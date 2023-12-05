比萨PISA测试：德国中学生得分前所未有之低

（德国之声中文网）最新比萨PISA研究发现，2022年，德国中学生与国际同龄人相比，得分前所未有之低。无论是阅读还是数学和自然科学，都是德国在历年PISA调查中得分最低的一次。

主办该调查的经合组织（OECD）周二在柏林表示，从国际情况来看，平均得分也大幅下降。此次调查结果是新冠疫情以来的首次。

德国中学生：数学、阅读、自然科学都下降

特别是数学，德国中学生得分很低，仅为475。上次2019年得分还为500分。阅读是480分，2019年为498分。自然科学是492分，2019年为513分。

比萨PISA是"国际学生评估项目"（Programme for International Student Assessment）的缩写，是国际上最大规模的中学生学习能力比较研究。所考察的是15岁学生对阅读、数学和自然科学的掌握情况。自2000年以来每三年进行一次。

早在第一次PISA研究中，德国中学生的结果就引起教育和社会各界的震惊：当时15岁的德国学生得分很低，并且在其社会出身背景与接受教育的机会之间发现有紧密的联系。这引发了一场有关教育改革的辩论。之后，德国的得分显著提高，但近几次PISA结果又出现下降趋势。

尽管在这次调查中，德国中学生在数学和阅读方面接近经合组织平均水平，在自然科学方面高于经合组织平均水平，但专家指出，经合组织的整体得分也比此前大幅下降。

疫情停课影响学业 德国数字化教育弥补欠缺

为什么德国学生得分那么低呢？PISA研究的作者认为，新冠疫情是一个因素。学校关门、学生在家上课影响了学业。

"与国际相比，在数字化设备方面，德国并未对在家上课做好充足的准备，--不过后来弥补了差距"，研究的负责人、慕尼黑工大教育学者雷瓦特（Doris Lewalter）表示。但她也指出，如果分析国际数据，那么在学校关门与学生学业成绩下降之间则并没有系统性的关联。

语言能力不足 影响对数学习题的理解

另一个可能的因素是语言能力不足。"我们仍未能确保为那些有需要的学生及早提供语言学习的支持"，雷瓦特说道。"如果有学生是移民背景，那么他们来德国的时候可能并未掌握上学所需要的德语水平。"

她说，要让学生不但能交流，而且能听懂课，需要较长的时间让他们有扎实的语言基础。这对比如数学也很重要，只有这样才能理解题目是什么意思。

但雷瓦特强调，这一点也仅仅是原因之一。"即便是没有移民背景的中学生，与2012年相比，数学得分也下降了。下降幅度甚至大于父母是移民、但自己出生在德国的同龄人。"

亚洲地区位居前列

研究指出，只有极少数经合组织国家这次的表现有所改善，比如日本在阅读方面，以及意大利、爱尔兰和拉脱维亚在自然科学方面。

在三个测试领域中，新加坡的中学生都遥遥领先。总体而言，亚洲地区得分最高，这包括日本、韩国以及澳门、香港和台北。欧洲则仅有爱沙尼亚在三个领域都名列前茅。

此次2022年的调查在世界范围内有81个国家的超过60万名学生参加。德国有约13000名不同学校类型的15岁中学生参加了测试。

如今，PISA测试主要是在电脑上进行。学生们需要解答不同的题目。测试时间约2小时，题目类型为选择题。此外，学生、老师和家长还须填写有关社会背景的问卷。

（德新社）

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