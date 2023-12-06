比萨PISA测试：亚洲学生得分高--他们也更快乐吗？

（德国之声中文网）最新比萨PISA国际中学生学习能力测试是2022年进行的，对81个国家的69万名学生进行了测试。不过，报告也显示，表现最佳的国家的学生未必更快乐。

比萨PISA调查由经合组织OECD每三年进行一次，测试的是15岁中学生的学习能力。该组织教育分析师艾琳·胡（Irene Hu）表示，在这次调查中，学生的总体表现大幅下滑，程度前所未有。

在这次的测试中，新加坡在三项--数学、阅读和自然科学均居首位。PISA报告称，测试结果显示，从平均水平来看，新加坡学生相当于比其它国家的同龄人超前了三到五个学年。

另外五个亚洲地区--澳门、台湾、香港、日本和韩国在数学上仅次于新加坡，在阅读和自然科学领域也名列前茅。

OECD驻柏林办事处（Berlin Center）向德国之声表示，在上一次的PISA调查中，中国北京、上海、江苏和浙江参加了测试。但这次中国大陆没有参加调查。

亚洲学生害怕失败

这次的调查中，经合组织也首次对学生是否快乐进行了问卷，比如他们对学校的归属感，对生活的满意度，所获得教育资源，心理健康，承压能力，社会关系，学习与生活的平衡等。

PISA报告写道，比如数学表现最佳的新加坡、澳门和台湾，许多学生表示很害怕失败，也较少参加课余活动比如体育运动。这三个亚洲经济体70%以上的受访学生对他们所认为的失败很忧心。他们也表示担心别人怎么看他们。

相比较之下，PISA测试平均分较低的国家，比如西班牙和秘鲁，学生们经常有较少的焦虑，而更重视体育。报告认为，这显示，即便是PISA名列前茅的国家，也有改进的潜力。心理健康、社会互动以及接触不同的文化，都对学生的状态、对未来的期待以及总体的幸福感有着影响。

此次的PISA测试除亚洲表现良好以外，其它地区都大幅下滑。比如德国、冰岛、荷兰、挪威和波兰在数学上的表现都明显下降。欧洲表现最佳的是爱沙尼亚。欧盟两个最大的国家德国和法国排在瑞士、爱尔兰、比利时和英国之后。

（法新社、OECD）

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