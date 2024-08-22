毕业即失业催生新热词“烂尾娃”

中国失业率居高不下，数百万计的高校毕业生就业难，一些人不得不接受低薪工作，甚至“啃老”。这一困境催生了新的网络热词“烂尾娃”。

（德国之声中文网）今年，一个新的热词“烂尾娃”诞生了。中国有数千万栋“烂尾楼”，特别是自2021年房地产危机以来。而“烂尾娃”则意指那些失业在家的高校毕业生。

在高校毕业生人数创纪录的同时，中国的就业市场却十分萧条。除了新冠清零政策的后果，还包括金融、科技、教育等领域受到的规管打压。

7月，中国官方公布的16-24岁青年失业率仍达17.1%。而今夏高校毕业生人数则为1179万人。

中国国家主席习近平也屡次重申为青年人创造就业机会是重中之重。

美国密歇根大学社会学助理教授周韵表示：“大学学历曾一度意味着更好的就业前景、向社会上层攀升的机会、更好的生活。但如今，对许多中国高校毕业生来说，这变得越来越渺茫。”

取而代之的是“全职儿女”：返回老家，倚靠父母的退休金和存款生活。甚至研究生学历也未能幸免。

中国青年找工作难 听听他们怎么说 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

学历难敌大环境

经过多年攀登中国竞争激烈的学术阶梯后，“烂尾娃”发现，他们的学历并不能在经济困窘的大环境下为他们提供一份工作。

Zephyr Cao去年从北京的中国外交学院获得研究生学位。27岁的他如今已返回老家河北。之前找工作时他发现，薪资水平远低于预期。他现在考虑读博，希望几年后就业前景会改善。

Amada Chen毕业于湖北中医药大学。在一家国有企业做销售仅一个月，她就辞职了。她说，这是因为工作环境“有毒”，老板不近人情。头15天试用期，她每天工作12个小时，工资仅60元。“我哭了一个星期，天天哭。”

她本来想从事质量检测或者研究员的工作，但投了130多封求职信后，有回应的基本都是销售或电商岗位。她说，自己正重新考虑就业方向，或许会转行当模特。

高校毕业生就业难在中国并非新事。早在1999年“扩招”后，就业市场就出现岗位不足的现象。2007年，社会还出现了对“扩招”是否正确的讨论。

如今，即便是热门专业，也并不那么好找工作。

陈寿（Shou Chen，音译）今年在北京邮电大学读大三，专业是人工智能。然而，她已投了十多份简历，还没找到一个实习的机会。对未来就业，她不乐观。

就业难的中国年轻人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“人生又怎会烂尾”

对于“烂尾娃”的说法，也有网友提出异议。

一位网名为“龙千羽谈生命安全”的作者写道，应有“终身学习”和“终身成长”的观念：“不是所有人一出大学就能迎娶白富美，走向人生巅峰，但是所有人都可以日拱一卒，过好自己的生活。即便我一时半会儿遇到了人生低谷，只要我自己不走绝路，柳暗会遇花明，绝处依旧能逢生。只要不是天灾和战争等个人无法影响的事情，对于个人而言，只要依旧在学习和成长，人生又怎会烂尾。”

尽管如此，据美国学者怀特（Martin Whyte）和罗塞尔（Scott Rozelle）对中国社会的一项问卷调查，越来越多的人开始将无法取得个人进展归咎于不公平的体制。民众的不满加剧。

（据路透社等）

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