨擊敗首相桑切斯領導的左翼執政黨，但由於席次未過半，仍須聯合其他小黨才能順利組建政府。有哪些可能的執政組合？
在空乘人员涉嫌歧视非英语乘客被曝光之后，国泰航空公司宣布将扩大机舱服务团队的普通话服务范围，进行“以客为先”的服务文化培训，并且在内地招聘空乘人员。该公司行政总裁在一封内部致员工信中表示，最重要的是确保所有国泰员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客。
旅居台灣的香港媒體人曾志豪觀察，中港建立器官移植互助機制後，港人大量取消器官捐贈，以及「國泰空姐事件」背後更深層的是「中港矛盾」。而香港高官未能體察民意卻總是迎合北京的說法，只會讓這個現象更加惡化。
中国驻法大使卢沙野最近的言论引起轩然大波。时评作家长平认为，卢沙野令人震惊的表述透露了中共两大“玄机”。
中国驻法大使卢沙野在电视访谈中发表质疑前苏联国家主权的言论三天后，中国外交部发言人与该言论做了切割。中国驻法国大使馆也发表声明，定调卢沙野言论为“个人观点”，并下架稍早发布的访谈全文。这场风波虽然开始平息，但已令本来就不稳定的中欧关系再受“刺激”。
北京长峰医院火灾造成至少29人死亡，网络舆论被严格控制。时评作家长平指出，宣传官方二十年前不敢理直气壮喊出的话，今天借助个体“网民”身份大肆撒泼。
调查研究是一种值得倡导的工作方法，但如果是出于政治需要，变成一种运动式的调查研究，它的效果就非常可疑。习近平现在步毛泽东后尘再次高举“调查研究”，到底意在何为？
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