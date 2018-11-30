 毛泽东诞辰日 北大左派学生被警察带走 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2018

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时政风云

毛泽东诞辰日 北大左派学生被警察带走

据媒体和社交平台披露，北大马克思主义学会会长邱占萱在校门口被便衣警察带走。目击学生称，邱当时正要参加纪念毛泽东诞辰125周年的活动。左派思潮近来在中国遭到压制，该学生组织还曾声援深圳佳士工人运动。

China Symbolbild Xi Jinping und Mao (Getty Images/AFP/G. Baker)

习和毛，到底尊崇谁才是“正确”的？

（德国之声中文网）12月26日是中华人民共和国开国领袖毛泽东诞辰125周年的日子，然而根据媒体报道，中国警方却偏偏在这一天逮捕了北京大学马克思学会会长邱占萱。

一名大学生向路透社记者表示，邱占萱在北大东门外被几个彪形大汉强行塞进一辆黑色轿车带走。据未经证实的推特网友信息，在邱占萱被带走的过程中，有同学上前询问情况，其中一名人员出示了警官证。

据匿名接受路透社采访的北大学生透露，邱占萱在被带走时，正准备去参加纪念毛泽东诞辰125周年的活动。这次纪念活动是他组织的，之前在周二的时候已经受到了校方警告。

这名学生还表示："纪念毛主席有什么错？违反了哪条法律？他们怎么可以在光天化日之下带走一名北大学生？"

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曾经以思想开放、学生运动活跃著称的北大，现在更加注重加强党对校园的控制，抓紧了对言论的管制。近期参与声援MeToo运动以及劳工维权活动的学生纷纷受到威胁警告。 (14.11.2018)

深圳佳士公司工人因组建工会遭压制、拘捕引发的抗争风波继续发酵。有左派人士组成声援团赴深圳抗议；包括北大、清华在内的多所知名高校一些学生发表公开信，支持工人维权。 (30.07.2018)

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中国公安部没有回复路透社发出的相关问询。

作为中国的马克思主义发源地之一，北大多年来保持着"马列主义学会"活动的传统。然而近年来，在习近平领导国家的时代，校园左派思潮和马克思主义运动被逐渐边缘化。北大校方也开始加强对政治异见的压制和巩固共产党的控制。

今年9月，北大马克思主义学会因为没有指导老师而无法正常完成注册。会长邱占萱在注册截至时间5小时前在微信公众平台发出了《紧急求助！北京大学马克思主义学会公开寻求指导老师》文章，后来这篇文章被删除。

据悉，北大马会此前曾经参与到深圳佳士工人抗争运动中，遭到当局的强力打压，也吸引了不少国际舆论的关注。

中国官方近年来对于毛泽东的政治文化遗产采取低调处理，不管是诞辰纪念日还是忌日都鲜少进行宣传活动。周三发表的纸质党媒官媒，也没有在显著位置刊登相关纪念文章。不过人民日报、共青团中央等官媒的微博都在26日这一天发表了纪念毛泽东诞辰125周年的帖子。

Dokumentation Mao, unser Idol (Arte)

欧洲Arte电视台在毛诞辰125周年之际播放了纪录片《毛泽东，我们的偶像》

新毛派的自由记者宋阳标接受路透社采访时表示，左派在今年被"噤声"，目前没有举办任何大型的活动来纪念毛泽东诞辰。"我认为这和改革开放四十年的背景有关"，宋阳标说。

上周，习近平在改革开放四十周年的纪念活动上发表了讲话，引发舆论热议。

宋阳标认为，"纪念毛主席"这件事将会导致"两股思潮之间发生巨大碰撞"。

官媒《环球时报》总编胡锡进在26日这一天也发微博表示向"中华人民共和国的缔造者致敬"。胡锡进还自嘲道，像他这样谈论毛泽东的人，很容易在舆论场被"两头骂"。他还强调"客观评价毛泽东"应该是"中国稳健前进的重要能力"。

雨涵/王凡（路透社、联合早报等）

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