“毛毯风波”后 国泰称将扩大普通话服务范围

（德国之声中文网）国泰航空公司周一宣布将在7月份开启一项行动，以扩大普通话服务的范围、提升服务文化培训。其中包括在内地招聘空乘人员。这家香港航空公司此前曾因“毛毯风波”而深陷舆论漩涡，被指歧视旅客的空乘人员也被解雇。

路透社获得的一份国泰内部的《致员工信》显示，自7月起，国泰会为机舱服务员团队就以客为先的服务文化提供一项新增培训，需要所有机舱服务员参与。 未来还会进一步将相关培训延伸至其他顾客服务团队。该公司行政总裁林绍波还在信中表示：“考虑到讲普通话的顾客日渐增加，我们须相应扩大机舱服务团队的普通话服务范围。”

今年5月，有网友实名举报举报国泰航空乘务歧视非英语乘客，并曝光了对话录音。有旅客向乘务员要毛毯时，因英语不够熟练，误使用了“Carpet”一词。录音显示，事后几名乘务员在休息处调侃取笑该名旅客：“如果你不会用英语说‘毛毯’（blanket），那你就得不到毛毯……地毯（carpet）就在地上，你想躺就躺吧。”

这段对话的录音在网上广泛传播，并在中国大陆的社交媒体上迅速成为热门话题。中国官方媒体和包括特首李家超在内的香港政府官员也都对此事件发表了严词批评。

国泰航空在事件发酵之后解雇了涉事乘务员，并且发表了道歉声明。该航空公司在这次的内部信中也明确提到，最重要的是确保所有国泰员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客，在所有的服务地区均提供专业且一致的服务。



（路透社等）

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