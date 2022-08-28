 毛泽东最初并不想要台湾？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2022

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时政风云

毛泽东最初并不想要台湾？

中共一直声称，台湾自古属于中国，是"中国的神圣领土"。但有历史记载显示，开国元勋毛泽东本人曾主张让该岛独立。

抗战前毛泽东曾对斯诺（1970年资料图片）表示，支持台湾“争取独立”

抗战前毛泽东曾对斯诺（1970年资料图片）表示，支持台湾“争取独立”

（德国之声中文网）中国共产党称，台湾问题事关国家命运， "统一 "是党的历史使命。《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》强调："台湾自古属于中国"。其实，北京目前的主张在1943年之后才逐渐形成。 

此前，毛泽东和中共其他领导人均赞同该岛独立。中共文件对此有明确记载，台湾、日本、美国和德国的学者也有相关记录。  

原先在中共眼里，台湾人和朝鲜人一样都是独立民族，受到日本的殖民统治和压迫。1936年7月16日，美国记者埃德加·斯诺（ Edgar Snow ）到延安采访时曾问毛泽东："中国人民是否要从日本帝国主义者手中收复所有失地？"毛泽东回答："不仅要保卫长城以南的主权，也要收复我国全部的失地。这就是说满洲必须收复。但我们并不把中国以前的殖民地朝鲜包括在内。当我们收回中国的失地，独立以后，如果朝鲜人民希望挣脱日本帝国主义者的枷锁，我们将热烈支援他们争取独立的战斗。这一点同样适用于台湾（斯诺的译文中使用了'福尔摩萨'这一当时通行的台湾名）"。

史料寻踪

斯诺与中共关系良好。相关经授权引文可在1937年出版的《红星照耀中国》（ Red Star over China）一书中找到。同年，日本军队全面入侵中国。1938年，毛泽东在一份致全党的报告中对此有更明晰表诉。他称，日本帝国主义的侵略战争不仅威胁和伤害了中国人民，而且还有日本的士兵和人民，以及朝鲜、台湾和其他被压迫人民，中共必须向朝鲜和台湾人民提出建立反侵略联合阵线。

Red Star Over China von Edgar R. Snow Buchcover

斯诺著《红星照耀中国》

中国驻柏林大使馆在回应德新社询问时，明确否认毛泽东或中共曾认为台湾是独立国家、或主张该岛独立，并声明："中国共产党始终将解决台湾问题、实现祖国的完全统一作为其坚定不移的历史使命。"

然而，史料确然，无任何疑问。台湾历史学家史明、美国汉学家萧圣铁（ Frank Hsiao）、沙利文（Lawrence R. Sullivan）、德国汉学家鲁道尔夫（Jörg-Meinhard Rudolph）对毛泽东、中共在20世纪60年代和70年代的原有立场搜集有大量史料和证据，并有精确研究。鲁道尔夫的著有博士论文《中共与台湾1921-1981》，1986年发表。他在回答相关提问时强调：" 约至1947年，中共领导人的观点是，台湾应成为独立国家。"

此外，包括北京现在否认的段落在内，毛泽东原文的忠实译文也可在美国核物理学家和汉学家施拉姆（ Stuart Schram ）编辑的八卷本《毛泽东的权力之路：1912-1949年的革命著作》（ Mao's Road to Power: Revolutionary Writings 1912 - 1949）中找到。

无人垂青的“蛮夷之地”

台湾自古以来就属于中国这一说法也与史料相矛盾。1683年，台湾的一部分才首次被纳入帝国版图--不是汉人的某个皇朝，而是来自东北亚的满洲人。当时，满洲人征服了整个中国、蒙古以及北亚和中亚的部分地区，并建立了清朝。以北京为都，满族人一直统治着其庞大帝国，直至1911年。

中国第一部关于该岛屿的较全面论述由清朝官员蒋毓英1687年前后作出。他开宗明义指出台湾亘古以来乃蛮夷之地。他称，15世纪郑和下西洋，根本没有眷顾台湾，实因"野蛮人无以教化"。 

台湾在清朝官员眼中仍是“荒蛮之地”

台湾在清朝官员眼中仍是“荒蛮之地”

明代郑和舰队曾远达印度和阿拉伯，对汉人眼里蛮夷居住的台湾没有兴趣。

以后的帝国编年史家在18世纪提到，"台湾"是17世纪上半叶短暂的荷兰殖民地之名，此前，当地与中国无交往关系。

麻烦不断的殖民地

1683年后，台湾部分地区在200年内一直是清朝的一个麻烦不断的殖民地，是土匪、海盗、强盗和冒险家的游乐场。根据西方外交官的报告，清朝廷的管制范围只够及该岛的三分之一。1895年，经历一场短暂战争后，日本迫使清帝国让出台湾。 

半世纪后的1943年开罗会议上，"总司令 "蒋介石领导的中国国民政府争得同意，在日本战败后，台湾划归中国。

在此之后，毛泽东和中共方对该岛感兴趣。第二次世界大战结束后，反对蒋介石国民党的内战重新爆发，最后以1949年国民党政府逃往台湾结束。德国学者鲁道尔夫指出，最晚到这时，毛泽东和中共领导层改变了原来观点。

在美国保护下，蒋介石在台北梦想 "反攻大陆"，而中共则计划 "解放台湾 "，以作为取得内战胜利的最后一步。

自1990年代中期以来实行民主制的台湾早已放弃前国民党政权的主张，中共则强化了对它的威胁。

而在中华人民共和国成立之前，放弃领土对中共并不是一件不可能的事：例如，该党毫无怨言放弃了曾属于大清帝国的蒙古，以及将东北和西北的大片领土彻底割让给苏联。今天，北京不再提出对它们的主权声索。

 

（德新社）

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