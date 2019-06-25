 毕加索画作归谁？纽约大都会博物馆胜诉 | 文化经纬 | DW | 27.06.2019

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文化经纬

毕加索画作归谁？纽约大都会博物馆胜诉

美国一家法院裁决，纽约大都会博物馆有权保留名为《The Actor》的画作。此前一位名为扎克曼（Laurel Zuckerman）的女士声称，她的曾叔父为逃离纳粹统治区而卖掉了这幅画。

USA Picasso-Gemälde The Actor (picture-alliance/dpa/J. Lane)

中间的画作即是毕加索的The Actor

（德国之声中文网）一幅毕加索的经典画作将继续保留在纽约大都会博物馆。一位犹太商人的后裔此前声称对这幅画拥有所有权。她的曾叔父曾卖掉这幅画，以逃离纳粹统治区。

大都会博物馆1952年获得了这副画，其创作年份在1904-1905年间，名为The Actor。周三，美国上诉法院裁决，莱夫曼（Paul Leffmann）的曾侄女扎克曼（Laurel Zuckerman）等待了太长时间索要该画。扎克曼于2010年提出申诉。

扎克曼称，她的亲属是被迫出卖这幅画的。法庭对这一说法予以认可。但是，由于已过去很长时间，法官认为，如今要求博物馆放弃这幅画是不公平的。

据美国视觉艺术杂志Art News报道，裁决称："无法理解的是，莱夫曼及其后人在2010年以前没有要求归还这一财物。"

法庭认为，由于时间的拖延，通常用于归还纳粹受害者财产的《大屠杀期间被没收艺术品归还法案》（HEAR Act）不再适用。法官认为："这并非一起无法识别买家身份、或无法确认损失财产所处地点的案件。"

根据申诉书，出生于德国的莱夫曼在纳粹时期逃离了由希特勒的盟友、独裁者墨索里尼统治下的意大利。他将这幅经典之作卖给了巴黎一位艺术商，用得到的12000美元与妻子逃到了瑞士。

  • Wilhelm Lachnit Mann und Frau am Fenster

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    失落的艺术

    德国德累斯顿画家威廉·拉赫尼特（Wilhelm Lachnit）在1923年创作了这幅水彩画“窗边男女”。古利特收藏的艺术品中，共有590件被视为涉嫌纳粹抢夺艺术品，其中就包含了这幅画作。这些艺术品自2013年11月便被公开于网上的“失落艺术资料库”。此外，一组专家正致力追查画作的来源。

  • Hans Christoph Paar

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    水彩画《情侣》

    汉斯·克里斯多夫（Hans Christoph）的这幅水彩画《情侣》创作于1924年。这名19世纪的德累斯顿画家并不知名，但他的周围不乏名声显赫的艺术家，例如同样来自德累斯顿的奥图·迪克斯（Otto Dix）、威廉·拉赫尼特或奥图·格里贝尔（Otto Griebel）。

  • Christoph Voll Mönch

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    沃尔的《僧侣》

    克里斯多夫·沃尔（Christoph Voll）是20世纪初德国著名的雕塑家和画家，直到纳粹终结了他的职业生涯。他的作品被纳粹视为“堕落的艺术”。这幅《僧侣》是他在1921年创作的水彩画。

  • Bernhard Kretschmar Strassenbahn

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    克雷奇马尔的《有轨电车》

    伯恩哈德·克雷奇马尔（Bernhard Kretzschmar）也曾在德累斯顿生活与创作。其作品《有轨电车》（"Straßenbahn"）的创作时间不明。克雷奇马尔的许多艺术作品被纳粹冠以“堕落艺术”之名并遭到没收。1945年德累斯顿遭受轰炸，克雷奇马尔的大量作品一夜间付之一炬。

