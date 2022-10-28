 比贝索斯和马斯克更有钱：新晋世界首富何许人也？ | 经济纵横 | DW | 01.01.2023

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经济纵横

比贝索斯和马斯克更有钱：新晋世界首富何许人也？

法国亿万富翁贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）建立了一个庞大而利润丰厚的奢侈品帝国。他来自哪里?他是如何变得比埃隆·马斯克和杰夫·贝佐斯更富有的?

2022年12月1欸，阿尔诺夫妇应邀前往白宫与美国总统拜登和法国总统马克龙共进晚餐

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（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）作为世界首富的时间并不长。据商业杂志《福布斯》12月14日的相关排名，马斯克登上世界首富宝座一年多后，被73岁的法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺拉下马来。该杂志估计阿尔诺的财富为1802亿美元（约1700亿欧元），比马斯克多了近170亿美元。

阿尔诺是路威酩轩集团（LVMH）的联合创始人、董事长兼首席执行官。其控股公司为集团最大股东，并拥有该上市公司的多数投票权。

这不是阿尔诺第一次成为世界首富。他曾于2019年、2020年和2021年数次短暂地跃居首位。当然如果马斯克能在短期内扭转推特的颓势，那么阿尔诺的首富位置可能也不会坐太久。尽管如此，这位法国人的成就仍可算是上是传奇。

奢侈品帝国

路威酩轩是一家总部位于巴黎的跨国奢侈品集团，旗下有75个独立品牌，经营领域主要集中于饮料、高端时装和化妆品，2021年集团收入642亿欧元（682亿美元），同比增长20%。其中时装和皮具产品占总收入的48%。

阿诺尔重视其品牌的传统和历史，但仍不断创新

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路威酩轩是全球最大的奢侈品集团，拥有超过17.5万名员工和5500家分店。据统计门户网站 Statista计算，至2022年11月，其市值约为3710亿欧元，成为世界上最有价值的公司之一，超过了万事达、雪佛龙和雀巢。

抛开富豪榜，与世界其他富豪相比，阿尔诺为人低调，在法国以外的地区甚至鲜为人知。与本人相比，其拥有的品牌就一点儿也不低调了：包括宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希，路易威登等众多传统品牌，零售连锁品牌丝芙兰（Sephora）和位于巴黎的百货公司。该集团历史最悠久的品牌是创立于16世纪末的伊库姆酒庄（Chateau d'yquem）。

2019年，阿尔诺在美国以近160亿美元的价格收购了著名珠宝商蒂芙尼(Tiffany & Co.)，引起轰动；此后又于2021年初因收购了德国勃肯鞋（Birkenstock）的控股权，登上头版头条。不过目前尚不清楚的是，作为可以生产出舒适、健康但肯定谈不上优雅的凉鞋制造商，将要如何脱胎换骨变成一个奢侈品牌。

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阿尔诺出生在法国北部靠近比利时边境的地方。从工程学院毕业后，他加入了父亲的建筑公司，专注于房地产开发，并很快成为了公司的一把手。

1984年，他接管了一家破产企业，其中包括克里斯汀·迪奥（Christian Dior）和乐蓬马歇百货公司（Le Bon Marche）。这是他首次进军奢侈品市场。1987 年，他进一步收购了路易威登（Louis Vuitton）和酩悦轩尼诗（Moët Hennessy），创立了奢侈品牌集团路威酩轩。同样是通过恶意收购，他很快将其他公司陆续纳入集团。1989年，阿尔诺当选路威酩轩集团董事长--并一直延任至今。

在确立了自己的领导核心后，阿诺尔开始了长达数十年、数十亿欧元的收购狂潮，一路收购了一家又一家公司。许多品牌彼时经营不善且过时，阿尔诺引入了革新，任命了新的管理层并聘请了年轻的设计师以改变局面。

成功的关键

据报道，阿尔诺在公司内部被简称为"B.A."。时尚评论家苏西·门克斯（Suzy Menkes）在1999年的《国际先驱论坛报》人物报道中称他为"标识之王"（Lord of the Logos）。她还指出了他当时和现在成功的关键。

 "他的目标是与时代同步，保持现代感，让品牌讲一种通用的语言。"她写道。"阿尔诺坚持认为，在精简的公司结构中，保持每个品牌的个性和独特性是首要考虑的问题。"这一策略让每个品牌在保持一定程度独立性的同时，变得更加专业。

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该集团一直致力于扩张，特别是通过其在亚洲市场业务的增长。亚洲是该公司最大的市场，其次是美国和欧洲。对于那些年轻的，经济实力不甚雄厚的购物者--公司通过光鲜亮丽的广告展示稍小一些，更便宜一些的商品来吸引和留住年轻人。

阿尔诺认为线上销售同等重要。一切都可以在线购得--路威酩轩也不例外，与此同时也不必担心失去品牌的专属性。现在，许多品牌都有了各自的网站和网店，也不再回避公开展示价格。

展望未来

如今，路威酩轩已成为家族企业。阿尔诺的五个孩子均在集团中任职。一头浓密灰发，阿尔诺总是衣着整洁，注重隐私，过着非常低调的生活。同事们也很少谈论他。唯一知道的是：他热爱网球运动、喜欢音乐并收藏艺术品。

他还拥有菲利普斯拍卖行（Phillips de Pury）多年。路易威登基金会于 2014 年在巴黎成立。由弗兰克·盖里(Frank gehry)设计的当代艺术博物馆是阿尔诺个人藏品的所在地，有朝一日会捐尽数赠给巴黎市。他还向慈善机构捐赠了数百万美元，并帮助重建巴黎圣母院。

眼下最大的问题是：下一步该怎么走？他的哪个孩子来接管公司？是已经有了候选人还是将由他们共同执掌呢？公司还在寻找接班人吗？竞争品牌如香奈儿、爱马仕、阿玛尼等仍活跃在市场上。阿尔诺创建的家族式奢侈品牌帝国的战略也启发了历峰集团（Richemont）和开云集团（Kering）等其他公司来竞相模仿。他们有可能会成为竞争对手--但那也将会是在由阿尔诺一手制定规则的领域与其竞争。

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