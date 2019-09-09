 毛泽东讣文重贴 纽时档案部删除推文 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2019

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毛泽东讣文重贴 纽时档案部删除推文

纽约时报档案部的推特帐户删除了9月9日毛泽东去世43周年重登的一条当年讣告的发帖，称该帖文"缺乏批判性的历史背景"。

Mao Tse-tungs Einmarsch in Peking (1949) (picture-alliance/AP Images)

（德国之声中文网）9月9日，纽约时报档案部推特账号NYT Archives发推特，重发了1976年纽约时报对毛泽东的讣告，并在帖文中写道："毛泽东在1976年的这一天去世。时报当时说，他'从籍籍无名的农民起家'，'去世时是历史上最伟大的革命者之一'。"

不过，13个小时后，纽约时报档案部推特账号发帖称：我们已经删除了此前的一条关于毛泽东的推特，该推特缺乏批判性的历史前后文（critical historical context）。

有网友在新推文下面的评论中贴出了被删除推文的截图，截图显示，原帖所附的当年讣告题为"毛泽东：中国革命之父" （Mao Tse-Tung: Father of Chinese Revolution）。

在纽约时报的网站上可以看到这篇发表于1976年9月9日的毛泽东讣告全文，作者是Fox Butterfield。这篇讣告的标题正为"毛泽东：中国革命之父"，而标题下的第一段正是纽时档案部所删除的那条推文的内容："香港，9月9日-毛泽东，籍籍无名的农民出身，死时是历史上最伟大的革命者之一。"

在纽时档案部新的发帖下面，有网友评论说："伙计们，我怎么强调都不过分，要请一位历史课成绩好的编辑。"也有人说："回顾当年是如何报道某件事，这样的历史也很重要。"

纽约时报档案部的推特账号有69600个粉丝，该账号的自我介绍中写道："纽约时报167年存档中的重要作品。"

以下是1976年纽时发表的毛泽东讣告中开头的几段：

"……之后，在成立中华人民共和国后，毛发起了一系列席卷性的、有时候是强迫性的运动，将一个半封建、基本上不识字、以农业为主、面积近400万平方英里、占世界人口五分之一的国家，转变为一个现代、工业化的社会主义国家。"

"……与此同时，他不容忍任何对自己掌控权的反对。为稳固他的新政权，50年代初，他发起一场运动，数十万人被处决。50年代末，尽管受到来自党的其他领导人的批评，他仍下令大跃进，最终导致大范围的中断和食物短缺。在他掌权的那些年里，他一个接一个地打倒了党内的对手。在文化大革命中，他甘冒将国家推入混乱的风险。"

"中国在毛泽东之下取得了巨大的经济进步的同时，一些批评者感到，他持续的政治运动和对统一步调的强调，最终将许多中国人退化成一个失去精神、焦虑不安、愿意在最新的政治风潮中跟风的群体。"

 

外部链接

纽约时报1976年毛泽东讣告

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