  • Werke der neuen Liste zum Münchner Nazi-Kunst-Schatz

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    逃过一劫的画作

    画家兼图像设计师奥图·格里贝尔（Otto Griebel）曾为德国共产党设计小报和宣传看板，他在作品中经常公开反对军队，引发纳粹的不悦。因此他的许多画作遭到销毁。这幅创作时间不明的水彩画《桌旁的孩子》逃过一劫，成为古利特的收藏之一。

  • Kombobild Auguste Rodin und Otto Dix

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    被禁的画

    左方未标明日期的是奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）的画作，一旁的则是奥图·迪克斯（Otto Dix）1922年创作的水彩画《女驯兽师》。迪克斯曾是言辞激烈的批评家。1934年他被下令禁止创作和展览。其作品被标记为“堕落艺术”，迪克斯挂在多家德国博物馆内的上百幅画作遭到禁止。

  • Conrad Felixmueller Paar in Landschaft

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    “堕落画家”

    康拉德·菲利克斯穆勒（Conrad Felixmüller）和迪克斯、格里贝尔同属德累斯顿分离派，这一艺术派别对社会充满批评。这幅水彩画《郊外的情侣》是于1924年绘制。菲利克斯穆勒早期的画风属于现实主义派。他也遭到纳粹的羞辱，并被冠以“堕落画家”的名号。

  • Antonio Canaletto Sa. Giustina in Prà della Vale in Padua

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    城市风貌

    意大利画家安东尼奥·卡纳列托（Antonio Canaletto）以善于刻画城市风貌而闻名。为创作其作品，他曾使用相机的前身——暗箱。在古尔利特家中发现的收藏品中，这幅卡纳列托的版画呈现出意大利城市帕多瓦的风景，该画绘制于18世纪下半叶。

  • Eugène Delacroix Conversation mauresque sur une terrasse

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    浪漫主义代表

    欧仁·德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）的作品充满张力。他被视为法国浪漫主义画派中最重要的代表人物。其作品涵盖宏伟的历史画作、静物画和肖像画。古利特的收藏中包含一副德拉克罗瓦的铅笔画，创作日期不明。

  • Théodore Rousseau Vue de la vallée de la Seine

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    塞纳河风光

    西奥多·卢索（Théodore Rousseau）经常在户外创作。对这名风景画画家而言，最重要的是如实刻画出眼前的景象。照片中是一幅未注明日期的塞纳河河谷风景画。

  • Deutschland Cornelius Gurlitt in München Schwabing

    “纳粹名画”：古利特的收藏品

    “纳粹名画”的归属

    5月6日, “纳粹名画”事件中的81岁艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）过世。各界对其收藏品的未来去向感到好奇。根据德国“时代在线”的消息，古利特的收藏将归瑞士伯尔尼艺术博物馆所有。


DW.COM

“纳粹名画”将在德国、瑞士展出

波恩联邦艺术展览馆和伯尔尼艺术博物馆正在筹划举办古利特私人收藏展。这些被怀疑为纳粹统治时期“被掠夺的艺术品”将以注重透明和还原历史的方式呈现给观众。 (05.04.2016)  

这些艺术品该归谁所有？

世界犹太人大会主席劳德（Ronald Lauder）认为，对于纳粹时期掠夺没收的犹太人艺术藏品，德国并没有为物归原主做出积极努力。 (26.11.2018)  

“纳粹名画”：古利特的收藏品

5月6日, “纳粹名画”事件中的81岁艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）过世。各界纷纷猜测大批名画将何去何从。其中部分画作被怀疑是被纳粹掠夺的作品。如今这些作品被存放在秘密地点。 (07.05.2014)  

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USA Picasso-Gemälde The Actor (picture-alliance/dpa/J. Lane)

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Ölgemälde Salvador Dali (picture-alliance/dpa/Bildfunk/DB Fundació Gala)

彼得·科内尔:变形记

美国作曲家彼得·科内尔出生于1970年，曾多次获得国际和国内重大作曲奖项。请听波恩十字教堂合唱团演唱的科内尔作品“变形记”。  