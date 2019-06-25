毕加索画作归谁？纽约大都会博物馆胜诉

（德国之声中文网）一幅毕加索的经典画作将继续保留在纽约大都会博物馆。一位犹太商人的后裔此前声称对这幅画拥有所有权。她的曾叔父曾卖掉这幅画，以逃离纳粹统治区。

大都会博物馆1952年获得了这副画，其创作年份在1904-1905年间，名为The Actor。周三，美国上诉法院裁决，莱夫曼（Paul Leffmann）的曾侄女扎克曼（Laurel Zuckerman）等待了太长时间索要该画。扎克曼于2010年提出申诉。

扎克曼称，她的亲属是被迫出卖这幅画的。法庭对这一说法予以认可。但是，由于已过去很长时间，法官认为，如今要求博物馆放弃这幅画是不公平的。

据美国视觉艺术杂志Art News报道，裁决称："无法理解的是，莱夫曼及其后人在2010年以前没有要求归还这一财物。"

法庭认为，由于时间的拖延，通常用于归还纳粹受害者财产的《大屠杀期间被没收艺术品归还法案》（HEAR Act）不再适用。法官认为："这并非一起无法识别买家身份、或无法确认损失财产所处地点的案件。"

根据申诉书，出生于德国的莱夫曼在纳粹时期逃离了由希特勒的盟友、独裁者墨索里尼统治下的意大利。他将这幅经典之作卖给了巴黎一位艺术商，用得到的12000美元与妻子逃到了瑞士。