毕加索画作归谁？纽约大都会博物馆胜诉

（德国之声中文网）一幅毕加索的经典画作将继续保留在纽约大都会博物馆。一位犹太商人的后裔此前声称对这幅画拥有所有权。她的曾叔父曾卖掉这幅画，以逃离纳粹统治区。
大都会博物馆1952年获得了这副画，其创作年份在1904-1905年间，名为The Actor。周三，美国上诉法院裁决，莱夫曼（Paul Leffmann）的曾侄女扎克曼（Laurel Zuckerman）等待了太长时间索要该画。扎克曼于2010年提出申诉。
扎克曼称，她的亲属是被迫出卖这幅画的。法庭对这一说法予以认可。但是，由于已过去很长时间，法官认为，如今要求博物馆放弃这幅画是不公平的。
据美国视觉艺术杂志Art News报道，裁决称："无法理解的是，莱夫曼及其后人在2010年以前没有要求归还这一财物。"
法庭认为，由于时间的拖延，通常用于归还纳粹受害者财产的《大屠杀期间被没收艺术品归还法案》（HEAR Act）不再适用。法官认为："这并非一起无法识别买家身份、或无法确认损失财产所处地点的案件。"
根据申诉书，出生于德国的莱夫曼在纳粹时期逃离了由希特勒的盟友、独裁者墨索里尼统治下的意大利。他将这幅经典之作卖给了巴黎一位艺术商，用得到的12000美元与妻子逃到了瑞士。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
失落的艺术
德国德累斯顿画家威廉·拉赫尼特（Wilhelm Lachnit）在1923年创作了这幅水彩画“窗边男女”。古利特收藏的艺术品中，共有590件被视为涉嫌纳粹抢夺艺术品，其中就包含了这幅画作。这些艺术品自2013年11月便被公开于网上的“失落艺术资料库”。此外，一组专家正致力追查画作的来源。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
水彩画《情侣》
汉斯·克里斯多夫（Hans Christoph）的这幅水彩画《情侣》创作于1924年。这名19世纪的德累斯顿画家并不知名，但他的周围不乏名声显赫的艺术家，例如同样来自德累斯顿的奥图·迪克斯（Otto Dix）、威廉·拉赫尼特或奥图·格里贝尔（Otto Griebel）。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
沃尔的《僧侣》
克里斯多夫·沃尔（Christoph Voll）是20世纪初德国著名的雕塑家和画家，直到纳粹终结了他的职业生涯。他的作品被纳粹视为“堕落的艺术”。这幅《僧侣》是他在1921年创作的水彩画。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
克雷奇马尔的《有轨电车》
伯恩哈德·克雷奇马尔（Bernhard Kretzschmar）也曾在德累斯顿生活与创作。其作品《有轨电车》（"Straßenbahn"）的创作时间不明。克雷奇马尔的许多艺术作品被纳粹冠以“堕落艺术”之名并遭到没收。1945年德累斯顿遭受轰炸，克雷奇马尔的大量作品一夜间付之一炬。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
逃过一劫的画作
画家兼图像设计师奥图·格里贝尔（Otto Griebel）曾为德国共产党设计小报和宣传看板，他在作品中经常公开反对军队，引发纳粹的不悦。因此他的许多画作遭到销毁。这幅创作时间不明的水彩画《桌旁的孩子》逃过一劫，成为古利特的收藏之一。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
被禁的画
左方未标明日期的是奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）的画作，一旁的则是奥图·迪克斯（Otto Dix）1922年创作的水彩画《女驯兽师》。迪克斯曾是言辞激烈的批评家。1934年他被下令禁止创作和展览。其作品被标记为“堕落艺术”，迪克斯挂在多家德国博物馆内的上百幅画作遭到禁止。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
“堕落画家”
康拉德·菲利克斯穆勒（Conrad Felixmüller）和迪克斯、格里贝尔同属德累斯顿分离派，这一艺术派别对社会充满批评。这幅水彩画《郊外的情侣》是于1924年绘制。菲利克斯穆勒早期的画风属于现实主义派。他也遭到纳粹的羞辱，并被冠以“堕落画家”的名号。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
城市风貌
意大利画家安东尼奥·卡纳列托（Antonio Canaletto）以善于刻画城市风貌而闻名。为创作其作品，他曾使用相机的前身——暗箱。在古尔利特家中发现的收藏品中，这幅卡纳列托的版画呈现出意大利城市帕多瓦的风景，该画绘制于18世纪下半叶。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
浪漫主义代表
欧仁·德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）的作品充满张力。他被视为法国浪漫主义画派中最重要的代表人物。其作品涵盖宏伟的历史画作、静物画和肖像画。古利特的收藏中包含一副德拉克罗瓦的铅笔画，创作日期不明。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
塞纳河风光
西奥多·卢索（Théodore Rousseau）经常在户外创作。对这名风景画画家而言，最重要的是如实刻画出眼前的景象。照片中是一幅未注明日期的塞纳河河谷风景画。
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“纳粹名画”：古利特的收藏品
“纳粹名画”的归属
5月6日, “纳粹名画”事件中的81岁艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）过世。各界对其收藏品的未来去向感到好奇。根据德国“时代在线”的消息，古利特的收藏将归瑞士伯尔尼艺术博物馆所有。